Recenze mobilu Nubia Red Magic 7 Pro. Hry a chlazení je to hlavní, na ničem jiném nezáleží

Telefon je hlavně o špičkovém výkonu, který se povedl do puntíku. Pokud dáte stranou lehce nelogické herní prostředí přeplněné funkcemi, které jsou v nabídkách uložené bez ladu a skladu, a mnohdy chybějící českou lokalizaci, máte před sebou špičkový herní mobil. Pokud ráno vstanete s cílem hrát mobilní hry, je to telefon právě pro vás. Ovšem je to právě chaotické prostředí, které oproti zavedeným mobilním značkám, trochu pokulhává. Foťáky jsou spíše průměrné, selfie prakticky nepoužitelná. Špičkový herní telefon má k univerzálnosti daleko.

Není to poprvé, co nám do redakce zavítal herní telefon značky Red Magic. Před rokem jsme otestovali Nubii Red Magic 6S , nyní jsme si mohli vyzkoušet a detailně proklepnout model Red Magic 7 Pro , který je aktuálním rekordmanem v benchmarku Antutu. Metu milionu bodů dosud mnoho telefonů nepřekonalo, testovaný telefon tedy můžeme brát jako současného krále žebříčku Antutu.

Efektní doplňkové osvětlení při hraní her však nabízí jen černá barevná varianta telefonu, u průhledné edice žádná přídavná světýlka nehledejte. Výrobce se však chlubí, že dvojice světel na zádi podporuje 16,8 milionů barev a 4 096 úrovní jasu, a to při nespočtu světelných efektů.

Výrobce se snažil, abyste se přes záda mohli dávat na komponenty telefonu, a specifická místa dokonce přesně popsal. Vidíte tak popisek baterie, chladicího systému, reproduktoru či místa pro nasávání vzduchu, který se prožene přes čipset směrem ven. Nenechte se ale zmást. Třeba takový procesor má na zádech jen svoje logo, na kraji telefonu byste jej v reálu rozhodně nenašli. Musíme však výrobce pochválit za to, že záda s viditelnými šroubky vypadají neokoukaně, a to platí i při nasazení zadního průhledného krytu s dírou uprostřed.

Masivní rám má viditelné vývody antén, na levém kraji je připraven jezdec, který vás přepne do herního režimu, na horní hraně je umístěn výduch druhého reproduktoru, mikrofon a sluchátkový jack. Ten se u smartphonů dnes už moc často nevidí, zejména u těch nejvybavenějších. Tentokrát byl navíc posunutý více ke kraji, aby poslech do kabelových sluchátek při hraní her nijak nezacláněl.

I Always On lze ostatně personalizovat, byť svítící 5G na AOD už dnes nikoho nenadchne. Místo něj si tam můžete přidat vlastní video či fotku s libovolným popiskem, filtrem a stylem. A když k tomu ještě přidáme volitelný text na lockscreenu, pět systémových schémat, které změní i ikony, je personalizace prostředí až nečekaně široká.

Od optické čtečky v displeji jsme toho moc nečekali, přesto nás příjemně překvapila svou přesností vyhodnocování (na první přiložení odemkne v 8 z 10ti případů). Jistě, nikde to trochu trvá, ale zase si můžete vychutnat efektní animace odemykání, které si nastavíte v detailech zamykací obrazovky a Always On režimu. A je tu ještě jeden bonus navíc. Čtečka otisků může dokonce vyhodnotit váš srdeční tep, stačí na ní jen chvíli podržet prst. A to se u telefonů moc často nevidí

Selfie kamera se schovala pod displej, takže při hraní her vám nijak nezasahuje do obsahu. Při přímém pohledu si ji zřejmě ani nevšimnete, při lehkém náklonu je patrný obdélník uprostřed horní hrany panelu, v jehož středu čeká kruhový snímač. Kamerka není úplně skrytá, ale je na tom vizuálně daleko lépe, než např. u skládacího Galaxy Z Fold3 . Jenže její kvalita je žalostná, což si potvrdíme v kapitole Fotoaparát.

Druhým nedostatkem je základní fólie na displeji, na které je po třech týdnech vidět až neskutečný počet mikroškrábanců, a to jsem s telefonem skutečně nedělal nic neobvyklého. Ležel na stole nebo se přenášel v kapse, kde mimo telefonu nebylo nic. Bude tedy vhodné na displej dokoupit daleko kvalitnější sklo, třeba to přímo od výrobce.

Miliarda barev, nižší jas a obyčejná fólie. Výrobce u telefonu použil špičkový 6,7" Full HD AMOLED displej od Samsungu s pixelovou maticí Crystal Diamond, u něhož hned vypíchneme dva nedostatky. S tím první moc nenaděláte, maximální jas displeje je 600 nitů a to je prostě málo. Uvnitř bude displej bez problémů čitelný, na slunci však displej citelně ztrácí. Ano, stále na něm uvidíte, ale telefon s obdobným hardwarem mají i dvojnásobný jas, nebo alespoň svítivost 1 000 nitů. A to se s testovaným smartphonem vůbec nedá srovnat. Když je aktivní maximální jas, zobrazí se uprostřed horní hrany displeje ikonka slunce.

Hardware

Rekordní výkon bez debat. Výkon telefonu obstarává Snapdragon 8 Gen 1, a ve spojitosti s hardwarem, který se nám dostal do ruky, jsme mohli otestovat aktuálního rekordmana v Antutu. Telefon získal přes 1 milion bodů, a minimálně do té doby, než se na trhu začnou objevovat telefony s „plusovým“ top Snapdragonem, zůstane neochvějným králem tohoto žebříčku.



Výpočetní výkon telefonů je špičkový, a to je absolutně bez debat

Telefon má také čip Red Core 1, který zajišťuje doplňkové funkce, které nejsou spojeny s grafikou. Tento čip obstarává např. audio, RGB osvětlení či vibrační odezvu. Od těchto nízkoúrovňových akcí je tak oproštěn hlavní čipset, který se může soustředit jen na výkon.





Testované hry běžely na maximální možnou kvalitu

Špičkový Snapdragon sice dost topí, ale tento nedostatek je vyvážen devítivrstevným systémem ICE 9.0. Jeho součástí je efektivnější teplovodivá pasta, grafitové podložky či velká vypařovací komora o rozměrech

4 124 mm2. A pak je tu samozřejmě vestavěný ventilátor, který se rád a ochotně spouští téměř za každé situace. Zapnete benchmark? Automaticky startuje. Začne hrát? Hned se roztočí. A to platí i pro nabíjení telefonu, které má maximální výkon 65 Wattů.



Bohaté nastavení herního režimu, dostupné pluginy a herní nabídka s užitečnými zástupci, kterou si při hraní vysunete z boku

Větrák má maximální výkon 20 000 rpm, a zdá se nám, že je, buď vypnutý, nebo běží na maximum, a to i přesto, že mu nastavíte chování na automatiku podle teploty procesoru. A to je často dosti rušivé, protože toto šumění, zvláště při nabíjení, vůbec nečekáte. Naštěstí lze automatické spouštění ventilátoru vypnout a zapnout jej z herní nabídky nebo horní lišty, a to až v případě potřeby.



V herním režimu si upravíte nastavení triggerů, zkorigujete gyroskop, dotykový displej a nastavíte si intenzitu ignorování náhodných dotyků dlaní

Ventilátor mohou efektně doplnit LED diody, a pokud budete hrát na maximální grafickou kvalitou a dlouhodobě, ještě si jej rádi zapnete. Telefon tak nebude topit do dlaně, ale jen lehce hřát, což ještě velmi dobře eliminujete přibaleným krytem. Nubia teplotní stránku telefonu uchopila z té správné stránky.



K telefonu si připojíte i toto herní příslušenství

A pokud si přepnete jezdce na levém boku telefonu, automaticky vstoupíte do herního režimu, v němž můžete rychle spouštět hry, aktivovat ventilátor, či zapnout herní pluginy. V detailu pluginů se dozvíte, pro které hry jsou určeny. A některé z nich určitě při hraní pomohou, např. asistent míření nebo invertované barvy u akčních stříleček. Navíc, při spuštění hry si můžete z levého boku vysunout nabídku, ve které si pěkně poladíte všechny potřebné funkce, zejména výkon, obnovovací frekvenci displeje či zmiňovaný ventilátor.



Funkci Screen Projection se nám však rozjet nepodařilo

Jenže, telefon je naučen na specifické hry, které do herní nabídky přiřadí automaticky. Takové mobilní Diablo nebo betaverzi Torchlight: Infinite musíte přidat ručně. Speciálním režimem je pak Screen Projection, který by měl umět projektovat bezdrátově i kabelem obraz z telefonu do PC aplikace Red Magic Studio. I přes maximální snahu se nám však zrcadlení her do počítače rozjet nepodařilo. Podle všech zdrojů to vypadá, že tato možnost funguje pouze v Číně.



Úprava chování integrovaného ventilátoru

V edici Supernova vás čeká 16GB operační paměť, na kterou navazuje 512GB úložiště. Bohužel však chybí ucelený správce zařízení, v němž byste viděli aktuální zaplnění RAM a paměti. Musíte si tak pomoci alternativními aplikacemi. V běžném zápřahu má telefon v RAM volných zhruba 9GB, navíc můžete počítat s 8GB virtuální RAM, která je aktivována defaultně. A toto nastavení nelze nijak změnit.



Dual SIM a další nastavení konektivity

Telefon podporuje dvě SIM karty, které vkládáte do šuplíčku na spodní hraně a můžete je spravovat přímo v nastavení telefonu. Maximem mobilní sítí je 5G, lokálně se připojíte k 2,4 i 5GHz Wi-Fi. Samozřejmostí je podpora Bluetooth se slušnou stabilitou, v telefonu je i GPS s dobrou citlivostí a rychlou fixací. Přes NFC bezkontaktně zaplatíte, nechybí zde ani Sdílení nablízko či podpora Android Auto.



Jednoduchý správce úložiště a Digitální rovnováha

Hudební reprodukci obstarávají dva repráky, které hrají na mobil extrémně hlasitě. S telefonem na maximum ozvučíte i velkou místnost, a to je na mobil dost velká rarita. Samozřejmě tím trpí zvuková kvalita, na druhou stranu, vibrace stolu, na němž je položený telefon, v redakci nezažíváme moc často. Pokud se spokojíte s poloviční hlasitostí, je kvalita už slušná, a to pro poslech hudby i pro hraní her. Reprákům ubližuje chybějící ekvalizér, který však dorovnává DTS:X Ultra Audio, které se zpřístupní jen, co zapojíte sluchátka.



Špičkový efekt DTS:X si aktivujete jen při poslechu do sluchátek

A následuje zvukový nářez, při němž se mi postavily chlupy na zátylku. Repráky mají své technické limity, ale i z obyčejných sluchátek u Red Magic 7 Pro vymáčknete neskutečnou zvukovou kvalitu. A v pochvalách pokračujeme i dále, dva vibrační motorky Double X-Axis obstarávají velmi pohodlnou vibrační odezvu, číselníkem počínaje, klávesnicí konče. Ta od výrobce sice vypadá jako trochu nedorostlá, ale stačí pár úprav (např. přidání řádku s čísly), a hned bude vypadat jako k světu.



Systémové klávesnici v základu chybí řádek s čísly, naštěstí jej můžete jednoduše přidat

Biometrický přístup zajišťuje slušná čtečka otisků prstů od Goodixu v optické podobě. I když si na skenování občas trochu počkáte, prakticky se nám nestalo, že by čtečka stávkovala a nechtěla prst vůbec rozeznat. Alternativou je skener obličeje, který je vhodným doplňkem. A pokud si naskenujete obličej s brýlemi, telefon vás pozná i bez nich.



Biometrika - otisky prstů a rozpoznávání obličeje. Otisky využijete i pro vstup do zabezpečeného prostoru Privacy Space, čtečka navíc slouží jako měřič srdečního tepu a nastavíte ji i vlastní animaci

V testovaném smartphonu je pevně integrována 5 000mAh baterie, která při běžném zápřahu vydržela zhruba den, často ani to ne. A to je spíše zklamání. Jistě, pokud se budete šetřit, dáte s telefonem i dva dny, ale na herní smartphone jsme očekávali výdrž o něco vyšší. A to jsme v průběhu testování hráli hry zhruba 2 hodiny denně, tedy žádný extrém. Na sluníčku ubývá baterie doslova před očima, a kolem 20% kapacity baterie už budete nervózně hledat nabíječku.



Správa baterie, tuto varování uvidíte až příliš často. Naopak dobíjení je rychlé „jako blesk“, toto nastavení však dokáže při dobíjení kompletně vynechat baterii...

Ta je naštěstí přibalená v základní krabici, má maximální výkon 65 Wattů a na maximální výkon Turbo přibývá baterie doslova před očima. Přibývající procenta můžete hned vidět na Always On displeji. Se spuštěným ventilátorem není problém baterii dobít za 8 minut o 47 procent, z 15 na sto se dostanete za necelých 20 minut. A to je pořádný kalup. Pokud budete u zásuvky, můžete rovnou nechat energii plynout přímo do telefonu a z celého koloběhu tak vynechat baterii. S bezdrátovým nabíjením se nepočítá, ale na to hráči stejné nemají čas ani trpělivost.