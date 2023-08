Recenze mobilu Nothing Phone (2). Špičková výbava, praktické funkce a světelná diskotéka

Plusy Originální design

Praktické využití glyfů na zádech

Propracované prostředí

Skvělý výkon

Dlouhá výdrž Minusy Není plně voděodolný

Pouze průměrný foťák

Horší repráčky

Chybějící adaptér v balení ? 8 /10 Hodnocení

redakce

V roce 2022 na trh smartphonů vstoupila značka Nothing a to poměrně ve velkém stylu s originálním marketingem i produktem, který se okamžitě stal středem pozornosti díky svému netradičnímu designu i funkcionalitě. Rok uběhl jako voda a značka přichází s druhou generací Nothing Phone (2), který na svůj debut plynule navazuje a vylepšuje hlavní nedostatky.

Nikoho asi nepřekvapí, že se značka vzhledem příliš nezměnila. Ostatně by to ani nedávalo smysl, když právě transparentní designy a svítící diody na zádech byly to hlavní co značku od začátku tak odlišuje. Výrobce však tentokrát vymyslel, jak své přednosti udělat ještě lepšími, čehož překvapivě dosáhl rozdělením pásů svítících diod na ještě více částí, které je možné adresovat.

Aby toho nebylo málo, některé ze svítících pásů mají dokonce i samostatně adresovatelné části, což firma chytře využívá například zobrazení různých průběhů událostí či stavů. Přitom si ale telefon zachovává svůj transparentní design, netradičně designově zpracovaný systém se zajímavými vychytávkami a tentokrát přidává i skvělou výbavu.

Nothing Phone (2) (8+128GB) katalog rozměry a hmotnost: 162 × 76 × 8,6 mm, 201 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO OLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 78 %

vybavenost cena: 17 300 Kč

Na naprostou špičku procesorem i fotoaparátem sice stále ztrácí, ale jednoznačně se telefon s druhou generací posunul o třídu výše. S tím ale souvisí i zvětšení displeje a logicky i navýšení ceny.