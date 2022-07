Když telefon zaujme propracovaným vhledem či luxusnějšími materiály a jedná se o model střední či nižší třídy, typicky to značí, že výrobce musel jinde ve výbavě učinit kompromisy. A mobil Oppo Reno7 Lite je excentrický nejen duhovými zády, ale i svíticími obručemi okolo foťáků. Uplatní se to i v praxi a kde musel výrobce ušetřit?

Co se materiálů týče, záda jsou skleněná se zmíněnou duhovou povrchovou úpravou a nejsou na nich vůbec patrné otisky prstů. Rámeček imituje kov, ale je plastový. Telefon tedy působí dráže, než kolik reálně stojí. Mezi konektory se na spodní hraně nachází sluchátkový výstup a USB-C spolu s výdechem hlasitého reproduktoru.

Speciální odstavec si zde zaslouží i modul fotoaparátu. Za prvé má netradiční konstrukci, když foťáky nejsou umístěny ve vystouplém bloku, ale z telefonu vystupují jednotlivě. Konkrétně dva objektivy jsou vystouplé a čočky ještě převyšují boční obruč. LED dioda a třetí čočka foťáku jsou naopak zapuštěny. Zpět k prvním vystouplým fotoaparátům, ty mají místo, kde se obruč okolo optiky zapouští do telefonu, osazené modrým světlem. V některých situacích tedy mohou záda telefonu zářit, což působí velmi efektně.

To ovšem není vše povedené z konstrukčního hlediska, mobil má po hranách tlačítka s velmi příjemnou hmatovou odezvou. V této cenové kategorii tlačítka bývají volně umístěná a při zmáčknutí působí vágně, zde mají velmi zřetelný klik. Kolébka hlasitosti na levé hraně je navíc rozdělena na dvě samostatná tlačítka, takže u tohoto smartphonu nehrozí, že byste se uklikli nebo si kliknutím nebyli jisti. Je to sice drobnost, ale značně zpříjemní užívání přístroje.

Displej

Jen 60 Hz? Vyšší obnovovací frekvence displeje se do telefonů s cenou okolo osmi devíti tisíc korun dostaly už více než před rokem. Dnes mají alespoň 90 Hz i výrazně levnější mobily a podobně naceněná konkurence disponuje klidně 120 Hz. Možná si Oppo spočítalo, že lidé vyšší obnovovací frekvence stejně nezapínají nebo že se jim vyplatí investovat více do designu než do displeje, avšak odůvodnění rozhodnutí můžeme jen hádat.



Displej je standardní OLED, ovšem na dnešní dobu má jen 60Hz obnovovací frekvenci

Ne že by více než 60 Hz u obnovovací frekvence bylo nutností pro používání telefonu, ale potěší to hráče. Také to zlepší uživatelskou zkušenost při běžné práci s telefonem, mobily s OLED displeji mívají problémy s přechody s pixely v odstínech šedi. Tedy při rychlejším posouvání obsahu na displeji mobilu se třeba bílý text na černém pozadí nebo černý text na bílém pozadí jeví rozostřeně a vznikají za ním duchové. Přechod z černé na bílou a naopak je problém i zde, aspoň u tohoto mobilu nečiní velké obtíže přechody zahrnující středně tmavou šedou. Tento problém jednak vůbec nemusíte vnímat, pokud na něj nejste citliví, a jednak se týká drtivé většiny OLED displejů, takže utéct můžete jen k IPS panelům s méně líbivými barvami a horším kontrastem.

Zrovna na hezkých barvách je postaveno uživatelské prostředí a komu by se nelíbily hezké saturované barvy? Mobil má v základu nastaveny líbivější živý režim zobrazení barev, ten se dá samozřejmě přepnout na přirozenější, kdy jsou barvy zobrazovány přesněji. Tedy fotky více odpovídají realitě a videa záměru produkce.



Nastavení displeje

Displej má samozřejmě dostatečný maximální jas pro používání telefonu v letním dnu, minimální jas je rozumně nízký pro noční brouzdání třeba po sociálních sítích. Dobrá je i odezva systému, samotné zaznamenávaní doteků funguje na frekvencích mezi 120 a 180 Hz podle počtu prstů a je tedy znatelně vyšší navzdory základní obnovovací frekvenci displeje. Je v něm také zabudovaná čtečka otisků prstů.