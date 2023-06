Plusy Extrémní výkon

Špičkový displej

Kvalitní foto i video

Rychlé nabíjení Minusy Odolnost pouze IP53

Bez paměťovek

Bloatware

Chybí konektor sluchátek ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Poco F5 Pro představuje vrchol nabídky této značky, přesto míří do střední třídy, kde chce nabídnout zážitek blízký vlajkovým lodím, ovšem s výrazně sympatičtější cenovkou. Přestože se najdou místa, kde na konkurenci ztrácí, v mnoha oblastech se mu tento záměr daří. Telefon osloví zejména zákazníky hledající co nejlepší poměr cena/výkon.



Špičkové parametry ukryté v tuctovém těle

Výrobce vsadil u tohoto modelu hlavně na vysoký výkon a špičkový displej. Stejně tak nezanedbal ani fotoaparát, rychlost nabíjení, výdrž a kvalitní reprodukci. Vše se podřizuje cíli nabídnout maximum v dostupné podobě a v případě F5 Pro to nejsou jen parametry ve specifikaci, telefon funguje skvěle jako celek.

Poco F5 Pro míří cenově do střední třídy, přitom však nabídne parametry minimálně o úroveň vyšší. Brutální výkon servíruje na špičkovém displeji, zvládá svižně doplňovat energii, výdrží nijak nezaostává za konkurencí a ani fotoaparát nepodává špatné výsledky. Vše je sice zabaleno do nudnějšího těla, to se ale téhle kapesní raketě odpustit.

Poco F5 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 8,6 mm, 204 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 440 × 3 200, 526 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 160 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 64MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: ještě se neprodává

Telefon přijde v nižší variantě 12/256 na čtrnáct tisíc korun. Cenově srovnatelní protivníci jej neohrozí, pokud oželíte opravdu špičkové parametry, lze vybírat z levnějších konkurentů (stále však s velmi dobrou výbavou). Alternativně se nabízí zlevněné loňské top modely, které navíc nabídnou atraktivnější design, vyšší odolnost nebo třeba delší podporu. Pokud cena testovaného telefonu zamíří časem k jihu, jeho atraktivitu to jenom zvýší.