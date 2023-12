Recenze mobilu Motorola Moto G84. Neokoukaná barva, špičkový displej a rozumná cena

Plusy Špičkový 120Hz P-OLED displej

Slušné stereo reproduktory

256GB paměť, microSD, 3,5mm jack...

Zajímavý poměr výkon/cena Minusy Slabší výpočetní výkon

Podprůměrná softwarová podpora

Horší kvalita fotografií za šera

Zpětná šipka pouze vlevo ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Géčková řada od Motoroly nedávno oslavila 10 let, a nesmazatelně se zapsala do historie této legendární značky, kterou zaštiťuje čínské Lenovo. Mohli jsme si otestovat jeden z nejvyšších modelů střední třídy, který se chce co nejvíce blížit vybavenějším modelům řady Edge. Motorola G84 5G rozhodně nevypadá tuctově, už jen díky koženkovému zadnímu krytu a netradiční barevné variantě, ze které by měl radost zejména T-Mobile. Viva Magenta rozhodně působí neokoukaně, a tak můžeme tuto Motorolu, jako jednu z mála, doporučit i kvůli designu.



Motorolu Moto G84 5G jsme otestovali v barevné variantě Viva Magneta

Telefon je určený těm, kteří od střední třídy čekají trochu něco navíc. Třeba 120Hz P-OLED displej se špičkovým jasem, 5 000mAh baterii nebo slušné stereo reproduktory. To vše je zabaleno v čistém Androidu 13 s přídavky od Motoroly, které se snaží co nejméně narušovat „čistotu“ základního Androidu od Googlu. Doplňky od výrobce tak dostanete převážně v podobě samostatných aplikací nebo režimů, na které se proklikáte v nastavení. Občas však nevíte, kde přesně funkci hledat.

To může být pro leckoho hodně chaotické, stejně tak jako čistá podoba systému, ve které může zkušenějším uživatelům spousta podstatných doplňků chybět. Na druhé straně však stojí starší čipset od Qualcommu, který nemá nijak oslnivý výkon, a spíše průměrné fotoaparáty, jejichž nedostatky se ukáží zejména za horšího světla.

Celkovým pohledem se jedná o komplexní telefon pro běžné uživatele, který však na trhu čeká zdatná konkurence. A testovaná novinka není ve všem úplně nejlepší. Na druhou stranu, při pohledu na koncovou cenu, i vzhledem k některým hardwarovým parametrům, zřejmě ochotně přimhouříte oči...