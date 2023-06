Plusy Špičkový zakřivený OLED

Vysoký výpočetní výkon

125W kabelové a 15W bezdrátové dobíjení

V krabičce dostanete nabíječku i obal Minusy Extrémně kluzká záda

Průměrná kvalita fotografií

Nelze upravit pozici zpětné šipky

Nepoužitelná náhrada Always On ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Motorola je i v roce 2023 stále svá. V době, kdy každý z topmodelů na trhu, mimo Pixelů, běží na výrazně upravených nadstavbách, zůstává Motorola věrná čistému Androidu. Tomu však u „mimopixelů“ chybí spousta doplňků, které si Google nechává jen pro sebe, a tak Motorola v telefonu nabízí několik svých aplikací, bez nichž by byl telefon poloviční. A mix se v podání Motoroly Edge 40 Pro, až na několik detailů, povedl na jedničku.

​

Motorolu Edge 40 Pro jsme otestovali v černé barevné variantě

Telefon toho zdědil překvapivě hodně od Motorole Edge 30 Ultra, navrch přidal zvýšenou odolnost a také displej s vysokou obnovovací frekvencí. Slůvko „Edge“ navíc konečně dostálo svému významu, protože prakticky každá hrana displeje (i telefonu) je příjemně zakřivená. Telefon sice v námi testované barevné variantě vypadal dost nenápadně. Ovšem to, že más nasazeným přibaleným průhledným pouzdrem stejnou tloušťku, jako jiné topmodely na trhu, o lecčems vypovídá. Tělo je z hliníku, čelní a zadní strana ze skla - tady byste zádům zřejmě tipovali plast. Má to ale své kouzlo, už jen to, že jsou záda „samoopravovací“.

Výkon telefonu je špičkový, v tom se může Motorola směle měřit s konkurencí, to stejné platí i o dobře využitelném režimu Ready For, který funguje podobně jako DeX u Samsungů. Čistý Android je však jako oboustranný meč. Dokážeme si představit, že právě kvůli němu telefon získá nové uživatele, protože ostatní konkurence využívá nadstavby jednotlivých výrobců, které nemusí každému sednout. Jenže, pokud už na tuto nadstavu jste zvyklí, bude vám v čistém prostředí dost položek chybět. A některé záležitosti má Google vymyšlené dosti chaoticky.

Motorola Edge 40 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 8,6 mm, 199 g

displej: 6,7", kapacitní P-OLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 85 %

vybavenost cena: 21 599 Kč

Špičkový OLED displej s miliardou barev a 165Hz obnovovací frekvencí je velkým lákadlem, stejně jako baterie, kterou nabijete v řádu minut. Celkový dobrý dojem však kazí fotoaparáty, které jsou „nemastné neslané“. Edge 40 Pro by určitě slušela větší fotografická „péče“, dvojnásobný zoom se navíc ukázal jako nedostatečný. Ve světě, kde je trojnásobné přiblížení skoro málo, by telefonu rozhodně slušel alespoň pětinásobný zoom.

Ale kdo ví, třeba misku vah převáží už základní balení telefonu, u něhož najdete přibalený i 125W adaptér nebo základní ochranný kryt. Je to sice drobnost, ale potěší. Jenže velmi nestandardní implementace Always On displeje je zase velkou kaňkou za jinak povedeným telefonem. Proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě?