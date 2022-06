Plusy Výdrž na baterii

redakce Realme vypouští do světa další telefony aspirující být bestsellery, nejen protože navazují na oblíbenou řadu Realme 8. Inovace jsou patrné už při pouhém pohledu na design, ale změnily se i vnitřnosti telefonů. Záměrně mluvím o řadě, protože Realme uvedlo několik podobně pojmenovaných modelů, ovšem s výrazně odlišnými parametry. V nabídce tak vedle sebe budou stát Realme 9, Realme 9 5G, Realme 9i, Realme 9 Pro a Realme 9 Pro+. Smartphone Realme 9 na produktovém videu výrobce: My dnes recenzujeme první zmíněnou variantu Realme 9 s 4G. Byla by ovšem mýlka si myslet, že jde o levnější a odlehčenější Realme 9 5G. Telefon sice postrádá modul pro nejrychlejší sítě, ale disponuje jiným čipsetem nebo většími paměťmi, má dokonce odlišné foťáky i barevné varianty. A je dražší než varianta s 5G, konkrétně stojí 6 999 Kč s 6 + 128 GB pamětí a 7 499 Kč s 8 + 128 GB pamětí. realme 9 8GB/128GB nabízí 51 obchodů za ceny od 6 485 Kč Srovnat ceny na Živě Realme 9 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 73 × 8,0 mm, 178 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 680 (8× Kryo 265, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 108MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 63 %

Design Zářivě žlutá. Přiznejme si to, pastelové barvy přitahují pozornost a ne jinak je tomu u mobilů. Černá může být praktická, ale je velmi všední. Častá je také modrá a poslední dobou je v módě i fialová. Jedná se o velmi jednoduchý a účinný způsob, jak může telefon zaujmout kupce a námi testovaná žlutá varianta rozhodně svůj účel splnila. Dnes však jde o triky použitelné hlavně u levných plastových telefonů, asi se těžko vrátíme do dob HTC One M8/M9 s celokovovými zády se zlatou barvou.

Žlutá krabička a žlutý telefon jdou k sobě Testované Realme 9 má sice jen plastová záda, ale povrch je mnohem důmyslnější. Odlesky vytvářejí dojem 3D povrchu (označovaný jako 3D holografická úprava s vlnitým vzorem), takže záda telefonu při přechodu ze světla do stínu mění barvu ze žluté na oranžovou. Výrobce telefon nazývá zlatým, což bude každý vnímat mírně odlišně, já osobně bych barvu kvůli matnému povrchu spíše označil jako žlutou. Díky pokovenému rámečku telefon budí vcelku dobrý dojem a vzhledově nezapadne, i když se jedná spíše o levnější model. Zajímavě vypadají i další barevné varianty, třeba zelená je také netradiční. Při úchopu už lze poznat, že se jedná o levější mobil. Dražší modely bývají mírně tenčí, mají studený kovový dotek na rámečku nebo mírně lépe usazenější tlačítka na bocích přístroje. To jsou však jen detaily, na nichž mohl výrobce šetřit, telefon se jinak drží v ruce velmi dobře. Tlačítka jsou na správných místech, záda běžně nekloužou (ani na nich neulpívají otisky prstů) a nikde nenarazíte na nic nepatřičného.

Paměť telefonu jde rozšířit, příslušenství je jinak standardní Rozvržení tlačítek je typické pro tohoto výrobce – vypínací tlačítko na pravém boku, zatímco dvojice tlačítek pro ovládání hlasitosti je na opačné straně v podobné výšce. Slot na SIM se nachází nahoře na levé hraně. Na spodní hraně se nachází USB-C konektor, mikrofon a průduch hlasitého reproduktoru, máme zde i 3,5mm audio konektor.

Displej Velmi povedený OLED displej. Konkrétně se jedná o Super AMOLED panel s obnovovací frekvencí 90 Hz a typickým jasem 430 nitů, maximální jas dosahuje až 1000 nitů. Úhlopříčka činí 6,4", což je zhruba 84,2% poměr samotného displeje proti celkové přední ploše mobilu. Rozlišení je standardní FullHD+ (1080 × 2400 px), což odpovídá jemnosti 411 ppi. Ochranu zajišťuje Corning Gorilla Glass 5. Displej je na velmi dobré úrovni, často se do levnějších modelů dostanou kvalitativně horší kusy, což zde neplatí. Jedinou výtku mám k rozmazaným hranám písma při rychlém posunu u vysokého jasu, takže třeba při rychlém pohybu v menu nebo u webového článku kontrastní hrany ztratí obrysy a mírně se rozlijí. Vyšší obnovovací frekvence zde pomůže jen mírně. Dobrou zprávou je, že obrazovka na toto netrpí při nízkém jasu, což je typické pro OLEDy.

Nastavení displeje Displej má hezké syté barvy, dobrý maximální jas pro denní použití a nízký minimální jas pro ty, kdo rádi využívají telefon ideálně v tmavém režimu v noci. 90 Hz už dnes neohromí, ale u levnějšího telefonu neurazí – navíc napomůže už k tak dobré výdrži mobilu na jedno nabití.

Hardware Dostatečný výkon, skvělá výdrž. Levnější telefony sice nenabízejí tak vysoké skóre v Antutu jako vlajkové lodě, ale běžně to nejde poznat na plynulosti – kde to poznat jde je menší zahřívaní mobilu a jeho dlouhá výdrž na baterii. To se potvrdilo i zde a je jedná se o další důvod, proč tento mobil aspiruje na bestseller. Antutu V9.3.9 Celkové skóre: 287 905 bodů

CPU: 84 461 bodů

GPU: 49 823 bodů

MEM: 74 137 bodů

UX: 79 484 bodů Výkon v Antutu není nikterak skvostný, ale bohatě stačí na běžné používání telefonu. Dobrou zprávou je, že se mobil příliš nezahříval, což platí i pro používání. Teplota se mírně zvýší při nabíjení, ale nijak výrazně. Rychlost úložiště – AndroBench: Sekvenční čtení: 966 MB/s

Sekvenční zápis: 805 MB/s

Náhodné čtení: 182 MB/s (46 528 IOPS)

Náhodný zápis: 154 MB/s (39 303 IOPS) Výdrž na jedno nabití je velmi dobrá. V praxi se jedná o dvoudenní telefon; pokud jej používáte méně, můžete se dostat i na tři dny. Konkrétně při prohlížení webů vydrží přes 18 hodin a při sledování hodin přes den používání. Realme přidalo i rychlejší 33W nabíjení, což je na tuto třídu v pořádku. Telefon budete mít nabitý zhruba do hodiny, ovšem u lepších telefonů není problém nalézt 60, 90, nebo i 120 W a kratší nabíjecí časy. Výdrž Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 25 hodin 31 minut

Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas, 60 Hz, světlý režim): 18 hodin 06 minut

Doba nabíjení (0 – 100 %): 71 minut

Doba nabíjení (15 – 90 %): 50 minut Mobil má pouze jeden hlasitý reproduktor, takže se stereoefektu nedočkáte. Reproduktor umí být skutečně hlasitý, ovšem za cenu nepříjemného zkreslení hlavně u vyšších středů. Na druhé straně spektra chybí basy, což je běžné. Na mluvené slovo je tedy vhodný, ale na hudbu je nutná nižší hlasitost.

Software Intuitivní nadstavba. Telefon běží na Androidu 12 s uživatelským prostředím Realme UI v3.0, které je podobné jako další uživatelské nadstavby. Nabízí mnoho možní voleb a přizpůsobení, takže žádné problémy nebudou mít ani uživatelé přecházejících z nadstaveb od jiných výrobců.

Prostředí telefonu Lze si vybrat nejen mezi ovládání gesty a navigačními tlačítky, ale Realme nabízí i dvě možnosti rozmístění tlačítek (prohazuje dvě krajní). Můžete si volit mezi umístěním ikon aplikací do zásuvky nebo na plochu. Obdobně jsou v nastavení i další podrobná nastavení, která každému umožní přizpůsobit si prostředí podle sebe.

Menu Realme ve svém uživatelském prostředí hodně sází na barvičky, jednoduchost a funkčnost. Díky tomu se nebudete muset ke klíčovým funkcím dlouze proklikávat a spoustu užitečných vychytávek budete mít otevřených na dvě kliknutí. Třeba boční tlačítko nepřekáží a defaultně nabízí často používané možnosti.

Čtečku otisků prstů zde lze využívat k měření srdečního tepu. Realme přidává i některé nadstandardní aplikace, takže například průzkumníky souborů jsou v telefonu dva, přidané jsou i aplikace Facebook, Amazon, Booking a LinkedIn. Tedy nic, co by vyloženě překáželo, navíc je lze odinstalovat. Realme stále zcela nevychytalo některé překlady v menu a pár položek nezní zcela česky, je to však spíše kosmetický problém.

Fotoaparát Solidní výbava pro levný mobil. Pokud recenzuji telefon střední nebo nižší třídy, má očekávání spíše směřují k tomu, aby foťáky nezkazily jinak dobrý dojem. Tím nemyslím, aby byly skvělé, ale aby nebyly příšerné. Často do nich proudí nejlevnější a nekvalitní senzory podpořené špatnými čočkami. Dobrým výsledkem tedy je, pokud foťáky vůbec zvládnou zachytit scénu s rozumným množstvím detailů – a to se zde podařilo. Sestavení fotoaparátů: Hlavní foťák: 108 Mpx, f/1,8, 26 mm, 1/1,67"

Širokáč: 8 Mpx, f/2,2, 120°, 1/4"

Makro: 2 Mpx, f/2,4

Selfie: 16 Mpx, f/2,5, 26 mm, 1/3,09" Rozhraní aplikace foťáku je zcela standardní, má několik režimů: Noční scéna, Video, Fotografie (výchozí), portrét, 108M a Další obsahující například Ultra Makro, Pro nebo Panorama. V prvních třech režimech je možné přepínat mezi širokoúhlým fotoaparátem a hlavním foťákem: bez přiblížení (fotka má 12 Mpx, protože pixely jsou skládány), s 2× bezztrátovým přiblížením.

Prostředí aplikace fotoaparátu Hlavnímu fotoaparátu se většinou daří zachytit scéna velmi dobře. Detaily přes den chybí jen v trávě nebo vzdálených větvích a listoví stromů, barvy jsou také velmi solidní a jemné přílišné přeostření snímků telefonem je patrné až po 100% přiblížení. V noci je snímač stále použitelný, ale naráží na své hranice. Noční režim funguje dobře, vytahuje detaily i spolu se šumem, ale vyplatí se, neboť fotky mají lepší kresbu i více dynamického rozsahu. Potěší rozumně zvládnuté odlesky v protisvětle.

Fotky z hlavního fotoaparátu (včetně 2× zoomu) Širokáč je použitelný za dobrého světla, i když bližší zkoumání odhalí spoustu nedokonalostí. Jedná se o špatnou kresbu v trávě a podobně jemných strukturách, podivnou zrnitost jednolitých ploch, nižší dynamický rozsah, zkreslení či chromatickou aberaci. V noci je tento foťák bohužel nepoužitelný.

Ukázkové snímky ze širokoúhlého objektivu Makro je tentokrát třetím foťákem a opět se jedná o dvoumegapixelový senzor, což je absolutní minimum. Pro tentokrát jej Realme velmi dobře vyladilo (možná se jedná i o novější senzor než dříve), protože dynamický rozsah například v protisvětle nedělá výrazný problém. Fotky mají pochopitelně mnoho problémů v čele s minimální kresbou vlivem nízkého rozlišení, pokud je však nebude nikdo zkoumat příliš detailně (a o tiskovou kvalitu se nejedná ani zdaleka), tak snímky obstojí.

Makro snímky Na videu se šetřilo, maximálním rozlišením je pouze Full HD, mikrofony jsou náchylné na vítr i uchopení mobilu, obraz postrádá jakoukoli stabilizaci, takže je roztřepaný v mých rukou a ještě k tomu se mírně trhá při švenkování. To nezavání žádnou dobrou kvalitou, ale pro pouhé zachycení scény postačí. Selfie je na dobré úrovni, i při mírně horším světle jsou detaily stále dobré – kvalita odpovídá ceně mobilu. Ukázkové video z telefonu: Celkově se tedy jedná o velmi solidní foťáky, když mobil porovnáváme s podobně naceněnou konkurencí. Pokud bychom měli vzít v úvahu dražší telefony, některé za příplatek páru tisíc nabídnou lepší obraz. Zhruba v úrovni dvojnásobné ceny za mobil už umí konkurenční přístroje fotit výrazně lépe. Na běžné focení tedy Realme postačí, ale pro pokročilejší fotografy s kreativními a uměleckými zájmy to bohužel není.

Závěr Realme opět zvládlo, co se podařilo i minulé generace, a sice stvořit velmi dobrý kompromis, ušetřit na správných místech a dát peníze do těch důležitých komponent. Výsledkem je dostupný telefon pro každého. Samozřejmě stále můžete mít specifické požadavky, které tento telefon vyřadí z výběru – jako 5G, výkon na hry a displej s vysokou obnovovací frekvencí nebo kvalitní foťáky. Často to jsou požadavky sahající do vyšší cenové třídy. Za cenu okolo sedmi tisíc korun lze sehnat několik podobně výhodných modelů. Samsung Galaxy M52 5G 6 GB / 128 GB se nyní prodává právě za sedm tisíc a má displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 778G s implementovaným 5G. Stejně stojí i Xiaomi Redmi Note 11S 6 GB / 128 GB s MediaTekem Helio G96, ale jinak velmi podobnými parametry jako testované Realme. POCO F3, 6 GB / 128 GB se prodává také s cenou okolo osmi tisíc korun, má rychlejší displej, čipset Qualcomm Snapdragon 870, ale menší baterii. Cena telefonu v době testování: 6 500 / 7 000 Kč Realme 9 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 73 × 8,0 mm, 178 g

vybavenost cena: ještě se neprodává Konkurence: Samsung Galaxy M52 5G 6/128GB katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 7,4 mm, 173 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 778G (8× Cortex-A78, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: - až - Poco F3 128GB katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 7,8 mm, 196 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 520 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 870 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: 7 335 Kč až 10 589 Kč Redmi Note 11S katalog rozměry a hmotnost: 160 × 74 × 8,1 mm, 179 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 409 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G96 (8× Cortex-A76, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 64 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Verdikt: Telefon povedený po všech stránkách a za příjemnou cenu, lze jej tedy doporučit obecně všem. realme 9 8GB/128GB nabízí 51 obchodů za ceny od 6 485 Kč Srovnat ceny na Živě Plusy: Skvělá výdrž na jedno nabití

Kvalitní OLED displej

Měřič tepu v čtečce otisků prstů

Zajímavé barevné varianty

Solidní hlavní foťák i selfie

Má sluchátkový konektor Minusy: Chybí 5G

Ultraširokáč je v noci nepoužitelný

Video s horší kvalitou

Reproduktor na vyšší hlasitost zkresluje a chybí stereo