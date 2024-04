Recenze mobilu Nothing Phone (2a). Nevšední design, nečekaná výbava a příznivá cena

Plusy Originální design, grafická nadstavba, widgety, ikony

Povedené fotografie z obou fotoaparátů, pěkné video

Rychlé dobíjení, dlouhá výdrž a dostatek výkonu

Pohledný displej s opravdu vysokým jasem

Příslib tří nových verzí Androidu a čtyř let bezpečnostních záplat Minusy Extrémně nízko umístěná čtečka otisků prstů

Plastová, u testované černé varianty málo průhledná záda náchylná k poškrábání

Nevyužitý potenciál Glyph interface a jen dvě podporované aplikace

Nekompletní česká lokalizace, v češtině chybějící systémový font ? 9 /10 Hodnocení

redakce

Když se řekne Glyph interface, co se vám vybaví? Mobilmaniak již jistě tuší, ale veřejnost nejspíše tolik ne. Vznikl možná proto, že prodeje značky Nothing nejsou takové, jak by se Carlu Peiovi líbilo, možná proto, že měl výrobce snahu dostat svoje neotřelé dítko i mezi obyčejnější, cenově dostupné telefony, možná taky proto, aby se prostě jen zvýšilo podvědomí o značce. Ať už byl důvod jakýkoliv, v dnešní recenzi se podíváme na Nothing Phone (2a), tedy odlehčenou variantu druhogeneračního počinu tohoto výrobce.

Nothing Phone (2a) je věrný designovému jazyku značky, a to již od prodejního balení, které je svým provedením rovněž neotřelé. V naší černé testované variantě je ale škoda, že průhledná záda odlišující smartphony Nothing od těch ostatních moc průhledná nejsou, světlá varianta v tomto jistě naláká pohledy více. Stejně tak diodové proužky pro glyph interface jsou zde pouze tři oproti mnohem více a s větší velikostí u starších sourozenců.

Ze specifikací na nás dýchá displej s jasem až 1300 nitů, což jistě potěší za velmi slunečných dní. Vestavěný akumulátor s kapacitou 5000 mAh podle prvotních dojmů nabídne solidní výdrž, na což se v detailu podíváme v kapitole o harware. U neotřelé grafické nadstavby Nothing OS 2.5 jsem zvědav, jaké možnosti zde výrobce nabízí v rámci přizpůsobení prostředí a jakým způsobem se v rámci systému dá použít již zmiňovaný glyph interface. Vítaná je také certifikace odolnosti IP 54, stejně jako například stereo reproduktory.

Nothing Phone (2a) katalog rozměry a hmotnost: 162 × 76 × 8,6 mm, 190 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 084 × 2 412, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 7200 Pro (8× Cortex-A715, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: 8 999 Kč

Nothing Phone (2a) se na tuzemském trhu prodává ve dvojici paměťových variant 8/128 a 12/256 GB. Barevné varianty jsou tři, konkrétně černá a krémová, které jsou dostupné v různých obchodech za cenu 7 999 Kč, respektive 8 999 Kč v případě varianty s větším úložištěm. Sněhově bílá varianta je potom dostupná pouze ve vyšším provedení a jen skrze oficiální stránky výrobce. Cenová politika je to na první pohled velmi solidní, pojďme se tedy podívat, jak solidní je samotný smartphone Nothing Phone (2a).