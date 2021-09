Plusy Folie na displeji, silikonový obal, sluchátková redukce a 33W adaptér v balení

Povedený AMOLED displej s širokou nabídkou úprav

Dobře hrající stereo reproduktory a přítomnost infraportu

Výkon, odladění a konektivita vlajkových lodí Minusy Absence jakéhokoliv stupně odolnosti i FM rádia

Slabší výdrž baterie/nižší kapacita akumulátoru

Podprůměrný výkon všech fotoaparátů na poli fotografií

Lehce nepřehledné prostředí s až příliš možnostmi nastavení

Velké množství předinstalovaných aplikací ? 8 /10 Hodnocení

Vrcholný model značky Poco, který se aktuálně na českém trhu oficiálně prodává, je dnes testované Poco F3. A stejně jako kdykoliv jindy i zde se jedná o cenové zemětřesení, takže za dané peníze dostanete hodně muziky ve srovnání s tím, co při stejné útratě dokáže nabídnout konkurence. Poco F3 je zároveň i strategický model, protože cenovka 10 tisíc korun je magickou hranicí a stropem, který je spousta lidí ochotna investovat do nového smartphonu, proto je velmi důležité mít zde silného zástupce. Je jím Poco F3? Hlavními taháky u tohoto smartphonu bude displej, výkon, odladěnost prostředí, dobrý zvuk skrze stereo reproduktory a široká konektivita, mrzet vás bude chybějící zvýšená odolnost a místy nepřehledné prostředí, zatímco fotoaparáty budou po prvním pohledu do papírových specifikací spíše zklamáním. Bude toto vše ve výsledku stačit, aby Poco F3 svedlo dobrý souboj s konkurencí?

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 520 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 870 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena: 8 289 Kč až 9 930 Kč Celou recenzi Poco F3 si přečtěte na následujících listech.

Design Klame tělem. Na první pohled je Poco F3 prémiový model, kterému byste hádali větší cenovku, než deset tisíc korun. Ve skutečnosti je ale rám spojující sklo na čelní i zadní straně plastový, což ovšem neznamená, že by telefon nějakým způsobem po stránce kvality a konstrukčního zpracování trpěl. Telefon se dobře drží v ruce, jen má tendence z ní trochu vyklouzávat a zároveň čtečka otisků prstů a dvojkolébka hlasitosti je na můj vkus i poměrně velkou ruku hodně vysoko. ​

Poco F3 má rozměry 164 × 76 × 7,8 mm a váží 196 gramů. Čelní strana je tvořena celistvou vrstvou skla, která není nijak narušena, jen z ní jako pěst na oko vystupuje průstřel selfie kamerky, který má kdo ví proč stříbrné orámování. Rámečky okolo displeje jsou přijatelných rozměrů a je potřeby výrobce pochválit za folii aplikovanou na displej. Z čelní strany je vidět už pouze hovorový reproduktor, který našel místo v plastovém orámování displeje a vedle kterého se ukrývají senzory přiblížení a intenzity okolního osvětlení.

Čtečka otisků prstů se uhnízdila v bočním tlačítku, zatímco šuplíček na dvojici nanoSIM se přesunul na spodní hranu. Zajímavé je Poco F3 po obvodu. Začít můžeme u levého boku, který je úplně holý, a přesunout se na pravý bok, na kterém je umístěna dvojkolébka hlasitosti a tlačítko zámku, v němž je zároveň integrována čtečka otisků prstů. Její rychlost je příkladná, spolehlivost pak trochu nižší, ale stále minimálně 9 z 10 pokusů o odemčení skončí úspěšně. Spodní hrana ukrývá USB-C konektor, hovorový mikrofon, hlasitý reproduktor a slot na dvojici nanoSIM karet. Na horní hraně potom najdeme perforaci pro druhý hlasitý reproduktor, v níž je umě skryt infraport.

Na spodní i horní hraně najdeme výdech stereo reproduktorů, přičemž v perforaci na horní straně se umě ukrývá infraport. Zadní strana je potom vyvedena v obyčejném černém nebo bílém zbarvení. Je na ní zářivě stříbrným písmem vyvedeno logo výrobce a podpora 5G sítí, ale také bohužel veškeré recyklační informace, což telefonu příliš nesluší. V levém horním rohu se potom nachází obří a na dvě patra složený fotomodul, přičemž v nižším patře se nachází obrovská LED dioda a senzor prediktivního fázového ostření, zatímco ve vyšším patře se nachází trojice snímačů a třetí mikrofon, který slouží k záznamu prostorového zvuku a zároveň v případě zoomu zesílí zvuk z daného směru. Vedle fotomodulu se potom nachází cívka NFC antény.

Taky byste, podle designu fotomodulu, řekli, že Poco F3 bude fotografický zabiják? No, není tomu tak. Trochu mě mrzí dvě věci. Prvně fakt, že fotomodul vypadá, jako kdyby svedl zázraky, a přitom stejná sestava snímačů se nachází v sesterských telefonech za skoro polovinu ceny, za druhé potom fakt, že telefonu chybí alespoň nějaká odolnost. Mrzí mě to o to víc, že třeba Poco X3 NFC z vlastní stáje zvýšenou odolnost má a přitom stojí polovic.

Displej AMOLED se 120 i 360 Hz. Zobrazovací panel u Poco F3 je technologie AMOLED a na úhlopříčce 6,67" nabízí Full HD+ rozlišení, tedy mřížku 1080 × 2400 bodů při poměru stran 20:9 (výsledná jemnost 395 PPI). Kryt je odolným sklem Corning Gorilla Glass páté generace (to najdeme i na zadní straně) a podle stránek výrobce nabízí hodnotu kontrastu 5000000:1 a jas až 1300 nitů. Nechme teď papírové specifikace stranou, na displej je opravdu krása pohledět, ze všech stran. Na minimální jas na displeji skoro nic nevidíte, na maximální nemáte problém s čitelností, a to ani na přímém slunci a i přes z výroby aplikovanou ochrannou fólii. Navíc se jedná o AMOLED displej, na který je radost pohledět jen tak, a to nemusí ke slovu přijít ani rozličné režimy pro podání barev. Poco se navíc chlubí frekvencí 360 Hz pro snímaní dotyku pro ještě rychlejší ovládání telefonu.

Volba tmavého režimu je samozřejmostí, možnosti barevných úprav jsou potom, i vzhledem k manuálnímu režimu, skoro nekonečné. V nastavení budete určitě chtít zapnout obnovovací frekvenci displeje na 120 Hz. Ne že by na 60 Hz nebyl člověk zvyklý, ale dvojnásobná hodnota dělá divy a plynulost je opravdu znatelná pouhým okem. Samozřejmě, má to negativní dopad na baterii, ale 120 Hz nefunguje všude, nýbrž jen tam, kde je to podporováno. Také zde najdeme skvělý čtecí režim, který funguje ve dvou úrovních. V první snižuje hodnoty modrého světla, ve druhé celé prostředí naladí do teplých barev, a to buď dle vaší volby, nebo dle předvoleného časovače. V systému nechybí možnost zapnout tmavý režim (bohužel aplikace od Google jsou stále v šedé) a také si upravit zobrazení displeje formou volby teploty barev (výchozí/teplé/studené/vlastní).

Aktivní displej, tak se u Poco F3 jmenuje always on. Naštěstí je z těch lepších, takže mimo volání a SMS umí zobrazit i ostatní notifikace. Volit lze také mezi režimy barevného schématu, kde kromě volby syté/původní a zcela manuálního nastavení funguje ve výchozím stavu automatika, která toto řeší za vás na základě intenzity okolního osvětlení. Standardem je dále volba velikosti písma, možnost schovat průstřel selfie kamerky do černého pruhu (vždy, nebo jen u zvolených aplikací), ale také volba, zda a jak zobrazit jméno operátora, rychlost datového přenosu a procento baterie. Poco F3 nabídne také vylepšení obrazu za pomocí AI, a to díky režimu HDR, který reguluje nejtmavší a nejsvětlejší místa, a potom také díky režimu MEMC, který matematicky dopočítává snímky do videí pro plynulejší pohyb.

Hardware Výkon vlajkových lodí. Poco F3 dostalo do vínku velmi zajímavý chipset. Qualcomm Snapdragon 870 – 7 nm technologie, osm jader s taktem až 3,2 GHz – spolu s grafickým akcelerátorem Adreno 650 jsou obzvláště v telefonu této cenové kategorie velmi výkonnou dvojicí, což potvrzují i výsledky AnTuTu benchmarku. Telefon se prodává ve variantách 6 + 128 a 8 + 256 GB a vždy se jedná o úložiště UFS 3.1 a paměti LPDDR5. Na papíře jsou to opravdu skvělé hodnoty a realita není vůbec jiná. Vše bleskové, prostředí svižné a bez záseků, odladěnost příkladná, multitasking bez zadýchání. Výsledky benchmarku AnTuTu v9.1.0: celkové skóre: 681 619 bodů

CPU: 189 262

GPU: 232 984

MEM: 114 200

UX: 145 173 U naší varianty zůstalo z 256 GB vnitřního úložiště po startu dostupných zhruba 235 GB a hodnota je to konečná, protože do šuplíčku vložíte pouze dvě nanoSIM karty. Kapacita akumulátoru je u Poco F3 4520 mAh a i když je zde podpora rychlého 33W dobíjení a adaptér k tomu potřebný je součástí balení, přece jenom bychom zde rádi viděli baterii o trochu větší (obzvlášť když standard výrobce/koncernu je ≥5000 mAh). Ano, Poco F3 zvládne jeden den s přehledem, spíše den a půl, ale aby to byl telefon, kterému s minimálním množstvím snahy nebude vadit dobíjení jednou za dva dny, k tomu baterii ještě trochu kapacity chybí. Proces opačný, tedy nabíjení, zabere z nuly na sto zhruba hodinku a čtvrt a za první půlhodinu máte bohatě přes 60 procent.

Nejen řečí čísel je Poco F3 nadstandardně vybavený smartphone, i když u baterie bychom pár set mAh navíc určitě ocenili. U Poco F3 sice chybí sluchátkový konektor, ale v balení najdeme rovnou redukci z USB-C na 3,5 mm Jack, takže můžete připojit i svoje postarší oblíbená drátová sluchátka (výrobce sluchátka nedodává). Rovněž zde najdeme infraport a poměrně slušně hrající stereo reproduktory (podpora Hi-Res Audio a Dolby Atmos), chybí snad jen FM rádio. Wi-Fi podporuje standardy a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth zde najdeme ve verzi 5.1, oba sloty podporují 5G sítě, nechybí NFC a z geolokačních systémů využijeme GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo a Navic. Senzorová výbava čítá senzor přiblížení a okolního osvětlení, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas a zmínit musíme speciální vibrační motorek simulující haptickou odezvu.

Software Honba za dokonalostí, výsledek opačný? U Poco F3 jsem po prvním minutách pohybu v systému nabyl úplně stejného dojmu, jako před necelým rokem u Poco X3 NFC. Touha vyšperkovat systém k dokonalosti a nabídnout uživateli volbu úplně u všeho má přesně opačný efekt. Systém je mnohdy až nepřehledný, některé volby jsou jinde než obvykle a občas se najde i nějaký ten nepřeložený text v anglickém jazyku. Také je zde přes dvacet zbytečně předinstalovaných aplikací of Google, další dedikované přímo od výrobce a navíc Amazon, Facebook, LinkedIn, Netflix a PUBG Mobile, tedy celkem dost aplikací, o které se nikdo nikoho neprosil.

Takto vypadá nadstavba MIUI Global 12.5.3 postavená nad Androidem 11. Ne, že by se aplikace nedaly odinstalovat nebo skrýt, a spousta zbytečných věcí v systému zrovna tak, ale spíše mi vadí, že je ve výchozím stavu vše zapnuté a zobrazené, jako třeba kategorie v seznamu aplikací. Přítomna je ale i spousta užitečných věcí a nastavení. Nechybí probuzení (ale i uzamčení) telefonu poklepáním či zvednutím, zabránění gestům v kapse, možnost výběru z mnohých tapet, balíčků ikon či témat. Notifikace u ikon je buď puntíkem, nebo číslem, v menu lze mít kategorie, doporučené aplikace, dokonce seskupit ikony podle abecedy či podle barev. Jen škoda, že se změnou velikosti ikon nejde také měnit mřížka jinak, než 3×6, 4×6 nebo 5×6.

V možnostech personalizace nechybí velikost a rozložení ikon, ovládání gesty nebo tlačítky a v neposlední řadě volba pro standardní notifikační centrum, nebo dělené notifikace a přepínače. Ovládat systém jde klasicky tlačítky, nebo gesty. Zároveň lze navolit, ve kterých aplikacích se mají navigační tlačítka rovnou skrýt. Chytrá gesta zde najdeme pro spuštění fotoaparátu, svítilny, ale také pro režim rozdělené obrazovky či pořízení screenshotu. Samozřejmostí je také režim pro ovládání jednou rukou, kde si lze zvolit, na jakou velikost se má zmenšit pole s obrazem. Lze také zvolit různé efekty pro signalizaci příchozích oznámení, vybrat mezi klasickou hromadnou nebo zvláště dělenou sekcí pro notifikace a rychlé přepínače či zapnout čištění stereo reproduktorů vysokofrekvenčním zvukem.

Gesta a některé speciální funkce, které u Poco F3 najdeme. Zajímavé a (nejen) u Poco běžné je čištění stereo reproduktorů vysokofrekvenčním zvukem. V systému, který po jedné aktualizaci za dobu testování aktuálně běží na Androidu 11 s grafickou nadstavbou MIUI Global 12.5.3, najdeme bezpečnostní záplaty datované k 1. červnu 2021. V neposlední řadě se zaměříme na položku Speciální funkce, kterou najdeme v nastavení. Ukrývá se pod ní položka Game Turbo, která optimalizuje výkon a chování telefonu při hrách zařazených na seznam, dále sekce Nástroje videa dodávající speciální nástroje a funkce pro přehrávání videí, sekce Plovoucí okna, která umožňuje u vybraných aplikací z notifikace otevřít plovoucí okno a aplikaci používat v něm a konečně Druhý prostor, který umožňuje pod heslem uschovat soubory a aplikace, ke kterým nechcete poskytnout přístup ostatním.

Fotoaparát Světlé chvilky, makro s AF, jinak náladovost. Už jsem se zmínil, že konstrukce fotomodulu, velké čočky a jejich ještě větší a stříbrné orámování se snaží vzbudit dojem, že fotoaparáty zde jeou něco extra a že realita je přesně opačná, protože stejné snímače používá jiné Poco nebo Xiaomi v podstatě za polovinu ceny. Podle toho také vypadají výsledky, které jsou často náladové a jak automatická AI, tak automatické HDR se situací už mnoho nezmohou. Několikrát se opakovala situace, kdy pořízení deseti snímků v rychlém časovém sledu (nikoliv sekvenčně) přineslo deset různých výsledků, co se barev, prosvětlení či kontrastu týče. Parametry snímačů Poco F3: 48 Mpx hlavní snímač, f/1.79, velikost pixelu 1,6μm

8 Mpx širokoúhlý snímač, f/2.2, úhel záběru 119°

5 Mpx makro snímač, f/2.4, autofocus 3 - 7 cm

20 Mpx selfie kamerka, f/2.45 Hlavní snímač díky technologii Quad Pixel fotí do výsledných 12 Mpx snímků a do jednoho pixelu tak skládá data ze čtyř bodů na snímači. Zapnout lze i plnohodnotný 48 Mpx režim, ale výchozí nastavení nabídne lepší kvalitu. Vcelku ucházející je barevná věrnost a ostření, ale dynamický rozsah a úroveň detailů jsou náladové a kazí první dojmy, až je občas je výsledek hodně špatný. Je smutné, že celý telefon dalece překonává cenu i očekávání a u fotoaparátu je to mnohdy naopak. Situaci nezlepší ani trvalé vynucení HDR nebo vypnutí AI.

Prostředí fotoaplikace u Poco F3. Relativně dobře použitelný je ale noční režim, který se hodně opírá o dobrou světelnost a postprocessing, tady mohu chválit. Širokoúhlý snímač zvládá svoji práci jen za perfektního světla, už za šera je vidět rapidní zhoršení. Celkově jsou ale snímky tak nějak prázdné a bez detailů, i když alespoň barevně většinou odpovídají. Jako obvykle jsem chtěl odsoudit zbytečný 5 Mpx makro snímač, protože má i vcelku mizernou světelnost, ale potom jsem zjistil, že má autofocus, což je věc poměrně nevídaná. Za dobrého světla tedy překvapí dobrými výsledky a často překoná detailní výřez z hlavního snímače, pří horším světle už ale nemá smysl jej používat. Ukázkové fotografie: ​

Další ukázkové fotografie, včetně porovnání zoomu 0,6×/1×/2× a také včetně výsledků z makro snímače s autofocusem najdete na posledním listu ve Fotogalerii. Maximem pro natáčení videa je u Poco F3 rozlišení 4K při 30 fps. V tomto režimu zvládá telefon alespoň elektronicky stabilizovat, což výsledné kvalitě jen pomáhá. Video je celkově úplně jiná pohádka, a to jak na poli bleskového ostření, tak i barevným podáním, dynamickým rozsahem i úrovní detailů. Jediné, co bych vytknul, je při pohybu do stran viditelné drobné a pravidelné zaškubávání. Výkonu má telefon dostatek a paměť je také rychlá, takže problém bych viděl spíše někde jinde. Ukázkové video (4K, 30 fps):

Fotogalerie Tiskové fotografie: Redakční fotografie: Snímky prostředí: Snímky z fotoaparátu: Snímky pořízené makro snímačem s AF: Snímky z fotoaparátu (0,6×/1×/2×):