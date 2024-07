Recenze mobilu Poco F6 Pro. Ztělesnění hesla hodně muziky za málo peněz

Plusy Prvotřídní displej s bohatými možnostmi přizpůsobení

Obrovský výkon a nadstandardní úložiště

Kvalitní zpracování a neotřelý design

Silikonový kryt a 120W adaptér součástí balení

Stereo reproduktory a infraport Minusy Příliš nízko položená čtečka otisků prstů

Chybějící bezdrátové dobíjení

Absence podpory eSIM a zvýšené odolnosti

Chaotické prostředí plné zbytečných instalací

Pouze jeden dobrý snímač ze tří, slabší video ? 8 /10 Hodnocení

redakce

V našich končinách asi není značka Poco tolik známá, jak by si mateřské Xiaomi přálo. Nebo spíše ne tolik prodávaná, protože i když ji, na rozdíl od Xiaomi, nevidíme na bilboardech, svoji pozornost si určitě zaslouží a sdílení zkušeností od spokojených zákazníků zřejmě nestačí. A to je vážně škoda, protože tato dceřiná značka, která si vzala za svůj slogan: hodně muziky za málo peněz, je dost možná to, co dnešní zákazník tak často hledá - dobrý poměr ceny a výkonu. Současná vlajková loď, tedy dnes testované Poco F6 Pro, totiž stojí v nejvyšší variantě bez pár korun 17 tisíc, ale šlape na paty mnohem, opravdu mnohem dražším konkurentům napříč všemi značkami.

Poco F6 Pro opět přichází ve velké krabičce, což znamená, že se uvnitř nachází pořádný napájecí adaptér. Tentokrát podporuje 120W dobíjení a je opravdu masivní. Po vybalení zaujme mramorový design, minimálně u naší bílé varianty, ale o tom více v další kapitole. Fajn je určitě také ochranný silikonový kryt v balení, jen škoda, že i k bílému telefonu je kryt černý. Na mě osobně z produktových specifikací na webu výrobce jako první dýchla vnitřní paměť o kapacitě 1 TB, což je ve světě smartphonů stále úctyhodné číslo.

Velmi zajímavě vypadá maximální jas displeje 4000 nitů, na který se umí zobrazovací panel této novinky krátkodobě vybudit. Potěšující je jistě také akumulátor s kapacitou 5000 mAh, nebo přítomnost stereo reproduktorů. Co mě naopak u telefonu, který se prezentuje jako vlajková loď za málo peněz, chybí, je třeba bezdrátové dobíjení, absence jakéhokoliv stupně odolnosti, nebo také na současnou dobu zcela neobvykle chybějící podpora eSIM. A taky se bojím, že kromě hlavního snímače, s na první pohled výbornými parametry, bude širokoúhlý snímač ochuzený a makro snímač, jako obvykle, zbytečný.

Poco F6 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 75 × 8,2 mm, 209 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 440 × 3 200, 526 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost cena: 14 999 Kč

Poco F6 Pro se v české distribuci nabízí ve dvojici barevných provedení, kdy obě varianty imitují povrch měsíce. Černá varianta odvrácenou stranu, bílá naopak stranu osvětlenou. Paměťové varianty jsou rovněž dvě: nižší 512 GB spolu s 12 GB RAM za cenovku necelých 15 tisíc korun, vyšší varianta v kombinaci 1 TB paměti a 16 GB RAM potom za necelých 17 tisíc korun. Jak dopadne vlajková loď Poco soutěžící v kategorii poměr ceny a výkonu, to napoví následující recenze.