Recenze mobilu Motorola Moto G72. Dobře vyvážený mix vlastností za fajn cenu

Plusy Rychlé 30W dobíjení, velmi dobrá výdrž

Stereo reproduktory, FM rádio, odolnost IP52

Bohatý obsah prodejního balení

Hodně povedené fotografie z hlavního snímače Minusy Horší odladěnost prostředí a plynulost animací

Čtečka otisků prstů ve špatné poloze

Podprůměrné výsledky videa

Použití hybridního slotu na SIM ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Dalším „géčkem“ do stále rostoucí modelové řady společnosti Motorola je typický zástupce střední třídy, u kterého výrobce sází na omlazený vzhled a dva v dnešní době důležité parametry nad sto. Dnes testovaná Motorola Moto G72 i podle produktového webu propaguje hlavně displej a fotoaparát, i když líbivých věcí zde najdeme hned několik. Je tu také několik ale, která sice nemůžeme nezmínit, ale lze je s klidem odpustit, protože stejná ale lze občas najít i u smartphonů s dvojnásobnou cenovkou.

Tím prvním parametrem nad sto je displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, což je v dnešní nejen době moderní hodnota, ale také záruka pěkné podívané, protože to není jediný parametr, který nám u displeje padl do oka. Druhým parametrem je potom hlavní snímač s rozlišením 108 Mpx a i když víme, že to není jediná důležitá hodnota, výsledné fotografie na první pohled nevypadají vůbec špatně. Neméně zajímavě potom zní i informace o vodoodpudivém provedení s certifikací odolnosti IP 52, nebo třeba také přítomnost stereo reproduktorů s technologií Dolby Atmos.

Pohled do specifikací na produktovém webu výrobce odhalí, že telefon (jak ostatně u Motoroly bývá zvykem) přichází s bohatým balením, ve kterém kromě 33W adaptéru pro rychlé nabíjení a USB-C kabelu najdeme také silikonové pouzdro. Co ovšem telefon neumí, to je vložit dvě SIM karty zároveň s microSD kartou, nebo třeba chybí podpora pro natáčení 4K videa, což ale neumí často mnohem dražší konkurence. Dále zde chybí podpora 5G sítí, pokud je pro vás tento parametr stěžejní, musíte se poohlédnout jinde.

Motorola Moto G72 8/128GB katalog rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 7,9 mm, 166 g

displej: 6,6", kapacitní P-OLED, 1 080 × 2 400, 399 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G99 (8× Cortex-A76, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 108MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: 7 390 Kč

Na český trh se bohužel oficiální cestou nepodívá bílá varianta, takže zakoupit lze pouze černou (Meteorite Grey) a modrou (Polar Blue) variantu v provedení 6+128 nebo 8+128 GB operační paměti a kapacity vnitřního úložiště. Lépe vybavená a námi testovaná varianta se prodává za 5 990 korun, varianta s nižší hodnotou operační paměti je potom o zhruba tři sta korun levnější. Jestli je za tuto cenu Motorola Moto G72 dobrou koupí a zda má v nekonečné konkurenci střední třídy co nabídnout, to ukážou následující řádky naší recenze.