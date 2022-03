OnePlus Nord CE 2 5G za cenu 9 300 Kč na papíru zaujme celkem obstojným poměrem ceny a výbavy, navíc s čistým a rychlým systémem. Zklamáním je ale tak trochu fotoaparát, který je spíše z nižší cenové. Přesto to vzhledem k drahé konkurenci nebude mít vůbec jednoduché.

Záda telefonu jsou lesklá, a to tak, že zejména v námi testované stříbrné plně nahradí zrcátko. Počítejte tedy ale i s tím, že na nich silně uplývají otisky prstů, takže budete často leštit, pokud tedy nebudete využívat přibalený silikonový kryt. Plast na zádech navíc hodně připomíná sklo, což je vidět hlavně na modulu fotoaparátu, přes který plynule přechází.

Jako zrcátko . OnePlus Nord CE 2 má design odkazující na dražší modely, ovšem s mírnými ústupky v materiálech. Telefon je totiž kompletně plastový. To ale nijak nevadí, zařízení je pevné, nijak se neohýbá a se sympatickými 173 gramy patří dnes spíše k těm lehčím telefonům. Navíc se díky příjemnému plastu pohodlně drží v rukou.

Telefon se chlubí také silnou baterií o kapacitě 4 500 mAh. Ve skutečnosti se však jedno o dvojici článků s kapacitou 2 250 mAh. Rozdělené jsou z důvodu ještě rychlejšího dobíjení. K tomu zde slouží 65W nabíječka, která telefon do plného stavu trvá dobít lehce přes půl hodiny. Skvělá je však výdrž, kdy telefon bez problému zvládne i jeden celý náročný den, případně dva méně náročné dny. Nabíjet však musíte pouze kabelem, bezdrátové dobíjení podporováno není.

Stran konektivity je hlavním tahákem podpora 5G sítí, přičemž telefon si poradí s jak NSA (Non-Stand Alone) řešením postaveném na infrastruktuře s LTE nebo samostatném SA (Stand Alone) řešení. Nechybí samozřejmě ani moderní Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a samozřejmě také NFC pro bezkontaktní platby. Z drátové konektivity je hlavní výhodou telefonu zachovaný 3,5mm jack.

Rychlý chod a bleskové dobíjení. OnePlus Nord CE 2 vsadil na procesor MediaTek Dimensity 900 doplněný o 8 GB RAM. To znamená dostatek výkonu pro většinu běžných činností i hraní náročných her. Vše je díky skvělé optimalizaci navíc pěkně plynulé. Pro data pak slouží vnitřní úložiště o kapacitě 128 GB typu UFS 2.2, takže je poměrně rychlé.

Software

OxygenOS s DNA Oppo. Na telefonu běží Android 11 s nadstavbou OxygenOS, ovšem ve skutečnosti už systém není to co býval, což je výsledek spojování vývojových týmů OnePlus a Oppo. Nový OxygenOS tak už ve skutečnosti z části vychází z ColorOS od Oppo. Vidět to trochu je na samotném prostředí, které má nyní trochu jinou grafiku.



OxygenOS 11 na OnePlus Nord CE 2 5G má velmi blízko ke ColorOS od Oppo.

Prostředí je ale nadále čisté s některými zachovanými aplikacemi jako je správce pro hry, vlastní počasí či poznámky nebo Zen mód, který dočasně zakáže veškerá upozornění a odpojí chytré funkce, aby si každý mohl vyzkoušet krátký digitální detox. Důležité kontakty se vám v takovou chvíli samozřejmě dovolají



Ukázka některých předinstalovaných aplikací

Pochválit OnePlus musím také za dobrou optimalizaci a hlavně podporu. Během používání telefon obdržel hned několik aktualizací, přičemž ty bezpečností nebývají více jak 2 měsíce staré.