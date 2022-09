Recenze mobilu Motorola Moto G82. V hlavní roli OLED displej, stabilizace a velká baterie

Plusy Povedený design

Špičkový 120Hz AMOLED

50Mpx fotoaparát se stabilizací

3,5mm jack, microSD karty, Dual SIM...

Čistý Android 12 bez bloatwaru Minusy Konkurence za stejnou cenu nebídne vyšší výkon

Always On se zbytečně rozsvěcuje

Nelogické nastavení systému a fotoaparátu

Makro vyloženě jen do počtu

Postrádáme FM rádio ? 7 /10 Hodnocení

Motorola Moto G82 5G je tradičně vypadající smartphone, který je tím nejvýkonnějším „géčkem“. Tedy, pokud nepočítáme „vlajkovou“ řadu G200. Jedná se o názornou ukázku toho, že Motorola umí vyrobit zajímavě vybavený telefon střední třídy, který rozhodně nezapadne v šedé průměrnosti. Plastový telefon se třemi foťáky už dnes umí vyrobit kde kdo, ale jsou to až funkce navíc, které z telefonu dělají zajímavou volbu pro běžné uživatele. Bez nedostatků to ale ani tentokrát nebude.



Motorola Moto G82 5G se na trhu nabízí pouze v šedé barevné variantě, záď vypadá na střední třídu poměrně neokoukaně

Pokud i vy v diskusích často voláte po čistém Androidu, konečně jste se dočkali. Se špičkovým 120Hz AMOLED displejem to má skutečně něco do sebe. Prostředí není zapráskané bloatwarem, počítejte jen se základním obsahem od Googlu a dvěma přídavky od Motoroly. Prvním je herní režim, druhý pak aplikace Moto, ve které si nastavíte jakousi „nadstavbu“. Aneb doplňky, které v čistém Androidu nenajdete.

Motorola evidentně přemýšlela, které funkce do telefonu přidat, a tak se nejedná o žádné zbytečnosti. Upravíte si vzhled prostředí, systémová gesta i třeba vzhled Always On displeje. K tomu můžeme ještě přidat zastabilizovaný fotoaparát a baterii, která vás ve štychu nenechá až dva dny méně intenzivního používání. 5G je příprava do budoucna, přítomnost sluchátkového jacku a microSD karty zase jasně dokazuje, že tyto „stálice“ z minulosti mají u telefonů stále smysl. Jen výrobci nám usilovně chtějí vštípit pravý opak.

U telefonu pro běžné uživatele vám budou vadit spíše detaily. 400 tisíc bodů v Antutu není žádný zázrak, ale existovat se s tím dá. Jen si při hraní musíte nastavit nižší grafické detaily. Osobně jsem však nejvíce zklamán z Always On displeje, který nahrazuje chybějící LED diodu. To, že se na mě bude telefon pravidelně rozsvěcet a připomínat mi, že mám zmeškané události, je sice fajn. Ale jsem schopen to akceptovat pět minut po přijetí notifikace, nikoliv každou chvíli, kdy se displej výrazněji rozsvítí, a akorát odvede mou pozornost od práce.

Motorola Moto G82 5G katalog rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 8,0 mm, 173 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 399 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (8× Kryo 660, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: 7 990 Kč

Cenově vychází telefon na 7 990 Kč, a to v paměťové konfiguraci 6/128 GB. Na první pohled vyšší cena však telefonu ve finále sluší. Jistě, trochu dražší konkurence má vyšší výpočetní výkon, ale jako celek musíte počítat s tím, že telefon dostanete v krabičce s dalším obsahem. Její součástí je datový kabel, rychlonabíjecí adaptér i základní silikonový průhledný kryt. A pro mnohé jsou to stokorunové investice, které by stejně učinili. Tady je však máte přímo v krabici.