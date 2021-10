Zadní strana dává vzpomenout na dávné smartphony značku Huawei, jejichž absence se Oppo snaží využít. Primárně modro fialový gradient, který však hází takové odlesky, že ani nevíte, kde která barva začíná a kde končí, to bývala výsada zmíněné ustupující značky. Chvályhodné však je, že Oppo ve stejném duchu zabarvilo také obvodový rám, který často s barevnou kombinací na zádech absolutně neladí. Jinak je to zavedené klasika, tedy výrazné logo značky, nenápadně vyvedené recyklační informace a výrazně vystouplý fotomodul v levém horním rohu, který je celistvě kryt odolným sklem a po obvodu má lehce vystouplý plastový rámeček, takže se krycí sklo při položení na záda nepoškrábe. Samozřejmě v něm nesmí chybět informace o podpoře 5G, speciálního nočního fotomódu a také přítomnosti AI.

Na čelní straně bychom marně hledali něco, co by nás zaujalo, jakkoliv to není žádná chyba. Tenké rámečky na stranách a nad displejem doplňuje výrazný rámeček u spodní strany, který já osobně, ač proti proudu, kvituji pro pohodlnější a jistější úchop a absenci nutnosti zalomit palec a vystřelit telefon z dlaně při pokusu o dotyk na systémová tlačítka u spodní hrany. Mimo průstřel selfie kamerky ničím nerušené krycí sklo displeje, které je vsazeno do šasi skrze vymezovací plastový rámeček, na sobě má z výroby aplikovanou ochrannou fólii, která toho bohužel moc nevydrží, ale alespoň zde je. Hovorový reproduktor je potom umístěn nad displejem a vedle něj si nenápadně hoví potřebné senzory.

Duha na zádech. Neumím popsat, proč na mě tak působí, ale Reno5 Z mi na první pohled připadlo jako malý smartphone. Realita je jiná, s rozdílem pár milimetrů v tom či onom směru je stejně velké jako drtivá většina dnešních smartphonů a po přiložení třebas k iPhonu 12 Mini je to znát dvojnásob, ale ten pocit tam prostě byl. A není na něm ani nic zvláštního, konstrukce je standardní, celoplastová, s obvodovým rámečkem po bocích ztenčeným a zakulaceným pro pohodlnější úchop. I když, jedna malá zvláštnost by se našla, ale o té až o pár řádků níže.

A protože je zde osazen AMOLED panel, nezklamalo Oppo ani přítomností always on displeje. V nastavení musíte hledat položku Vždy na displeji a kromě informací o stavu telefonu umí zobrazovat i veškeré notifikace. V displeji najdeme také ukrytou optickou čtečku otisků prstů. Její umístění je na obvyklém a dobře přístupném místě, intenzita prosvícení prstu je dostatečná a spolehlivost rozpoznání se pohybuje nad 90 procenty. Není sice tak rychlá, jako čtečky ultrazvukové, ale její rychlost je naprosto v pořádku.

Závěr

Absolutní neutralita se sebevědomou cenovkou. Už když jsem Oppo Reno5 Z testoval a stejně tak po dopsání předchozích kapitol jsem až příliš dlouho přemýšlel, jak celou recenzi uzavřít. První slovo, které mě napadlo, bylo nudný, ale to bych telefonu křivdil. Nudný rozhodně není, má vesele barevná záda a navíc to asi ani není slovo, kterým se hodí popsat smartphone. Lepší výraz je neutrální, protože tento kousek naprosto v ničem nevyčnívá, ani v dobrém, ani ve špatném. Snad jen cenovkou, která je při vstupu na český trh hodně sebevědomá na to, že telefon nemá žádnou přednost nebo trumf a taky, že konkurence umí za stejnou cenu víc muziky.

​

Prodejní balení je poměrně bohaté, nechybí v něm sluchátka, silikonový obal, na displeji je fólie a adaptér v balení umí maximálně podporovaných 30W. Dříve bychom jásali, dnes se u čínských draků vlastně jedná o standard.

Neberte mě špatně, Oppo Reno5 Z je telefon, který všechno, co smartphone umět má, umí a umí to dobře, ale ani o chlup líp. Jeho dva největší problémy jsou to, že má dosti sebevědomou cenu a že je, jakkoliv absurdně to zní, jenom dobrý. Pokud bychom měli vyzdvihnout něco, co je na telefonu trošku lepší, bude to hlavní fotoaparát, konstrukční zpracování, odladěnost prostředí a displej. To, co je trošičku horší, je nabobtnalý systém se spoustou předinstalovaných aplikací či zbytečným doporučováním, taky všechny ostatní snímače. Podtrženo a sečteno, (jen) dobrý telefon, aktuálně za hodně peněz.

Oppo Reno5 Z katalog rozměry a hmotnost: 160 × 73 × 7,8 mm, 173 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 310 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 800U (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Hlavní konkurenti:

Realme GT Master Edition katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 8,0 mm, 174 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 710 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 72 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Xiaomi Mi 11 Lite 5G katalog rozměry a hmotnost: 161 × 76 × 6,8 mm, 159 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 402 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 250 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 780G (8× Cortex-A78, 2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena:

Nokia 8.3 5G katalog | recenze rozměry a hmotnost: 172 × 79 × 9,0 mm, 220 g

displej: 6,8", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 387 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765G (8× Kryo 475, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena:

OnePlus Nord 128GB katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 8,2 mm, 184 g

displej: 6,4", kapacitní Fluid AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 115 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765G (8× Kryo 475, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena:

Verdikt: Oppo Reno5 Z je smartphone, který je dobře zpracován, má dobrý displej, dobré odladění, dobrý hlavní fotoaparát. Ničím ale nevyčnívá a konkurence umí za stejné peníze více muziky.

Plusy:

Silikonový obal a adaptér pro 30W dobíjení v balení

Dobré konstrukční zpracování a barevné variace

Kvalitní AMOLED panel a odladěné prostředí

Dobré fotografie a video z hlavního snímače

Minusy: