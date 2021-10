Recenze mobilu Nubia RedMagic 6. Špičkový hráč s chaotickým softwarem

Plusy AMOLED se 165Hz obnovovací frekvencí

Top čipset - Snapdragon 888 s 5G

Vestavěný ventilátor + přídavné chlazení

Dotykové triggery a herní nadstavba

Na herní mobil atraktivní cena Minusy Napůl počeštěné uživatelské rozhraní

Chaotická nadstavba od výrobce

Průměrná kvalita fotografií a videí

Ventilátor dost hučí, bude vás rušit při práci

V základním balen chybí byť jen základní kryt ? 7 /10 Hodnocení

redakce Řada herních mobilů Red Magic u Nubie je tady s námi již pěknou řádku let. Kdo by to byl řekl, že už v rukách držíme šestou generaci telefonu, který vždy dokáže něčím překvapit. Letos je to třeba zabudovaný ventilátor nebo AMOLED displej s rekordní 165Hz obnovovací frekvencí. Snapdragon 888 je samozřejmostí, stejné jako obří 12GB RAM nebo rychlé paměti typu UFS 3.0. A líbit se vám bude i koncová cena telefonu, který na dálku soupeří např. s Black Shark 4 Pro nebo s Asusem Rog Phone 5. Herní výkon je bez debat, na trhu nenajdete moc telefonů, kteří by Nubii Red Magic 6 dokázali výrazněji předčít. Hry automaticky nastavíte na nejvyšší možnou kvalitu, čipset se chladí zabudovaným větráčkem, takže ten externí ani nebude třeba. Jenže prostředí se Nubii hrubě nepovedlo. Ne, odezva systému je blesková, ale logičnost uspořádání položek, chaotické řazení funkcí rychlého přístupu nebo třeba přepínání objektivů - to je pro hodně otrlé jedince. Pokud však nad systémem přimhouříte oči, máte v ruce našlapaný herní mobil za 15 tisíc korun s aktuálně nejvýkonnějším „železem“. A to se počítá... Nubia Red Magic 6 katalog rozměry a hmotnost: 170 × 77 × 9,7 mm, 220 g

displej: 6,8", none AMOLED, 1 080 × 2 400, 387 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 050 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video, autofocus, blesk 77 %

vybavenost cena: 15 200 Kč Celou recenzi Nubia RedMagic 6 si přečtěte na následujících listech.

Design Nenadchne ani neurazí. U herních telefonů jsme si zvykli na agresivní až velmi netradiční designové pojetí, což však o testovaném telefonu přímo říci nelze. Asi největší „vodvaz“ jsou stylově zabroušené užší hrany s konektory, jinak není vzhled nijak spektakulární. Zadní strana sice vypadá „high-tech“, jenže lehce vyboulený skleněný kryt (tentokrát bez ochrany Gorilla Glass) vypadá z blízka jako plast. Protože na něm ulpívají otisky prstů, budete v základní krabici hned po vybalení hledat základní ochranné pouzdro. Loni tu přece bylo... letos už však ne.

Nubii Red Magic 6 jsem otestovali v černé barevném provedení Na zádech najdete tři foťáky, které nad okolní povrch nijak výrazně nevystupují, a také přisvětlovací LED diodu. Logo Red Magic ve spodní části telefonu se dokáže červeně rozsvítit, po krajích jsou připraveny dva pásky s LED diodami, které se mohou rozblikat podle nastaveného barevného schématu. Pokud si telefon položíte na stůl displejem dolů, nahradí LED pásky notifikační diodu. Styl blikání a barev lze nastavit zvlášť pro ambientní osvětlení, světelné efekty při přehrávání hudby, při obdržení notifikací, zmeškaných volání, při příchozím hovoru nebo při nabíjení. Zdánlivě zbytečný efekt tak může být i užitečný.

Na zádech jsou připraveny tři foťáky, dva pruhy s LED diodami a svítící červené logo Red Magic Boky telefonu jsou kovové, v rozích je rám ještě nepatrně vyztužen. Jenže mě neberte za slovo. S telefonem bylo zacházeno jako v peřince, a pak mi sklouzne telefon z krabičky na dřevěný stůl (výškový posun cca 10 cm) a v kovové hraně se udělá drobná rýha... Na levém kraji bočního rámu najdeme trochu výrazněji zapuštěné regulátory hlasitosti, nad nimiž je připraven průduch pro nasávání vzduchu pro integrovaný větráček. Na druhé straně má svůj výduch, a to poblíž zamykací klávesy. Na levém boku je ještě výraznou barvou zvýrazněn jezdec, který vás automaticky přepne do herního režimu, a s tím současně aktivuje přídavné chlazení. ​

Oranžové tlačítko pro vstup do herního režimu a dva dotykové shoulder „triggery“ Zapomenout nemůžeme ani na dotykové 400Hz shoulder „triggery“ umístěné poblíž prostorově zvýrazněných rohů, na které si můžete rychle namapovat herní akce, které jsou jinak výhradně spjaty s dotykem na displej. Připomeňme, že minulé generace Red Magic měly ve výbavě pomalejší 300Hz triggery. Telefon si akce pamatuje i při přepínání her, jenže musíte mít zapnutý herní režim, jinak dotykové ovladače na rámu telefonu nefungují. A to je vcelku dost zbytečná limitace. ​

Záda mají dost výrazné odlesky. Jsou skleněná, v drtivé většině případech vám však budou připadat jako plast. Ještě, když na nich ve velké míře ulpívají otisky prstů Celkově vzato působí telefon v dlani obrovským dojmem, pokud si po jeho delším používání vezme do ruky Galaxy S21 Ultra, přijde vám telefon od Samsungu skoro jako drobeček.

Na levé straně větráček nasává vzduch, žebrováním na pravé hraně jej vypouští ven. Pohled na spodní hranu Většinu přední strany vyplňuje displej se zakulacenými rohy, do trochu širšího rámečku nad displejem se dostal senzor okolního jasu, selfie kamerka a také mřížka reproduktoru, který dokáže zahrát společně s repráčkem na spodní hraně v režimu stereo. Tloušťka spodního rámečku je rámcově stejná jako u rámečku nad displejem. Levý a pravý rámeček je pak o něco užší.

Přídavný větrák vypadá futuristicky...jenže, když k celku připočtete i klubko kabelů, už to tak bombasticky nevypadá... V základní krabici najdete telefon v přepravní fólii, v samostatných krabičkách pak otevřete špendlík pro vytažení šuplíčku, základní uživatelskou příručku, červený oboustranný USB-C kabel a síťový adaptér. Výrobce nám však poslal americký adaptér o maximálním výkonu 30W, byť se telefon dokáže dobíjet až výkonem 66 Wattů! Výkonnější nabíječku si budete muset dokoupit samostatně, protože ta je „exkluzivně“ přibalena jen k čínské verzi telefonu.

Základní krabice vypadá stylově, jenže v ní chybí alespoň základní ochranné pouzdro, přibalený adaptér měl v našem případě americkou koncovku Nabíječka je kompatibilní se standardy Quick Charge a Power Delivery, kvůli odlišným konektorům jsme však telefon pro účely recenze nabíjeli univerzálním rychloadaptérem. Bohužel, v základní krabici tentokrát chybí poloprůhledný kryt, který býval dlouhou dobu u čínských výrobců jakýmsi „nepsaným“ standardem. A nechat zajít chuť si musíte i s ohledem na přibalená sluchátka. Základní krabice je tedy velkým zklamáním.

Displej Aktuální špička, škoda jen nižšího jasu. Nubia u telefonu vsadila na špičkový 6,8" AMOLED displej, který se pyšní podporou 1 miliardy barevných odstínů, 100% barevným prostorem DCI-P3 či obnovovací frekvencí až 165 Hz! Oproti jiným vlajkovým modelům a také vzhledem k velké úhlopříčce, může vadit nižší rozlišení 2 400 × 1080 pix, které se podepisuje v jemnosti 387 ppi. Nemůžeme však říci, že by rozlišení nějak ovlivnilo kvalitu grafického obsahu, ba naopak.

Použitý 6,8" AMOLED se pyšní až 165Hz obnovovací frekvencí, ovladače systému najdete ve spodní liště Panel je téměř ze všech úhlů pohledu špičkový, pokud jste vybíraví, bude vám chybět snad jen vyšší maximální jas. 630 nitů je totiž hodnota, kterou konkurenční (i ty neherní) telefony hravě překonávají. Jenže, 600 nitové telefony už nám rukama prošly, a u Red Magic 6 to vypadá, že panel svítí o něco méně. Navíc, maximální jas docílíte jen v režimu automatiky, která se občas zapomene aktivovat. A tak ji musíte pomoci v horní výsuvné liště.

U displeje si můžete nastavit tmavý i světlý systémový režim Nubia u displeje použila ochranné sklo Gorilla Glass neznámé generace a přímo od výroby na displej umístila základní ochrannou fólii, což bývá u čínských smartphonů běžnou praxí. Jenže už po pár dnech na ní vidíme mikroškrábance, a to bylo s telefonem zacházeno jako v bavlnce. Samotný panel podporuje až čtyři různé obnovovací frekvence, a to 60/90/120/165 Hz. I při nastavení nejvyšší úrovně padá obnovovací frekvence u některých aplikací, z důvodu kompatibility, na 90 Hz. Třeba při přehrávání YouTube videí klesá framerate na 60 Hz, který je ze všem režimů zcela jasně nejúspornější.

Nastavení zobrazení, noční režim, nastavení obnovovací frekvence a velikosti písma V praxi jsme zůstali u 90Hz, který se nám jevil jako ideální kombinace mezi plynulejším obrazem a ne tak výraznou zátěží na baterii. 165Hz režim je opravdu extrémní, prostředí má bleskové přechody, u her však až tak velký přínos oproti 120Hz režimu nevidíme. Zato však jde baterie hodně rychle dolů. Aktuální vybranou obnovovací frekvenci vidíte přímo v horní liště, případné systémové adaptivní chování (popsané výše) se však u zobrazené hodnoty nijak neprojevuje.

Nastavení dotykových ovladačů systému a jejich možná záměna za bezdotyková gesta, nastavení citlivosti displeje na dotyky Displej má 500Hz Touch sampling rate při jednom dotyku na displeji, resp. 360 Hz při multitouch. To se bude líbit zejména mobilním hráčům, protože panel má i subjektivně velmi svižnou odezvu na dotyky.

Always on režim si můžete personalizovat stejně jako animaci optické čtečky otisků prstů Displej má samostatný noční režim, který se může zapínat automaticky, navíc můžete eliminovat i blikání displeje při nižších hodnotách jasu, na nějž jsou někteří uživatelé citliví (tzv. PWM flickering). Chybějící notifikační diodu na přední straně (nebereme-li v potaz LED pruhy na zádech) nahrazuje Always on režim, který si můžete detailněji upravit dle svých vlastních představ. Jeho součástí je i optická čtečka otisků prstů, u které si nastavíte vlastní odemykací animaci. Odemknutí je skutečně bleskové bez jakéhokoliv zdržení. Za to dostává Nubia palec nahoru.

Hardware Snapdragon 888 a větráček? Ideální kombinace. Pokud hledáte u smartphonu maximální výkon, testovaný telefon vám jej nabídne dosytosti. Do výbavy se dostal špičkový Snapdragon 888, který je doplněný 12GB operační pamětí. Herní kvalita je bez debat špičková. Při hraní „diablovky“ Titan Quest si můžete při maximální grafické kvalitě vychutnat framerate 60 fps (resp. až 120 fps při 165Hz obnovovací frekvenci), stejná smínkovací frekvence je k dispozici i u Asphalt 9. Jsou to zatím vizuálně nejplynulejší mobilní závody aut, které jsem mohl na smartphonu kdy vidět.

Antutu a Geekbench. Herní výkon je jedním slovem špičkový. Jenže pokud displeji nastavíte 165Hz a hry poběží na maximální výkon bez chlazení ventilátorem, bude čipset pěkně topit do dlaně. Dostali jsme se na teplotu CPU až 58,6 °C, a to rozhodně nejsou „zdravé“ pracovní podmínky... PUBG běží na maximální kvalitu (HDR, Ultra) ve 40 fps, navíc si můžete nastavit i 4D Shock vibrace, které se aktivují při střelbě. Fortnite běží na maximální grafickou kvalitu Epic, která je však u mobilní verze omezena na framerate 30 fps, můžete si však ještě nastavit 100% kvalitu textur. To stejné platí o „anime RPG“ Genshin Impact. Herní výkon je špičkový, a to zcela bez debat, nemáme sebemenší námitky. Ještě, když máte po ruce prakticky i dvě „fyzická“ tlačítka.

Asphalt 9, Genshin Impact, Fortnite, PUBG, Hearhstone a Titan Quest. Všechny testované hry telefon zvládl zobrazit na maximální možnou kvalitu s absolutně plynulou hratelností Navíc je tu ještě speciální herní režim GameSpace, který spustíte posunutím bočního oranžového jezdce. Ten spustí větráček a deaktivuje softwarové ovladače Androidu, takže z pravého boku přihraní otevíráte zmenšenou nabídku s užitečnými funkcemi. Rychle si tak můžete namapovat funkce na Shoulder Triggery (dotyk na rámu místo dotyku na pozici na displeji), nastavit výkonový režim (Auto, CPU Turbo, GPU Turbo a Super performance) či poladit barevný režim displeje.

Tato výsuvná nabídka nahrazuje v herním režimu základní ovladače Androidu, můžete si v ní např. nastavit maximální výpočetní výkon V malém náhledovém okně rychle upravíte jas displeje, zapnete rychlé nahrávání displeje, screenshoty, eliminujete příchozí notifikace a nastavíte si další drobnosti vztažené k mobilnímu hraní. A pokud si bočního jezdce aktivujete přímo v systému, přepnete se do režimu GameSpace, v němž vidíte všechny vaše nainstalované hry. Herní prostředí vypadá intuitivně, škoda, že nelze nějak rychle nechat zhasnout displej s hrou na popředí. Musíte se nejprve probrat celou řadou zástupců, než najdete tu pravou položku.

Nastavení aktivního chlazení, detailní nastavení notifikačních pruhů na zádech Vestavěný ventilátor se automaticky spouští při nabíjení, při spuštění benchmarku Antutu (máte to výrobci snad za zlé?), a můžete jej nechat automaticky spouštět při otevření herního režimu nebo ve stavu, kdy je teplota čipsetu vysoká. Přesný teplotní limit si však nikde neupravíte. Ke spuštění ventilátoru se dostanete i z horní lišty, na výběr je inteligentní a maximální chlazení. Chcete, aby herní mobil vypadal jako běžný telefon? Pak je tu Red Magic 6R V prvním případě záhy zjistíte, že má ventilátor tři rychlostní módy, a na zvuk větráčku je třeba si chvíli zvykat. Při nabíjení je aktivní i v zamknutém stavu, jinak se při zamknutí displeje sám deaktivuje. Pokud přiblížíte tvář k pravé straně telefonu, cítíte na tváři slušný proud vzduchu, který však telefonu rozhodně neumožní plachtit ve větru. Často jsem se však přistihl v tom, že jsem aktivní větráček sám od sebe vypínal. Pokud nejste na ventilátor zvyklí, začne vás jeho zvuk, např. při práci u počítače, dost brzy rušit.

Nacvaknutý Red Magic Dual-core Cooler si bere potřebnou „šťávu“ z telefonu Plachtit telefon nedokáže ani s přídavným větráčkem Red Magic Dual-core Cooler. Jeho přínos při chlazení systému je minimálně diskutabilní, když gumou dosedá na zadní skleněný kryt, kam jej můžete umístit hned několika způsoby. Na dvojitém větráčku chybí jakékoliv doplňkové ovladače, navíc si šťávu bere přímo z telefonu, takže vám při hraní bude překážet metrový kablík. A reputaci si nevylepší ani Bluetooth spojení s ventilátorem, přes nějž můžete aktualizovat jeho firmware (!) nebo nastavit barevný profil diod umístěných po obvodu větráčků.

U externího větráčku můžete aktualizovat firmware, Wi-Fi, Bluetooth, správce SIM a další nastavení konektivity Další konektivu obstarává Bluetooth a Wi-Fi, NFC můžete využít k mobilním platbám. Do telefonu vložíte až dvě nanoSIM karty, u jedné z nich můžete počítat i s podporou 5G sítí. S microSD kartami se nepočítá.

Po připojení k počítači můžete soubory procházet podle složek či podle jejich typu Po připojení k počítači vidíte telefon jen jako 11MB disk s ovladači. Po instalaci je třeba v horní liště přepnout režim z nabíjení na přenos souborů, abyste se mohli dostat např. k uloženým fotografiím. Jenže i u stejného počítače musíte režim připojení vybírat pokaždé znovu, pokud si jej fixně nenastavíte v Nastavení. Poměrně zajímavé je třídění souborů, které se můžete v počítači zobrazit podle úložiště či podle typu souboru. Snadno tak najdete to, co hledáte. Třeba screenshoty při hraní her, které se zcela nepochopitelně ukládají jinam, než screenshoty systému.

Při připojení telefonu k počítači se vždy tvrdošíjně aktivuje režim pro nabíjení, přenos souborů musíte zapnout vždy ručně nebo navolit jako defaultní mód v nastavení Hudba se přehrává v režimu stereo. Ke spodnímu repráčku se přidává sluchátkový reprák nad displejem, a i přes zcela jasnou disproporci je hudební reprodukce vyvážení. A dost hlasitá, a pod tím si můžete představit opravdu hlasitý telefon, který vyloženě řve do okolí. Red Magic 6 je jedním z nejhlasitějších telefonů, které jsme kdy testovali. Čím výše však zvýšíte hlasitost, tím více budou výšky přebuzené. Pokud hlasitost snížíte někam mezi 50 - 75 procent, vyloudíte z minirepráků i vcelku slušné basy.

Hudební přehrávač a efekt DTS: X Ultra, který však funguje jen s připojenými sluchátky V telefonu chybí ekvalizér, jediným zvukovým efektem je DTS:X Ultra s režimy Music, Movie a Games. Ty však fungují jen s připojenými sluchátky. Abychom však řekli pravdu, rozdíl mezi aktivním a deaktivovaným režimem nešel poznat. Na druhou stranu byla reprodukce do sluchátek velmi kvalitní, takže při poslechu hudby i při hraní her, bude většina posluchačů určitě spokojená. Jako základní přehrávač hudby slouží YT Music s velmi omezenou sadou funkcí a nastavení.

Baterie se zrychleně dobíjí doslova „před očima“ Telefon má vestavěnou 5 050mAh baterii, která podporuje až 66W dobíjení NeoCharge, které dobije baterii z nuly na sto za 38 minut. Přibaleny adaptér však měl výkon 30W a americkou koncovku, takže jsme museli sáhnout po alternativních nabíječkách. Při 25W nabíjení se telefon dobil za hodinu a 15 minut, při výkonu 45W trvalo dobíjení 55 minut. Jedná se však o časy dobíjení s aktivním chlazením, které se spouští po připojení nabíječky. Tuto funkci si však můžete v nastavení deaktivovat. 20 minut hraní na maximální detaily a 165Hz režim bez ventilátoru spolkne 5 procent baterie Výdrž telefonu je hodně subjektivním parametrem. Závisí na jasu displeje, na nastavené obnovovací frekvenci i na době, kterou věnujete hraní her. Při běžném pracovním využití jsem se dostal i na dvoudenní výdrž, když jsem však ve větší míře hrál hry s aktivním chlazením, vydržel telefon necelý den. Jeden den náročného pracovního nasazení zvládne telefon bez debat. A když dojde baterie, máte k dispozici zmiňované rychlodobíjení. A po krátké době se můžete zase vrhnout do světa mobilních her.

Software Napůl počeštěný chaos. Hardware telefonu můžeme považovat za velmi povedený, bohužel softwarovou stránku si Nubia za rámeček rozhodně nedá. Tedy, ne že by byly reakce systému nějak zpomalené nebo nečekané, to rozhodně ne. Ovšem logika systému a uspořádání funkcí, zástupců, voleb nastavení a dalších položek je jeden velký chaos.

Tři ze sedmi dostupných schémat, samostatně si na pozadí nastavíte i tapetu. Ikony aplikací však samostatně nezměníte Prvnímu dojmu rozhodně nepřidá ani napůl počeštěné prostředí. Systémové položky v Androidu 11 jsou v češtině, ale jakmile je zde něco navíc, třeba součástí nadstavby Red Magic OS 4.0, je to uvedeno jen v angličtině. Samozřejmě nevíme, jak to bude vypadat ve finální prodejní verzi, každopádně musíme hodnotit to, co testujeme, takže prostředí dostává hodně bodů dolů. Někdy máte položky v angličtině s českým popiskem, jindy česká nastavení s detaily v angličtině. Mezi deseti anglickými položkami jsou tři česky, a překlady někdy nemají hlavu ani patu...

Zamykací obrazovka, výsuvná lišta a edice rychlých voleb, zaplněná lišta notifikacemi a hlavní nabídka Samotný launcher také není nijak speciální. Využívá obrovské tmavé ikony, které se při aktivaci tmavého režimu téměř ztratí. Alespoň, že si nastavíte hustotu mřížky nebo typ hlavní nabídky. V telefonu je připraveno sedm schémat, která alespoň částečně upraví jinak nepříliš povedené ikonky. Aplikace si vysouváte ze spodní části displeje, horní lišta nabízí rychlé zástupce vybraných systémových funkcí. A těch je celá spousta, z lišty si spustíte třeba i Google Chrome nebo Messenger!

Aplikace při prvním spuštění vyžadují celou řadu oprávnění, Nubia však vysvětluje, k čemu jsou jednotlivá z nich potřeba. A tím by se měli inspirovat i další výrobci V jednu chvíli můžete pracovat ve dvou aplikačních oknech najednou. Jenže, když např. v jednom okně přejdete k psaní e-mailu, otevře se ve druhém okně, takže vám předchozí aplikace zmizí. Aplikace můžete spouštět v malých oknech potažením trojice prstů shora dolů, ne vždy však toto gesto funguje. Z pravého boku displeje můžete otevřít lištu s rychlými zástupci, mezi nimiž je např. rychlý přístup k nahrávání displeje nebo k pořízení screenshotů. Přidat si zde můžete i své vlastní oblíbené aplikace. Jsou zde však i některé položky, které vůbec nedávají smysl, např. „Turn off screen to listen to drama“...

Rozšířené funkce jsou v polopřekladu trochu matoucí. Telefon zvládne zobrazit aplikace v plovoucích oknech, dvě aplikace na displeji najednou, a pak je tu ještě obraz v obraze, jednoruční režim či boční výsuvný panel U předinstalovaných aplikací oceňujeme otevřenost ze strany výrobce. Spousta z nich potřebuje určitá oprávnění, a při prvním spuštění vám Nubia (anglicky) vysvětlí, proč oprávnění vyžaduje, a pro které funkce jsou oprávnění absolutně nezbytná. Kéž by se podobným přístupem inspirovali i další výrobci. K obvyklému základu od Googlu přidala Nubia vlastní galerii, kalkulačku, poznámky, webový prohlížeč, záznamník zvuku, správce souborů, číselník, aplikaci pro přenos souborů a apku pro ovládání připojeného příslušenství.

V telefonu běžel Android 11 a nejnovější verze nadstavby od Red Magic, jenže úroveň zabezpečení se datuje do března. Můžete sice ručně vyhledat aktualizace, nainstalovat je a restartovat telefon, jenže to můžete opakovat neustále dokola. Nic nového se do telefonu nenainstaluje Systémové ovladače po stisku výrazně vibrují, což můžeme říci i o softwarové klávesnici, na které se nám psalo pohodlně a bez překlepů. Kvalita hovorů ve sluchátku byla příkladná, a to včetně maximální hlasitosti.

Fotoaparát Telefon má tři foťáky, cíl je splněn. Red Magic 6 je v prvé řadě herní smartphone, ovšem nesmí mu chybět foťáky. Je ale škoda, že se výrobce zaměřil spíše na kvantitu nežli na kvalitu. Ze tří snímačů jsou v praxi použitelné jen dva, i když i samostatné 2MPx makro je na tom lépe, než u jiných mobilů, protože v miniaturním náhledu vidíte, které z hran jsou při fixním focusu aktuálně zaostřené. V drtivé většině případů budete fotit hlavním 64MPx foťákem (F1.8) na automatický režim, a občas k němu přidáte i fotky pořízené 8MPx širokáčem (F2.0) se 120° záběrem scény.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu Chaotičnost prostředí jsme nakousli již v předchozí kapitole, a tento přístup bohužel pokračuje i u fotoaparátu. V režimu Foto můžete fotit pouze pomocí hlavního snímače, navíc máte jen předpřipravené kroky digitálního zoomu. Pokud chcete pořídit fotku širokáčem, musíte přepnout na režim Pro. No a pak pokud chcete fotit makro, musíte přejít do nabídky Camera-Family, a lokalizovat makro mezi šestnácti(!) různými režimy. A jinak užitečný histogram se zobrazuje jen v režimu na výšku, když fotoaplikaci přetočíte na bok, nic se nestane. Popisky režimů i všechny další prvky se ani nehnou. Chcete si je přečíst? Natočte hlavu!

Umělá inteligence rozpozná scény, doporučí přepnout na noční režim nebo makro. Žádný výrazný zásah do kvality výsledné fotografie ale nečekejte Některé položky v nabídce Camera-Family využívají umělou inteligenci, jiné zase různé efekty či filtry, jenže to, že jsou bez ladu a skladu naházeny na jedné hromadě, vás od jejich využití a od hledání, k čemu slouží (ikona vám to často neprozradí), spolehlivě odradí. Mezi zástupci najdete schovaná panorámata, focení pohybujících se objektů, time laps videa, noční režim, mód pro focení noční oblohy nebo režim slow-motion, který si poradí se snímkovací frekvencí 120 - 960 fps.

V režimu Pro se zpřístupní širokáč, při focení můžete rychle aplikovat filtry. Zbývající režimy jsou s efekty rozesety v této nepřehledné nabídce. Snad jedinou funkcí, kterou se telefon může chlubit, je detail zaostřených hran při focení maker - to u telefonů běžně nevídáme... Kvalitativně jsou fotografie spíše průměrné, je poznat, že testovaný smartphone není primárně fotomobil. Za dobrého světla jsme s fotkami spokojeni, při focení detailů je střed ideálně zaostřen (zachytíte i hmyz v letu), jenže kraje snímků jsou až nepříjemně rozostřeny. V šeru má snímač problém s velkým množstvím detailů, istacionární snímek stromů s listy v mírném přítmí stromové koruny je tak na první pohled nedoostřený.

Nastavení fotoaparátu i volba rozlišení pořízených videí. I fotoaparát si dokáže bez zjevného důvodu vybrat slabší chvilku... Při focení makra vidíte v náhledu ostré hrany znázorněné červenou, takže nefotíte detaily metodou „pokus-omyl“. V noci vám asistuje noční režim, který do fotek dostane více světla, foťák však ve špatných světelných podmínkách dost bojuje s ostrostí. S focením budete spokojeni za předpokladu, že si telefon nepořizujete primárně kvůli focení. Jinak jsou na trhu k dispozici daleko povedenější fotomobily, a to i za levnější peníze. Ukázkové fotografie:

Postupný digitální zoom (1×, 3×, 5× a 10×)

Fotografie za slunečného počasí, fotoaparát v základním nastavení lehce stahuje jas oblohy a zvýrazňuje stíny

Základní fotka a snímek pořízený širokáčem. U obou snímačů čekejte mrně odlišný barevný profil

Stačí však trochu lesního přítmí, a fotografie jsou i při stabilní ruce výrazněji rozostřené



Fotky detailů jsou slušné, k dokonalosti však přeci jen něco chybí...

U maker dá velkou práci nalézt správnou rovinu ostrosti, a to i při využití náhledu zaostření

Ukázkové fotografie z interiéru

Fotka pořízená na automatiku a na noční režim. Žádné dramatické zvýšení kvality nočních fotek nečekejte Osmimegapixelová selfie má fixní focus, detaily tváře jsou i přesto slušné, jenže se nám nelíbí haprující vyvážení bílé a dost výrazné přepaly oblohy. Selfie kamerka podporuje automatické HDR, jenže, zřejmě jen na papíře... Ukázkové selfe: Videa natáčíte po přepnutí do samostatného režimu Video. Maximálně můžete natáčet až 8K videa s 30 fps, jenže jejich kvalita je mezigeneračně horší, barvy lehce vybledly a ztratila se ostrost. Navíc formát nahraného souboru zřejmě není úplně bez chyb, protože se nám video nepovedlo nahrát na redakční server. 8K videa jsou bez stabilizace, elektronická se zapíná maximálně při rozlišení 4K s 30 fps, a částečně zužuje úhel pohledu. Videa mají slušnou zvukovou složku, ovšem spíše průměrnou obrazovou kvalitu. Objekty s podobnou barvou se slévají dohromady, barvy by mohly být živější, a HDR daleko širší. U videí tedy panuje spíše zklamání. Ukázková videa:

Závěr V diskusích našich recenzí neustále vídáme redakce na to, že je u smartphonů stěžejní hardware, zatímco softwarovou stránku si snadno „poladíte“ po svém. Jenže u Nubie Red Magic 6 byste snad vzali zavděk čistým Androidem a ochotně při tom seškrtali většinu bonusových funkcí. Pomiňme napůl počeštěné prostředí, což může být daň za testování čínské verze telefonu přepnuté do našeho mateřského jazyka, v logice uspořádání funkcí, zástupců a základních položek má však Nubia od našich ideálních představ hodně daleko. Nubia Red Magic 6 katalog rozměry a hmotnost: 170 × 77 × 9,7 mm, 220 g

displej: 6,8", none AMOLED, 1 080 × 2 400, 387 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 050 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video, autofocus, blesk 77 %

vybavenost cena: 15 200 Kč Neberte nás za slovo, Red Magic 6 je skvělé herní zařízení, které zase až tak nezatíží peněženku. Na evropském obchodě je telefon k dostání za 599 EUR, což dělá při aktuálním kurzu 15 280 Kč, s bezplatným poštovným. S ohledem na hardware (Snapdragon 888, AMOLED, rychlodobíjení) je to cena velmi zajímavá. Ovšem jen za předpokladu, že se dokážete sžít se systémem. A to může být zásadní problém. Hlavní konkurenti: Xiaomi Black Shark 4 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 9,9 mm, 210 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 870 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena: datum uvedení neznámé Asus ROG Phone 5 (8GB/128GB) katalog rozměry a hmotnost: 173 × 77 × 9,9 mm, 239 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 379 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost cena: 24 490 Kč až 25 990 Kč Verdikt: Pokud hledáte špičkový herní model bez ohledu na software, našli jste. Pokud je však pro vás důležitá logika ovládání a přehlednost funkcí, budete muset hodně přivřít oči. Plusy: Špičkový Snapdragon 888 s 12GB RAM

Povedený AMOLED displej s rekordní 165Hz obnovovací frekvencí

dotykové 400Hz triggery na bočním rámu

zvýšená citlivost na dotyky na displej

integrovaný ventilátor se stará o vzduchové chlazení čipsetu

stereoreproduktory (hlavní reprák + sluchátko)

zachovaný sluchátkový jack

na herní smartphone atraktivní cena Minusy: chaotické uživatelské rozhraní

napůl počeštěné prostředí

v základní balení chybí byť jen základní obal na telefon

tři fotoaparáty jen do počtu

ventilátor hučí, bude vás zřejmě rušit při práci

chybí zvýšená odolnost IP68

postrádáme microSD karty

přibalený 66W adaptér jen u čínské verze telefonu