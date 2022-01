Recenze mobilu Motorola Moto G200. Perfektní dostupný telefon pro hráče

rozměry a hmotnost: 168 × 76 × 8,9 mm, 202 g displej: 6,8", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 460, 395 PPI sítě: GSM, 3G, LTE, 5G konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh procesor: Qualcomm Snapdragon 888 Plus (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm) operační systém: Google Android 11 fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk

Dát vysoký výkon, jako například čipset Snapdragon 888+, do levnějšího těla se pokoušelo už více výrobců, ale výsledek vždy odpovídal ceně a telefon měl v některé oblasti výrazné nedodělky. Teď stejný postup zkouší Motorola u Moto G200 – nejvýkonnější čipset v plastovém těle, s IPS displejem, jen dvojitým fotoaparátem a dalšími ústupky, to vše za cenu 11 490 Kč v jediné paměťové variantě 8 GB / 128 GB.

Horní hrana je pustá a levá disponuje pouze tlačítkem Google asistenta. To je poměrně zbytečné a Motorola jej umístila poměrně vysoko, takže se nebude stávat, že jej zmáčknete omylem. Pro úplnost, plastový je i rámeček telefonu.

S fotoaparáty je spojen ještě jeden problém, a to že klamou vzhledem. Na pohled by se dalo očekávat, že člověk nalezne tři objektivy, respektive v aplikaci fotoaparátu si bude moci hrát se třemi ohnisky. To se ale nestane, protože jeden z fotoaparátů je jen snímač hloubky ostrosti, ač působí jako regulérní fotoaparát.

Na designu telefonu není nic převratného ani neokoukaného, nic, co by zaujalo. Plastová záda mají aspoň dobrou přilnavost, ale jsou na nich vidět otisky prstů. Dále zaujmou snad jen podivným výstupkem v oblasti fotoaparátů. Mimo něj vystupují i čočky foťáků a telefon se houpe na stole.

Displej

Parádně rychlé IPS. Běžně u telefonu za jedenáct tisíc korun můžeme očekávat OLED displej, je to standard i u telefonů od osmi tisíc výše. O to větší je překvapení, že Motorola vsadila na IPS panel. Marketingově to může znít jako problém a ústupek oproti dražším OLEDům, ale pojďme se před vynesením soudu podívat, jak vypadá displej v praxi.



Displej se opravdu povedl

Když jsem na telefonu spustil Pokémon GO, tak jsem si nejdříve nebyl jistý, jestli nemám jinou hru. Všechny animace byly rázem plynulejší, odezva okamžitá. Dokonce se mi ve hře kvůli nezvyku nejprve nedařilo, ale vyloženě jsem si užíval tu pastvu pro oči. Motorola totiž nechala frekvenci displeje na automatice a ta hned hru poznala. 144Hz se mohl projevit naplno a i oproti OLEDům působí rychlejší, plynulejší a s lepší odezvou. Displej je tedy zcela ideální pro hráče.

Co se týče maximální a minimálního jasu, oba jsou dobré, i když letní slunce by je prověřilo lépe. I barvy se zdají v pořádku, nejsou tak přesaturované jako na některých OLEDech. Z pohledu rozlišení se zde díváme na Full HD+ (1080 x 2460 px) displej s 6,8“ úhlopříčkou a zmíněnými 144 Hz.



Nastavení displeje

Protože se nejedná o OLED, telefon nemá čtečku otisků zabudovanou v displeji, ale na pravé hraně. Dále mu tmavý režim nepomůže se spotřebou a funkce Always-on displej není přítomna, ale telefon má chytrý náhled interaktivních prvků a oznámení při vypnuté obrazovce.

Hardware

To nejlepší na trhu. Přestože ani špičková Motorola Edge 20 Pro nemá takovýto výkon a stojí více, Moto 200G získala Snapdragon 888+, což je současná špička mezi čipsety. V telefonu se to projevu bleskurychlou odezvou, žádnými záseky při hraní nebo používání a celkově to podtrhává určení pro hráče, kteří mají omezenější rozpočet.

Antutu V9.2.6 Celkové skóre: 791 994 bodů

CPU: 197 064 bodů

GPU: 300 768 bodů

MEM: 132 804 bodů

UX: 161 358 bodů

Výkon čipsetu je špičkový, ale i některé telefony se Snapdragonem 888 se dostaly přes 800 000 celkových bodů (samozřejmě jiné se pohybovaly okolo 700 000 bodů), takže celkový výkon může být klidně podobný jako SD 888 ve verzi bez pluska.

Výdrž telefonu není nijak extrémní, čísla pro naše syntetické testy jsou nízká, v praxi telefon vydrží něco přes den podle způsobů používání. Nicméně jak se dá s ohledem na čipset čekat, jedná se spíše o jednodenní mobil. Rychlost nabíjení je solidní a běžná pro tuto třídu.

Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 7 hodin 31 minut

Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas, 60 Hz, světlý režim):​ 12 hodin 30 minut

Doba nabíjení (0 – 100 %): 1 hodina 14 minut

Doba nabíjení (15 – 90 %): 51 minut

Na zvuku se bohužel šetřilo. Telefon nenabídne sluchátkový konektor a reproduktor je pouze jeden, takže při sledování videí nabídne pouze mono. Nevyužívá ani hovorového reproduktoru k emulaci stereového efektu. Telefony v této třídě spíše už hlasité stereo mají, i když to není pravidlem.