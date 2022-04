Plusy Povedený displej

Dostatek výkonu

Pro někoho prostředí Poco

Povedený design

Rychlé nabíjení Minusy Celková kvalita fotek a videí

Pro někoho hranatý design

Pro někoho prostředí Poco

Zbytečný makro objektiv

V základu zapnutých jen 60 Hz ? 5 /10 Hodnocení

redakce Hezký hranatý design, foťák s vysokým rozlišením a rychlé nabíjení. Na tohle se vás bude snažit Poco nalákat, je ale potřeba, abyste znali i jeho odvrácenou stránku. Za líbivými čísly se totiž mohou schovávat nedostatky, či polovičatá řešení. Je fajn, když se pokročilejší technologie z dražších telefonů dostávají do levnějších strojů. Je průšvih, když se je nepovede integrovat a jsou tu jen pro efekt. Jestli se vám zdá, že jste tento telefon už někde viděli, tak se nepletete. Jde o prakticky identické dvojče Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: mají skoro shodnou výbavu, designově se liší jen nepatrně, ale Poco je o 1 000 Kč levnější, u obchodníka si za něj odložíte jen 7 990 Kč, za Redmi pak 8 990 Kč. Vzhledem k tomu, že Poco patří pod Xiaomi, se v tom hledá logika fakt těžko. POCO X4 PRO 5G 6GB/128GB nabízí 45 obchodů za ceny od 7 210 Kč Srovnat ceny na Živě Poco X4 Pro 5G 128GB katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,1 mm, 205 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (8× Kryo 660, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 108MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 67 %

vybavenost cena: 7 990 Kč Celou recenzi Poco X4 Pro 5G si přečtěte na následujících listech.

Design Takový kvádřík. Znovu se otřu o model Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, protože s tímto telefonem sdílí Poco všechny zásadní prvky, které telefon charakterizují. Pojďme rovnou k věci: Poco sází na výrazné hrany a plochy. S přivřením očí se dá telefon označit za kvádr, přičemž něco pochopitelně zaoblené je. Já ale musím říct, že se mi tento směr líbí více než zaoblená těla – hranatější telefony se mi lépe a jistě drží. Možná na tom budete podobně.

Hrany a plochy; po éře oblázků přichází do módy opět telefony, které se alespoň mně velmi dobře drží. Rám je plastový a v matném provedení, které neklouže a mobil se díky tomu výborně drží. Na pravé straně najdete zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů, ta funguje svižně a spolehlivě, a nad ní pak regulaci hlasitosti. Spodní část obsadily klasicky USB-C, šuplík na karty a hlasitý reproduktor. Druhý hlasitý reproduktor je vyvedený samostatně na horní straně a spolu hrají hlasitě a mají příjemný až muzikální projev.

Výrazná fototechnika, která je očividně oddělená od zbytku zad je jedno z poznávacích znamení Poco. Zapomenout nesmím ani na IrDA port a 3,5mm jack, oba našly své místo na horní straně. Vzhledem k ceně počítejte u telefonu s krytím „jen“ IP53 a bohužel se musíte obejít bez bezdrátového nabíjení. Zadní sklo je vyvedené v lesku, takže se výrazněji umazává a umí klouzat. Fototechnika je realizovaná ve výrazném orámování, které si pro sebe uzurpovalo skoro čtvrtinu zad. Tohle je jeden ze zásadních designových podpisů značky. Čočka hlavního foťáku pak ční i z tohoto orámování a bohužel se kolem ní dost drží prach. ​

Šuplík na SIM je hybridní, z jedné strčíte nanoSIM, z druhé strany je pozice buď pro druhou kartu nebo microSD. V balení najdete 67W nabíječku, USB-C kabel a také průhledný kryt, který se může hodit. Ve finále mám ze zpracování telefonu velmi dobrý pocit, hezky se drží a 205 g je pocitově hodně příjemných. Ještě zmíním rozměry telefonu, které činí: 164 × 76 × 8,1 mm.

Displej 120Hz AMOLED, který běží na 60 Hz. Panel najdete pod skoro rovným sklem, které má skutečně mírně zaoblené hrany. Pyšní se úhlopříčkou 6,67" a rozlišením 2 400 × 1 080 px. Zajímavé je, že u sourozence Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G označuje výrobce panel jako Super AMOLED, zatímco zde jen jako AMOLED. Důvod netuším, přitom na základě měření optickou sondou soudím, že jde o totožné panely, protože mají velmi podobné barevné odchylky, které jsou v této cenové kategorii příjemně nízké, a hlavně obecně pracují s barevným prostorem velmi podobně. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/399 cd/m 2 (nitů)

2/399 cd/m (nitů) gamma: 2,21

2,21 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,45/4,51 Naměřené barevné odchylky jsou příjemně nízké a týkají se režimu Přirozené barevné schéma, který by měl být tím nejvěrnějším. V základu je ale aktivovaný režim Živé barevné schéma, který si o něco více vymýšlí a dělá obraz líbivější. Jasno je třeba udělat u obnovovací frekvence, kdy se výrobce chlubí až 120Hz technologií. V základu je zapnutých fixních 60 Hz, což je trochu podfuk. V nastavení si musíte 120 Hz vynutit, nicméně popisky jsou tak zmatené, že člověk netuší, jestli je 120 Hz fixních, nebo se dynamicky mění. Pravda je někde mezi, displej běží většinu času na 120 Hz, což docela ždíme baterii. Na 60 Hz padne frekvence jen u některých aplikací, takže se nějaké efektivní šetření nekoná.

Nastavení displeje se nijak neliší od konkurence: omezení modrého světla v noci, tmavý režim, různé barevné profily atd. Protože jde o AMOLED panel, můžete s výhodou využít zobrazování informací na vypnutém panelu, nebo využít tmavý režim, ten si můžete nastavit třeba od západu do východu slunce. Samozřejmostí je omezení modrého světla v noci a podobné záležitosti.

Hardware Z výbavy vám nic chybět nebude. Telefon pohání Qualcomm Snapdragon 695 5G a pomáhá mu 6 GB RAM. Tato porce RAM je spojená se 128GB úložištěm (reálně máte dostupných asi 101 GB), nicméně je možné si připlatit asi 500 Kč a získáte 256GB úložiště a to už je spjaté s 8 GB RAM. Tak či tak to bohatě stačí na denní práci a můžete si i zahrát, nikoli sice na nejvyšší detaily, ale můžete. Pokud jde o výsledky v AnTuTu, telefon dosahuje asi poloviny výkonu nejlepších loňských telefonů, u těch letošních už je to spíše něco přes třetinu. Výkon – AnTuTu 9.3.4 Celkové skóre: 394 238 bodů CPU: 121 470 bodů GPU: 100 393 bodů MEM: 64 436 bodů UX: 107 939 bodů

Zbytek výbavy zůstává bez překvapení. Nechybí Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC a navigační čtveřice: GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. Samozřejmostí je i 5G a někoho možná potěší i FM rádio a IrDA port pro ovládání televize. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 18:49 h

18:49 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 17:52 h

17:52 h Nabíjení z 15 na 90 %: 0:33 h Telefon disponuje 5 000mAh baterií, se kterou lze vydržet asi dva dny, pokud tedy necháte displej běžet na 60 Hz, zatímco při zapnutí vyšší frekvence počítejte zhruba se dnem a půl. Určitě potěší, že balení obsahuje 67W nabíječku, která dokáže dostat telefon z 15 na 90 % za nějakých 35 minut.

Software Když Poco umravní MIUI. Softwarová stránka nezapře svůj původ u Xiaomi, je postavená na Androidu 11 s nadstavbou MIUI 13, takže bych mohl začít svou obvyklou ódu na to, jak je MIUI komplexní, ale v případě Poco je celkové vyznění trochu jiné. Když vstoupíte do nastavení, nepoznáte rozdíl od telefonu Xiaomi: je tu spousta možností a voleb, občas nevíte, k čemu jsou, a některé položky budete hledat.

Na první pohled není Poco launcher tolik jiný, jako prostředí MIUI. Zkušení uživatelé ale rozdíly jistě najdou. Samotné prostředí launcheru je ale proti klasickému MIUI trochu více „lidské“ a pochopitelné, přitom není vizuálně až tolik odlišené. Ano, pořád to není systém pro každého, pořád uspokojí spíše hračičky a bude iritovat lidi, kteří preferují jednoduchost, ale za mě je tohle prostředí z celkového pohledu příjemnější na používání než holé MIUI.

Jsou to drobnosti, kterými se Poco software liší, v mých očích ale dělají systém o něco přívětivější. Rozhodně ale musím výrobce pochválit za optimalizaci. Systém běhá krásně svižně, nezasekává se, je velmi dobře lokalizovaný a pravidelně záplatovaný. Zejména lokalizaci a pravidelné aktualizace je nutné vyzdvihnout, ani jedno bohužel není standart a jsou značky, které v těchto věcech hodně kulhají.

Ve výbavě nechybí správce souborů, možnost odeslat zpětnou vazbu, ovládání IrDA a přirozeně je zde i utilita na hlídání stavu telefonu. Vizuální stránka softwaru je věc vnímaná velmi individuálně. MIUI se mi nelíbí, přijde mi zbytečně složité a nepřehledné, v úpravě od Poco je to o kus lepší, ale i tak bych nejásal. I přes osobní antipatie ale nemohu opomenout výrazné kvality softwaru, kterými Xiaomi a Poco mnohdy převyšují i dražší konkurenci.

Fotoaparát K čemu megapixely, když fotky stojí za... Stran foťáků pro vás nemám dobré zprávy. Zbytečný 2Mpx makro foťák je přítomen a stále fotí hrozně. Podobně jako Xiaomi si i tady pro jeho aktivaci budete muset zajít do nastavení aplikace pro focení. Je dost pravděpodobné, že makro objeví majitelé třeba až po několika týdnech, pokud jej neobjeví vůbec, možná jen dobře. 8Mpx ultraširoký foťák je nepřesvědčivý už za dne: snímky nejsou ostré, barvy jsou mdlé a nízké rozlišení je vidět prostě všude. V noci ultraširokáč raději nepoužívejte. Kdyby sem výrobce tyto dva foťáky nedal, udělal by lépe a já bych mohl dát vyšší hodnocení. Sestavení fotoaparátů Poco X4 Pro 5G: primární fotoaparát: 108 Mpx, F1.9, 26 mm

108 Mpx, F1.9, 26 mm ultraširoký fotoaparát: 8 Mpx, F2.2, 118˚

8 Mpx, F2.2, 118˚ makro fotoaparát: 2 Mpx, F2.4

2 Mpx, F2.4 selfie kamera: 16 Mpx, F2.5, standardní Hlavní 108Mpx foťák může fotit moc hezky, ten čip je totiž známý z hromady jiných telefonů. Tady to ale výrobce pohřbívá následným softwarovým zpracováním fotek – zmenšení snímků na 12Mpx je necitlivé, ztrácí se detaily a občas vzniknou nehezké artefakty. A bohužel se zde projevuje softwarový neduh, který občas při 2× přiblížení udělá snímek s rozlišením jen 1,5 Mpx, namísto 12 Mpx. Největší chlouba telefonu je nakonec tím největším zklamáním.

Ukázkové snímky Tohle není moc hezká vizitka a je to už několikáté, kdy Xiaomi dělá stran foťáků psí kusy. Vím, jde o relativně levný telefon, ale pokud chce výrobce z lidí vytáhnout peníze za 108 Mpx, musí k tomu dát odpovídající kvalitu fotek a videí. A to se neděje a je to ostuda. Netuším, jestli je to rozlišení na hranici možností procesoru, nebo prostě nebyl čas odladit postprocess, nebo se na to prostě někdo vykašlal, ale štve mě to.

Vyvolání makro objektivu schoval výrobce do nastavení, když jej zákazníci nikdy neobjeví, nic špatného se nestane. A radost nebude mít ani u videa. Maximální rozlišení činí 1080p, expozičně je video docela zvládnuté, ale hodně slabá, či spíše žádná stabilizace, to všechno ničí. Ukázkové video (Full HD 30 fps, den): Ukázkové video (Full HD 30 fps, noc):