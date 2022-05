Recenze mobilu OnePlus 10 Pro. Nejistě přešlapuje na místě

Čelní strana telefonu je tradiční s výrazným displejem dotaženým hodně do krajů. V horní části v průstřelu displeje našla svoje místo selfie kamerka a výrobce do úzkého horního rámečku dokázal vměstnat repráček a nutné senzory. Notifikační dioda zde chybí, nicméně ji krásně suplují zaoblené kraje displeje, které při přijetí zprávy mírně svítí, pokud to uživatel povolí.

Celkové zpracování je ale kvalitní a telefon už na první pohled působí prémiovým dojmem. Opět se zde sází na zaoblené hrany a kulaté rohy, takže se příjemně drží v rukou, čemuž pomáhá i matné sklo s příjemným povrchem na dotyk. Tělo je samozřejmě kovové, takže je přístroj i robustní, pevný a nijak se neohýbá. Co je potřeba zmínit, je i to, že telefon kupodivu proti předchozímu modelu přišel o voděodolnost.

Když chcete to nejlepší. Vylepšení přišlo ale stran výbavy. OnePlus 10 Pro pohání nejnovější procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, takže můžete počítat s nekompromisním výkonem. Po ruce mu v případě námi testovaný varianty bude také 12 GB operační paměti, která se navíc zvládne dynamicky rozšířit až o další 3 GB, které si vypůjčí z úložiště. To je zde 256GB a chlubit se může skvělými rychlostmi.

Software

Starý známý s barevnou příměsí. Na telefonu je předinstalovaný operační systém OxygenOS 12.1 postavený na Androidu 12. Přestože se tento populární systém za poslední roky výrazně změnil a trochu připomíná ColorOS od Oppo, nelze mu upřít to, že má stále blízko čistému Androidu a není zde předinstalovaný žádný bloatware, pouze užitečné aplikace od výrobce.



Prostředí OxygenOS už má blízko ke Color OS od Oppo.

Velmi praktickou novinkou je zde oddělení osobního a pracovního života s režimy zvanými Práce a Život. U nich si můžete vybrat jaké aplikace či kontakty uvidíte v daném režimu a případně kdo nebo co vás v něm může vyrušovat upozorněními. Přepínání je přitom pěkně zautomatizované a lze jej nastavit podle času, polohy nebo připojené Wi-Fi.



Předinstalované aplikace

Nechybí ani další populární aplikace od OnePlus včetně Zen módu či stahovací lišty s widgety a praktickými vychytávkami. Přesto se během používáním nezbavíte pocitu, že už to není to co bývalo. Optimalizace je o něco horší, ač stále skvělá a změnila se trochu i grafika. Telefon však stále slibuje pravidelné aktualizace, na které se může těšit další 3 roky, a to i u těch systémových. Ty bezpečnostní telefon bude dostávat dokonce 4 roky.