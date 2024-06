Recenze mobilu Motorola Edge 50 Pro. Špičkový design sráží zbytečné chyby softwaru

Plusy Špičkový zakřivený OLED displej

Variabilní fotoaparáty

Tenké zařízení s kovovým tělem

125W nabíječka přímo v krabici Minusy Horší filtrace dlaně při držení

Málo výkonný čipset

Občasné zpomalení prostředí, náhodné restarty

Při pohledu na cenu málo výkonný čipset ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Motorola Edge 50 Pro vypadá podle názvu jako vrcholný model, ale zdání klame. Zatímco vloni to bylo to nejlepší, co jste od Motoroly mohli dostat, letos je úplně nejvýše umístěná Ultra. U testovaného telefonu tak musíte počítat se slabším čipsetem, který telefon posouvá spíše do vyšší střední třídy, jinak ale moc ústupků nečekejte. Mezi foťáky nechybí ani teleobjektiv, a na telefon s odolností IP68 je i pěkná podívaná.



Motorolu Edge 50 Pro jsme otestovali v korálové barevné variantě

A to zejména díky po stranách výrazně zakřiveného displeje, který dává vzpomenout na první roky, kdy byly tyto displeje nasazeny u Samsungů. Díky zakřivení působí telefon příjemně kompaktně do ruky, a svůj podíl na tom má i velmi tenký profil. K tloušťce stačí uvést jen to, že i s nasazeným krytem (chrání jen záda a užší hrany telefonu) je telefon stejně tlustý jako konkurence. A přitom nedostaly jeho specifikace nějaký výrazný zásah. Tedy až na baterii, která má lehce podprůměrnou kapacitu 4 500 mAh. Na jedno nabití se však stále bavíme spíše o jednodenním smartphonu, což je dnes běžná záležitost.

Telefon má prakticky všechno, co můžete očekávat od moderního výkonného smartphonu. Jasný 120Hz OLED displej, fotoaparát s výbornou světelností a nebo podporu 125W kabelového či 50W bezdrátového dobíjení. Foťák i displej jsou jako první na světě „Pantone Validated“, ale z toho si moc informací nevyvodíte. Z praktického hlediska však hlavní negativa směřují k softwaru. Zůstávají tradiční bolístky Motoroly, ze kterých tvrdošíjně nechce slevit. Zpětnou šipku nedostanete vpravo, Always On se rozsvítí jen při pohybu telefonu (nebo vibracím, které ucítí) a problémem je občasné resetování telefonu při pokusu o obnovení hry z pozadí.

Představení Motoroly Edge 50 Pro:

Zřejmě největší problém ale pro nás byla nedostatečná eliminace dotyku dlaně, kdy telefon bral dlaň, která jej drží, a prst jako dva dotykové body, u nichž zprůměroval dotyk do displeje přesně doprostřed. Častokrát tak panel zdánlivě na dotyk nereagoval (zejména veprostřed), a to by měla mít Motorola dávno vyřešené. Přeci jen telefony se zakřiveným displejem letos nevyrábí poprvé...