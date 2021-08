Recenze mobilu Oppo Reno5 5G. Nováček vyzývá matadory. A celkem úspěšně

Plusy Rychlé nabíjení

OLED displej

Příjemný úchop

Fotoaparát v noci

Solidní výdrž Minusy Cena

Slabé sekundární objektivy fotoaparátu

Překlad systému

Silná a již zavedená konkurence ? 8 /10 Hodnocení

redakce Telefon Oppo Reno5 5G je mírně obtížnější k zařazení, dal by se přiřadit k prémiové střední třídě, tedy smartphony mezi deseti a třinácti tisíci korunami, avšak s podobnou výbavou jako telefon stojící pod deset tisíc korun. To však znamená, že Oppo jako tuzemský nováček (byť s bohatými zkušenostmi ze zahraničí) stojí proti zavedeným značkám a částečně proti levnější vyšší třídě, a dokonce i vlajkovým lodím. To vůbec není příjemná pozice a v testu uvidíme, jak se s ní Oppo Reno5 5G vypořádá. Recenzovaný telefon se prodává v černé a modré barvě v paměťové variantě s 8 GB RAM a 128 GB úložiště za cenu 11 400 Kč. Již o stokorunu výše se na prodejních pultech nachází stylová Sony Xperia 10 III 5G ve variantě 6 GB / 128 GB. Oblíbený Samsung Galaxy A52 5G, 6 GB / 128 GB stojí pod jedenáct tisíc korun. Okolo 10 500 Kč se dnes prodává Xiaomi Mi 10T, 8 GB / 128 GB s ještě lepší výbavou a nová vlajková loď Realme GT 5G je k dostání pod třináct tisíc. Oppo Reno5 5G katalog rozměry a hmotnost: 159 × 73 × 7,9 mm, 172 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765 (8× Kryo 475, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Oppo Reno5 5G si přečtěte na následujících listech.

Design Příjemný na dotek. Výrobci záda telefonu typicky osazují luxusním, ale velmi nepraktickým sklem, které klouže ve zpocené ruce a jedná se o magnet na otisky. Naproti tomu plast je vnímán jako levný materiál. Oppo zde přistoupilo k použití plastu, ale udělalo to skvěle. Speciální povrchová úprava působí velmi jemně a příjemně na dotek, je matná, neklouže a v modré barvě vytváří hezké světelné efekty umocněné o odrazy v proskleném modulu fotoaparátu. Oppo zvládlo z mála udělat mnoho, pokovený rámeček s nádechem modré dotváří příjemný design, který netrhá oči, ale zároveň je rozeznatelný. Jedná se o odlišnou cestu pohodlí na úkor luxusu, ale pokud telefon držíte v ruce hodiny denně, velmi rychle to oceníte. Konektivita je také skvělá – na spodní straně telefonu nalezneme USB-C port i 3,5mm jack. Mimo ně se tam nacházejí i mikrofon a hlasitý reproduktor, jehož doprovází hovorový reproduktor nahoře, avšak bez možnosti vytvoření stereo efektu. Ovládacími prvky jsou na telefonu tradiční vypínací tlačítko umístěné na pravé hraně. Na té levé se nachází dvojice tlačítek pro snižování a zvyšování hlasitosti a kousek nad nimi i slot pro dvě nanoSIM karty (bez místa pro rozšiřující paměťový slot). Skleněný modul s fotoaparáty je na zadní straně mírně vystouplý, ale ne natolik, aby se telefon houpal na stole nebo aby překážel při běžném používáním. Jeho součástí jsou tři fotoaparáty, černobílý snímač a jednobarevný LED blesk. Přední selfie kamerka je jako průstřel umístěná v horním levém rohu.

Displej Zase OLED. Tato zobrazovací technologie se dnes stává standardem už i ve střední třídě, takže se nemůžeme podivovat, že jej nalezneme v telefonu za 11 400 Kč. V úhlopříčce 6,43 palce dlouhý displej má rozlišení Full HD ( s poměrem stran 20:9), obnovovací frekvence činí 90 Hz (v tomto ohledu mají podobně naceněné telefony klidně i 120 Hz). Potěší i Corning Gorilla Glass 5, nicméně my jsme měli na svém kusu z výroby nalepenou ochrannou fólii a je možné, že takto telefon půjde i na trh. V praxi tedy neměl problémy s poškrábáním, ale ukázal se skvěle i v dalších ohledech jako čitelnost na slunci, nebo naopak v noci ve tmě. Pro delší výdrž baterie je vhodné využívat tmavý režim a 60Hz obnovovací frekvencí displeje. K dispozici je Always-on režim umožňující neustále zobrazovat informace při vypnutém telefonu s minimální spotřebou. Obecně OLED displeje mají nekonečný kontrast, opravdovou černou a k tomu typicky vysoký maximální jas a rychlou obnovovací frekvenci. Na druhou stranu stále je lepší si dávat pozor na problém s vypalováním pixelů, pokud svítí stále stejnou barvou. Měnit si pozadí nebo proházet ikony na plochách není od věci.

Hardware V nabíjení šampión. Jen málokterý telefon z této cenové kategorie se může pochlubit 65W rychlonabíjením. Když se k tomu přidá rozumná výdrž na jedno nabití díky méně výkonnému procesoru, ve výsledku máme telefon vhodný na každodenní používání. Antutu V9.0.3 Celkové skóre: 377 438 bodů

CPU: 110 0011 bodů

GPU: 970801 bodů

MEM: 73 917 bodů

UX: 95 709 bodů Asi je jasné, že smartphone za jedenáct tisíc asi nebude trhat asfalt. Qualcomm Snapdragon 765G 5G na 7nm výrobním procesu ale na druhou stranu nevysává tak rychle baterii a pro běžné použití i hraní běžných her je zcela dostačující. Hlavní je, že se grafické uživatelské prostředí telefonu nezasekává a je zcela plynulé, což platí i například pro surfování na webu. Rychlost úložiště – AndroBench: Sekvenční čtení: 964 MB/s

Sekvenční zápis: 465 MB/s

Náhodné čtení: 168 MB/s (42 949 IOPS)

Náhodný zápis: 165 MB/s (42 342 IOPS) Kvalita telefonu se často pozná podle rychlosti úložiště. Dražší modely si mohou dovolit kvalitnější paměti, což sice uživatel často ani nedokáže poznat, ale čísla z testování hovoří jasně. Oproti vlajkovým lodím je tedy použité úložiště pomalejší. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 20 hodin 53 minut

Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas, 60 Hz, světlý režim):​ 13 hodin 19 minut

Doba nabíjení (0 – 100 %): 40 minut

Doba nabíjení (15 – 90 %): 27 minut Telefon je sice skvěle odladěný pro sledování videa, ale prohlížení internetových stránek v prohlížeči Google Chrome na tom již není tak dobře. Podepisuje se na tom i mírně menší baterie s kapacitou 4300 mAh, zatímco konkurence často má i 5000mAh baterie. Skvělé jsou časy pro nabíjení, hlavně pro tuto cenovou třídu.

Software Nové, přesto okoukané prostředí. Pokud nyní slyšíte o značce Oppo poprvé a přemýšlíte, jak může vypadat menu takového telefonu a jaké neduhy objevující se u dalších výrobců mohlo Oppo napravit a jaké vychytávky přidat… I když jste tento telefon nikdy nedrželi v rukou, možná uživatelské prostředí ColorOS v11.1 znáte i tak velmi dobře, je totiž téměř totožné jako Realme UI v2.0. Rozdíly jsou pouze kosmetického rázu. Že Oppo a Realme používají stejné uživatelské nadstavby, není ke škodě. Vždy je snazší optimalizovat jednu nadstavbu než dvě, jen by výrobci mohli používat stejná označení, takto to působí jako umělé marketingové odlišování produktů. K telefonu mám tedy shodné výtky a pochvaly jako u Realme GT 5G. Systém je dobře odladěný, bez záseků a bez výrazných problémů. Většinu nastavení lze učinit intuitivně. Lehce problematický je překlad, kdy některé popisky nezní česky, jiné nejsou zcela jednoznačné. Naštěstí se nejedná o důležitá nastavení a vzhledem k použití stejné nadstavby u vlajkového realme lze očekávat, že se takovéto drobnosti vyladí v aktualizacích. Také se v telefonu nachází několik předinstalovaných aplikací včetně těch určených spíše pro asijský trh, ale dají se odinstalovat. Výrobci se stále nenaučili dobře pracovat s přepínáním obnovovací frekvence displeje. Toto nastavení je zahrabané v menu, a nikoliv v horní stahovací liště. Navíc telefon nemá režim automatického přepínání, takže to nejspíše jednou nastavíte a potom zapomenete, že se to vůbec dá změnit.

Fotoaparát Typická střední třída. Firma Oppo může být na českém trhu nováčkem, ale v zahraničí je etablovaným výrobcem známým svým soustředěním se na fotomobily. I proto telefon v tomto ohledu pořádně vyzkoušíme a otestujeme i jeho speciální funkce využívající umělou inteligenci. Sestavení fotoaparátů Hlavní 64Mpx hlavní fotoaparát: f/1,7, úhel záběru 80 °

8Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát: f/2,2, úhel záběru 119 °

2Mpx makro fotoaparát: f/2,4, úhel záběru 89 °

2Mpx černobílý fotoaparát: f/2,4, úhel záběru 89 °

Přední 32Mpx (f/2,4), úhel záběru 85 ° Hlavní foťák Ač se hlavní fotoaparát chlubí 64 Mpx, ve skutečnosti z něj fotka o takovémto rozlišení nikdy nevyjde. Základní širokoúhlý záběr využívá celou plochu snímače a čtyři pixely spojuje do jednoho, výsledkem je čtvrtinové rozlišení 16 Mpx. Dvojnásobné přiblížení využívá pouze střední část senzoru a zase dosahuje rozlišení 16 Mpx. Pětinásobné přiblížení je ještě menší výsek snímače odhadem o skutečném rozlišení necelých 4 Mpx, nicméně nevysvětleným upscalovacím procesem se z toho stane 16 Mpx, což se zákonitě projevuje na horší kvalitě. A k tomu ještě Oppo přidává režim Extra HD, který dosahuje 108 Mpx, tedy dvojnásobku rozlišení senzoru.

Bez zoomu, 2× bezztrátový a 5× ztrátový zoom Srovnání výše ukazuje výstup z hlavního snímače nejprve bez zoomu (a se zapnutým Extra HD), uprostřed s dvojnásobným přiblížení a vpravo s pětinásobným zoomem, u nějž je horší kvalita patrná na první pohled, a to i v ideálních světelných podmínkách. Proto bych doporučoval používat 5násobné zvětšení jako zoom jen minimálně. U prvních dvou snímků se horší kvalita projeví až při bližším zkoumání, ale o tom více níže.

Zleva: s AI, Extra HD, bez vylepšení a 2× zoom Zde máme porovnání fotek z hlavního objektivu se zapnutou umělou inteligencí, v režimu Extra HD, bez vylepšení a s dvojnásobným přiblížením. Rozdíly mezi zapnutou a vypnutou umělou inteligencí jsou čistě v barvách – AI je má více saturované. Dvojnásobné přiblížení je kvalitní a má dobré detaily díky tomu, že zoom je bezztrátový, nicméně u něj více vyniknou problémy čipu hlavně ve velmi kontrastních částech snímku. Co se týče 108Mpx snímků, nenašel jsem žádný důvod, proč v Extra HD režimu vůbec fotit. Detaily jsou paradoxně horší než u 16Mpx fotek (při zvětšení 1× i 2×), a to při vyšší velikosti souboru. Po přiblížení se projevují limity senzoru a zřejmě neoptimálně nastavené softwarové zásahy, které mají za následek rozmazání kresby.

Typické problémy foťáku Několikrát jsem zmiňoval slabiny senzoru, jedná se o dvě situace. Ta první jsou kontrastní jako listy na stromech, které částečně odrážejí světlo a někdy nechávají nahlédnout do temného středu stromu. To vytváří místa, kde jsou vedle sebe světlá a tmavá místa, což spolu s vlastností telefonu přidávat kontrast vytváří lehkou olejomalbu, takže detaily nevypadají přirozeně. Druhým problémem jsou tmavší místa na jinak dobře osvětlené fotce. Zatímco kresba na světlých plochách je v pořádku, na těch temnějších se rychle zhoršuje. Tyto dva problémy jsou však viditelné po přiblížení, a pokud fotky nebudete ukazovat na obří 4K televizi nebo tisknout na velké rozměry, nedokonalosti budou skryty.

Výkon v protisvětle Ještě musím naťuknout jeden problém objektivu, a to jeho výkon v protisvětle. Na snímcích jsou časté nejrůznější odlesky, při nejnáročnějších scénách jich je více a s různými barvami. K tomu je okolo světelného lokální ztráta kontrastu (kruhová světelná aura). Na scény se sluncem je tedy potřeba si dávat pozor.

Zleva: ISO 100 (čas 10 s), ISO automatické (16 000 - fotka „z ruky“), noční režim, noční režim v módu se stativem Nyní přejdeme k silným stránkám hlavního foťáku, což je focení v noci, kde největší obtíž představují odlesky a ztráta kontrastu popsaná o pár řádků výše. Telefon má speciální Noční režim, který během cca šesti sekund vyfotí sérii fotek a seskládá je do jedné. Při dobře zapřených rukou to je udržitelný čas (mnohem lépe než jedna šestisekundová expozice) a výsledek je skvělý. Dále lze foťáku říct, že používáte stativ, čímž se ještě prodlouží délka expozice na zhruba čtvrt minuty, což podle situace ještě zlepší výslednou kvalitu.

Zleva: Noční režim, noční režim v módu se stativem a manuální expozice s ISO 100 a expozicí 10 sekund Hlavní výhodou Nočního režimu jsou jeho autentičtější barvy. Pokud byste stejnou scénu nasnímali běžnými režimy, scéna bude mít mnohem neutrálnější vyvážení barvy, jež budou působit nudněji. Srovnání se scénou focenou na ISO 100 a čas 10 sekund vychází pro Noční režim kromě barev v otázce šumu lehce nedobře, nicméně pro desetisekundovou expozici potřebuji stativ, zatímco u nočního režimu si stačí o něco zapřít ruce.

Režim portrét Režim Portrét mě překvapil opravdu dobrými detaily, stabilně určí oblasti, které mají být zaostřené v hloubce ostrosti a bokeh s rozostřeným pozadím působí přesvědčivě. Panorama je poskládáno velmi dobře bez viditelných defektů.

Panorama I přes kritiku je hlavní foťák velmi dobrý. Stačí se vyhýbat protisvětlu a příliš se ve fotkách nehrabat, také nedoporučuji používat Extra HD režim a 5× zvětšení jako zoom. Hlavně při horších světelných podmínkách ale fotoaparát vynikne. Makro a „makro“ Oppo Reno5 má dedikovaný makro fotoaparát, který je přístupný skrze funkci Extra makro v nabídce Další. Jeho rozlišení jsou 2 Mpx, je širokoúhlý (běžně mají makro foťáky spíše charakter teleobjektivu, tedy většího přiblížení) a jeho maximální zvětšení není moc dobré. Snímač trpí na nízký dynamický rozsah a v šeru šumí, resp. fotky budou po odšumování bez detailů.

Fotky z dedikovaného makro objektivu Výtky popsané výše ale neznamenají, že si s tímto telefonem nenafotíte makro snímky. Srovnání níže ukazuje snímek z dedikovaného makro foťáku vlevo a z hlavního fotoaparátu s 5násobným zvětšením uprostřed. Tyto dva snímky jsou vyfoceny, aby poskytly srovnání stejné scény. Nicméně u makro foťáku se jedná o maximální zvětšení (už nejde přiblížit), zatímco 5× zazoomovaný hlavní foťák (snímek vlevo) může vyfotit ještě mnohem větší detaily.

Vlevo dedikovaný makro objektiv, uprostřed a vpravo 5× zoom hlavního objektivu

Stejná scéna a focení v praxi: dedikované makro vlevo nevypadá ani zdaleka tak dobře jako zoom hlavního objektivu Hlavní foťák s 5násobným zvětšením má navíc charakter teleobjektivu a focení makra s ní je mnohem lepší. Mé osobní doporučení tedy je: nepoužívejte dedikovaný makro foťák, ale 5× zoom na hlavním fotoaparátu, výsledky budou podstatně lepší. Vzhledem k nějakým blíže nespecifikovaným velkým softwarovým zásahům utrpěl dynamický rozsah hlavního senzoru a i při ISO 100 se ztrácí detaily jako při odšumování, i přesto budou fotky bez zvětšení a za dobrého světla rozumně kvalitní.

Fotky z 5× zazoomovaného hlavního objektivu Širokáč a srovnání objektivů Foťák se širokoúhlým objektivem není dostupný v režimu Expert a nefunguje ani při Noční scéně. Je tedy přístupný pouze v základním režimu Fotografie, respektive je ho možné zapnout i při Noční scéně tento, ale foťák nepoužívá mechanismy focení ani postprocessing Noční scény. Fotí tedy jako ve výchozím režimu, což se projevuje opravdu špatnými výsledky.

Širokoúhlý foťák v noci Za špatných světelných podmínek či v noci obecně nedává smysl tento foťák vůbec používat. Na snímku není skoro nic vidět, zdroje světla lokálně snižují kontrast a cokoli rozeznatelné podstupuje extrémní odšumování, takže zcela postrádá detaily.

Zleva: širokoúhlý foťák; hlavní fotoaparát postupně s 1×, 2× a 5× zoomem Na porovnání jde vidět, že širokáč má podobné slabiny jako hlavní objektiv, trpí na slévání kresby v dáli, neprospívají mu tmavá místa na fotce a umocňuje se předěl mezi horizontem a nebem. Na celkové kvalitě se podepisuje i poloviční rozlišení. Dále při zhoršování světelných podmínek se kvalita snižuje u širokáče mnohem rychleji než u hlavního objektivu.

Zleva: širokoúhlý foťák; hlavní fotoaparát postupně s 1×, 2× a 5× zoomem Stejně jako u hlavního foťáku však musím říct, že tyto vady nepůjdou na displeji mobilu vidět, začnou být patrné teprve na velkých monitorech a televizích a výrazné jsou až po přiblížení. Pokud tedy fotky nebudete ořezávat nebo tisknou na velký formát a vyhnete se horším světelným podmínkám, širokáč poslouží poměrně dobře. Selfie Přední foťák je jedním z lákadel telefonu. 32Mpx snímač má nadstandardní rozlišení, které nezní dobře jen na papíře, ale i v praxi. Foťák je jako průstřel umístěný v levém rohu displeje.

Selfies v dobrém světle Jako ukázky jsou zde dvě náročné denní scény. První z nich představuje obtížné protisvětlo, které se projevuje odleskem v levém dolním rohu. Co je ale podstatnější, dynamický rozsah snímače je dostatečný, aby silný světelný zdroj neznamenal, že tvář (ve stínu) bude příliš tmavá. Takto je fotka dobře expozičně vyvážená. Druhá situace je zase náročná pro mě, protože se dívám přímo proti slunci, nicméně tato scéna ukazuje, že selfie foťák zaznamená opravdu hodně detailů.

Horší osvětlení I při horším světle (ISO 3000) jsou detaily stále na velmi dobré úrovni, nicméně umělá inteligence v tomto konkrétním případu neodhadla hloubku ostrosti. Zatímco mé triko je rozostřené, skříň v pozadí je nesmyslně zcela ostrá. Video Nahrávání videa ve dne neodhaluje žádné zásadní problémy. Full HD video je zcela bezproblémové, pouze naznačuje náchylnost na vítr. 4K video zdůrazňuje problémy objektivu hlavního fotoaparátu v protisvětle a je krásně vidět průběh těchto obtíží podle úhlu, pod kterým paprsky dopadají na objektiv. Testovací video Full HD, den: Testovací video 4K, den: Při nahrávání nočního videa je možné využít speciální režim umělé inteligence AI Highlight Video. To skutečně zesvětluje scénu při zachování podobného množství šumu, nicméně znemožňuje využití softwarové stabilizace obrazu. To je problém, protože hlavně při otřesech telefonu (jako při chůzi po tvrdém povrchu) některé světlé objekty doslova pulzují (dobře to je viditelné na sloupu od lampy od 23. sekundy). To se při normálním režimu v takové míře neděje. Testovací video Full HD, noc, AI: Prostředí aplikace a funkce Aplikace foťáku má zcela tradiční rozložení ovládacích funkcí. Lze se pohybovat v režimech: Noční scéna, Video, Fotografie (výchozí režim), Portrét a Další. Ve výchozím módu fotografie se lze přepínat mezi širokoúhlým a hlavním foťákem, který navíc umožňuje 2× a 5× přiblížení (vše při 16Mpx rozlišením). Nahoře lze přepnout AI vylepšení, HDR (výchozí je automatika), filtry a blesk.

Prostředí fotoaparátu Z hlavních režimů – Noční scéna umožňuje focení pouze s hlavním foťákem; i když je širokáč v nabídce, focení probíhá jako ve standardním režimu. Také se zde dá přepnout režim „z ruky“ a „se stativem“. Video umožňuje nastavení AI i elektronické stabilizace; rozlišení a snímkovací frekvence je však více zahrabaná v menu. Portrét umožní nastavit sílu efektu bokehu a v dalších režimech se nachází Panorama, Extra HD, Expert nebo Makro (není dostupné jinde, ani v režimu Expert). Mód Expert ukazuje expoziční hodnoty, umožňuje ruční ostření, ale chybí focení do RAWu. Menu ukazuje typické možnosti voleb.

Menu fotoaparátu Verdikt fotoaparátu Celkově bych fotoaparáty telefonu Oppo Reno5 označil jako za velmi dobré, dokážou se vyrovnat některým dražším telefonům, ale mají vážnou konkurenci i ve své cenové třídě. Povedený je hlavní foťák, který i v horších světelných podmínkách podává dobré výkony a z nejhoršího ho vytáhne Noční režim. Širokáč podává uspokojivé výkony za dobrého světla, ale v noci bych jej raději nepoužíval. Makro objektiv má nevhodný příliš široký úhel záběru a malé zvětšení, namísto něj doporučuji používat 5× zoom hlavního fotoaparátu. To vše doplňuje výborná selfie kamerka.

