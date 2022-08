Plusy Povedený displej s obnovovací frekvencí 144 Hz

Dobrá výdrž a rychlé 67W dobíjení

Dobře hrající stereo reproduktory

Výkonná výpočetní soustava s rezervou do budoucna

67W adaptér a silikonový obal v balení Minusy Přeplácané prostředí plné zbytečností

Průměrné výkony fotoaparátů

Nelze rozšířit vnitřní paměť

Chybí alespoň nějaká odolnost ? 7 /10 Hodnocení

redakce V poslední době se nám jako houby po dešti objevují smartphony, které mají ve svém názvu uveden přídomek GT. U dnes testovaného Poco X4 GT není věc dotažena až k závodním pruhům nebo ke sloganům spojeným se závoděním automobilů, spíše má evokovat, že se zde dceřinka od Xiaomi snažila nabídnout smartphone, který nabídne hodně výkonu a parametry, které ocení především mobilní hráči, ale nebude stát úplně mnoho peněz. Telefon vstoupil na český trh s baťovskou cenovkou 9 999 korun. Poco X4 GT bude v tuzemsku dostupné pouze ve variantě 8 + 256 GB, a to v černém, stříbrném a světle modrém provedení. Telefon klade důraz na displej s vysokou obnovovací frekvencí, vysoký výkon a výdrž, dobře zvládnuté chlazení nebo také kvalitní zvukový přednes z osazených stereo reproduktorů. Upozaděny zůstávají například fotoaparáty a osobně mě nepřesvědčilo ani prostředí, které je plné zbytečností snad nejvíce mezi všemi výrobci. Jak dnes testovaný smartphone dopadl, to napoví řádky následující recenze. POCO X4 GT 8GB/256GB nabízí 43 obchodů za ceny od 8 990 Kč Srovnat ceny na Živě Poco X4 GT katalog rozměry a hmotnost: 164 × 74 × 8,9 mm, 200 g

displej: 6,7", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 5 080 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 8100 (8× Cortex-A78, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: 7 990 Kč Celou recenzi Poco X4 GT si přečtěte na následujících listech.

Design Matné zpracování zad na jedničku. Poco X4 GT vypadá, minimálně v naší černé testované barevné variantě, hodně tuctově. Prostě další obyčejný smartphone, ničím nevyčnívá, ničím nezaujme. Věřím, že ve stříbrně nebo světle modré bude situace o dost lepší. Čelní strana s na dnešní dobu nijak extra tenkými rámečky je kryta celistvým kusem odolného skla Gorilla Glass páté generace. Selfie kamerka našla místo v průstřelu uprostřed, hovorový reproduktor se ukryl do štěrbiny mezi krycí sklo a plastové šasi telefonu, přičemž kousek napravo od něj jsou v rámečku displeje ukryty také potřebné senzory. Zamrzí, že na displeji není aplikována ochranná folie, ač mateřské Xiaomi ji používá takřka všude.

Rozměry Poco X4 GT jsou 164 × 74 × 8,87 mm, váha činí rovných 200 gramů. Pravý bok ukrývá obligátní dvojkolébku hlasitosti, pod níž se nachází tlačítko zámku s integrovanou čtečkou otisků prstů. Ta je velmi precizní a rychlá a telefon spolehlivě odemyká už při letmém přiložení prstu. Levý bok je zcela holý, šuplíček na dvojici nano SIM karet se totiž přesunul na spodní hranu. Zde mu dělá společnost hovorový mikrofon, hlasitý reproduktor a systémový USB-C konektor. Na horní hraně potom najdeme odrušovací mikrofon, infraport, druhý ze stereo reproduktorů a sluchátkový konektor. Sluchátka sice nejsou součástí balení, ale telefon jako jeden z mála v dnešní době podporuje klasické FM rádio.

Postupný detail na fotomodul a ukázka toho, jak vystupuje z těla přístroje. Podle masivního okruží by (minimálně u dvou ze tří snímačů) člověk vsadil na perfektní kvalitu, výsledky jsou však spíše průměrné. Zadní strana je vyvedena v matném plastu a za něj rozhodně chválíme, jelikož opravdu hodně minimalizuje ulpívání otisků a dalších nečistot. Škoda jen, že Poco kromě vyvedení svého loga a podpory pro 5G konektivitu do světa jasně stříbrnou barvou hlásá také popisky týkající se výrobce, země původu a recyklace. Moc nepotěší ani z těla přístroje vystupující fotomodul, z nějž ještě vystupují dva samotné snímače, díky čemuž se telefon při položení na záda dost pohupuje. Uprostřed zadní strany také najdeme cívku NFC antény. Zamrzí absence alespoň nějaké zvýšené odolnosti a ač šuplíček na SIM obsahuje těsnící gumičku, výrobce tento parametr nikde neuvádí. ​

Všechno zajímavé se ukrývá na horním a spodním konci. Našel zde místo i šuplíček na dvojici nano SIM karet, bez možnosti rozšíření vnitřní paměti.

Displej Obnovovací frekvence až 144 Hz. Poco X4 GT používá IPS zobrazovač s úhlopříčkou 6,6", poměrem stran 20,5:9 a rozlišením Full HD+, tedy mřížkou 1080 × 2460 bodů (jemnost 407 PPI). Proměnlivá obnovovací frekvence displeje dosahuje až 144 Hz, frekvence vzorkování dotyku na displeji až 270 Hz. Výrobce se dále chlubí podporou barevného gamutu DCI-P3, Dolby Vision a HDR10, kontrastním poměrem 1400:1 a jasem dosahujícím hodnot až 650 nitů. Tolik papírová řeč čísel, jaký je displej ve skutečnosti?

Možnosti přizpůsobení zamykací obrazovky a displeje. Tmavý režim se vyplatí aktivovat i přesto, že displej je technologie IPS. Na telefon se výborně dívá, při minimálním jasu je displej sotva čitelný, maximální jas by zasloužil ještě vyšší hodnotu, na přímém slunci je občas problém. Výborné jsou pozorovací úhly a i když se nejedná o AMOLED, ale IPS panel a černá tak nikdy nebude zcela černá, i tak doporučuji zapnutí tmavého režimu, který hodně šetří oči. To samé má na starosti režim pro odfiltrování modrého světla, zde nazvaný jako čtecí režim. V nastavení displeje dále najdeme položky pro volbu velikosti písma v šesti krocích, možnost stáhnout další písma, regulovat obnovovací frekvenci displeje a jeho jas, nebo oboje nechat na chytré automatice.

Samotné možnosti nastavení Barevného podání displeje. V neposlední řadě zde najdeme možnost vyladit si barevné podání displeje k obrazu svému. Volit lze mezi živými, sytými a původními barvami, přičemž je zde ještě položka rozšířené nastavení (zde lze volit barevnou škálu mezi P3 a sRGB, dále korigovat trojici základních barev a manuálně nastavit sytost, kontrast a gammu). Aktivovat lze režim adaptivních barev podle okolního světla a také volit teplotu barev v režimech výchozí/teplé/studené/vlastní. Osobně mi vadí absence always on displeje v jakékoliv podobě. Ano, je to dáno použitým IPS panelem, ale jsou výrobci, kteří alespoň nějakou formu umí nabídnout i při absenci AMOLEDu.

Hardware Výkonný hráč. Srdcem Poco X4 GT je chipset MediaTek Dimensity 8100 5G vyrobený 5nm technologií, který nabídne osm jader (4× Cortex-A78 @2,85 GHz + 4× Cortex-A55 @2 GHz) a grafický akcelerátor Mali-G610. Telefon dále nabídne 8 GB operační paměti, přičemž ještě další 3 GB lze přidat alokací prostoru z vnitřního úložiště. Poco X4 GT nemá žádný problém s plynulostí nebo nedostatkem výpočetního výkonu, jeho rezervy jsou dostatečné a prostředí je velmi dobře odladěné. Díky dostatečně dimenzované parní chladící komoře ani nedochází k přílišnému zahřívání. Výsledky benchmarku AnTuTu v9.4.3: Celkové skóre: 770 696 bodů

CPU: 185 514

GPU: 304 348

MEM: 142 182

UX: 138 652 Vnitřní UFS 3.1 úložiště má kapacitu 256 GB a paměťové karty zde nejsou podporovány, takže prostě musí dostačovat. Po startu si odečtěte cca 30 GB, které zabírá systém a předinstalované aplikace. Kapacita akumulátoru je dle výrobce 5080 mAh a výdrž je to dostatečná, telefon zvládne s přehledem celý den. Samozřejmě, pokud mu budete nakládat s hodinami hraní, potom se výdrž rapidně zkracuje, ale úplně vás to nemusí trápit. Poco X4 GT totiž podporuje rychlé 67W dobíjení a potřebný adaptér je součástí balení. Doplnění energie z nuly na sto tak zabere necelých 50 minut. Pochválit je potřeby také zvukový přednes, osazené stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos a Hi-Res Audio podávají velmi slušný výkon. Při vysoké hlasitosti dochází jen k minimální deformaci zvuku a samozřejmě mají limity na obou koncích spektra, ale fyziku prostě ošálit nelze a titěrný reproduktor už o moc lépe hrát nemůže, zde jsem byl opravdu hodně překvapen.

Na to, že je cenovka pouze čtyřciferná, nabízí Poco X4 GT slušnou porci výkonu. Konektivita Poco X4 GT je následující: Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, polohové systémy GPS, Glonass, BeiDou a Galileo, nechybí infraport, NFC, klasické FM rádio či podpora 5G sítí. Systémový USB-C konektor je doplněn sluchátkovým 3,5mm Jackem, pro bezpečnost je zde odemykání otiskem i obličejem. Senzorová výbava čítá akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení a okolního osvětlení, snímač teploty barev pro úpravu podání displeje a elektronický kompas.

Software Král balastu. Poco X4 GT běží na Androidu verze 12, s grafickou nadstavbou MIUI 13.0.5 a bezpečnostními aktualizacemi s datem 1.7.2022. Během testování jsme obdrželi jednu aktualizaci o velikosti nižších stovek MB, která zabezpečení operačního systému povýšila, dále potom podle popisku opravovala chyby a vylepšovala funkce. Ač osobně proti značce nic nemám, šokuje mě stále ta stejná a zarputilá snaha vecpat koncovému uživateli všechno rovnou pod nos. A to bez ohledu na to, zda to potřebuje, nebo ne. A když se zrovna nic nedoporučuje, budete zase hodiny procházet nastavení, protože věci spolu související jsou v desátém submenu, ale klidně na třech různých místech.

Takto vypadá Android 12 s grafickou nadstavbou MIUI 13.0.5 na Poco X4 GT. Ne, že by se aplikace nedaly odinstalovat nebo skrýt, ale spíše mi vadí, že je ve výchozím stavu vše zapnuté a zobrazené, jako třeba kategorie v seznamu aplikací. Přítomna je ale i spousta užitečných věcí a nastavení. Nechybí probuzení (ale i uzamčení) telefonu poklepáním či zvednutím, zabránění gestům v kapse, možnost výběru z mnohých tapet, balíčků ikon či témat. Notifikace u ikon je buď puntíkem, nebo číslem, v menu lze mít kategorie, doporučené aplikace, dokonce seskupit ikony podle abecedy či podle barev. Jen škoda, že se změnou velikosti ikon nejde také měnit mřížka jinak, než 3×6, 4×6 nebo 5×6.

Některé z možnost nastavení systému plus prostor, kde můžete stahovat dodatečné tapety, písma i schémata. Ovládat systém jde klasicky tlačítky, nebo gesty. Zároveň lze navolit, ve kterých aplikacích se mají navigační tlačítka rovnou skrýt. Chytrá gesta zde najdeme pro spuštění fotoaparátu, svítilny, ale také pro režim rozdělené obrazovky či pořízení screenshotu. Samozřejmostí je také režim pro ovládání jednou rukou, kde si lze zvolit, na jakou velikost se má zmenšit pole s obrazem. Lze také zvolit různé efekty pro signalizaci příchozích oznámení, vybrat mezi klasickou hromadnou nebo zvláště dělenou sekcí pro notifikace a rychlé přepínače či zapnout čištění stereo reproduktorů vysokofrekvenčním zvukem.

A takto vypadá prostředí plné nesmyslů, předinstalovaných aplikací a zbytečných doporučení. Co na tom, že to vše můžete vypnout, proč vůbec někoho napadlo, že by mohl být dobrý nápad něco takového mít ve výchozím stavu zapnuté? V neposlední řadě se zaměříme na položku Speciální funkce, kterou najdeme v nastavení. Ukrývá se pod ní položka Asistent předního fotoaparátu, kde je umožněno při použití selfie kamerky rovnou použít funkce zkrášlení a maximálního rozsvícení displeje jako náhrady LED blesku, dále sekce Plovoucí okna, která umožňuje u vybraných aplikací z notifikace otevřít plovoucí okno a aplikaci používat v něm a konečně Druhý prostor, který umožňuje pod heslem uschovat soubory a aplikace, ke kterým nechcete poskytnout přístup ostatním.

Fotoaparát Tahá za kratší konec. Design fotomodulu u Poco X4 GT se velikostí okruží snímačů snaží vzbudit dojem, že se jedná o profesionální fotovýbavu. Hlavní a širokoúhlý snímač sice nejsou kdoví jak dokonalé, rozhodně ale nejsou ani špatné, každopádně bokem stojící a nijak nezvýrazněná kamerka pro makro snímky asi sama odpovídá na otázku, zda tu ten třetí snímač vůbec k něčemu je. A ještě jedna otázka musí být položena: Proč je výchozí poměr stran u pořizování fotografií nastaven na 16:9 a ne na 3:4? U videa je to logické, ale proč u fotografií záměrně využít méně plochy snímače, to prostě nechápu. Parametry snímačů Poco X4 GT: 64 Mpx hlavní snímač, f/1,89, velikost pixelu 1,6 μm

8 Mpx širokoúhlý snímač, f/2,2, úhel záběru 120°

2 Mpx makro snímač, f/2,4, velikost pixelu 1,75 μm

16 Mpx selfie kamerka, f/2,45 I podle množství parametrů, které výrobce k fotoaparátům uvádí na oficiálním webu, lze poznat, jakou prioritu mají fotografické výsledky u konkrétního modelu. Zde údajů není mnoho, ale i tak Poco X4 GT nepředvádí úplně špatné výsledky. Především hlavní snímač se umí dobře vyšvihnout a za dokonalého osvětlení dokáže přinést nadprůměrné výsledky, s dostatkem detailů, dobrým dynamickým rozsahem a sice lehce živějšími barvami, ale bez zbytečných deformací. Jakmile ale podmínky nejsou ideální, zešeří se nebo setmí, je to, jako kdyby jste si hodili kostkou. Klidně i dvakrát po sobě pořízená fotografie stejné scény může ve výsledku vypadat úplně jinak.

Prostředí aplikace Fotoaparát a její nastavení na Poco X4 GT. Nutné je však dodat, že pokud bych vypnul automatiku pro HDR i pro AI, byla by situace o dost horší. Pořizovat fotografie lze v rozmezí 0,6×/1×/2×, přičemž první možnost má na svědomí širokoúhlý snímač, tu poslední potom obyčejný zvětšený výřez z hlavního snímače. V krátkosti ještě zhodnocení širokoúhlého snímače, který je čistě průměrný, a to jak barevným podáním, tak mírou detailů, lehkým sléváním ploch, nižší ostrostí a často i vyšším šumem. Ukázkové fotografie:

Ukázkové fotografie z Poco X4 GT. Další fotografie, včetně porovnání přiblížení 0,6×/1×/2×, najdete ve Fotogalerii na posledním listu. Video umí Poco X4 GT natáčet v maximálním rozlišení 4K při 30 fps. Dvojnásobná snímkovací frekvence je dostupná pouze tehdy, pokud ponížíte na Full HD. Video umí vcelku hezky ostřit a i detaily nejsou vůbec špatné, ale barevná věrnost pokulhává a všechny barvy jsou zbytečně studené. Vzhledem k absenci jakékoliv formy stabilizace je video dosti roztřesené a lehce skokově koriguje expozici. Ukázkové video (4K, 30 fps):