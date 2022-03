Recenze mobilu Realme 9 Pro. Získá si vás, a to nejen díky zádům, která mění barvu

Telefon se prodává ve dvou paměťových konfiguracích 6/128 GB a 8/128 GB za 7 000, respektive 8 000 Kč. To jim vymezuje konkurenci na Xiaomi 11 Lite 5G NE za 8 000 Kč, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB za 8 000 Kč a například i Motorolu Moto G60 6GB/128GB za 6 000 Kč. Všechny telefony si jsou relativně podobné a často mezi nimi může rozhodovat jen uživatelská preference v některé oblasti.

Telefony okolo sedmi osmi tisíc jsou velmi oblíbenou třídou, a proto vždy narazí na velmi tvrdou konkurenci. Co tedy má telefon nabídnout, aby se odlišil? 5G už je poměrně standardní funkcí, displej s rychlou odezvou také. Opět to je vzhled, podobně naceněné telefony totiž bývají velmi často nudné placky a designové hrátky se většinou začínají odehrávat až v mírně vyšší třídě telefonů. Když pomineme méně výraznou černou variantu, zelená a modrá jsou úchvatné, protože mění odlesky podle úhlu dopadu světla a malé třpytky vypadají velmi efektně.

Design

Třpytí se, dokud neumastíte záda. Na modré variantě telefonu, kterou jsme my měli k testování, nejvíce uchvátí provedení zad přístroje. Jsou totiž pokryta malými třpytkami, které reagují na různé natočení mobilu vůči světlu. Tedy při naklápění se lesknou stále jiné třpytky. To je velmi působivé a k tomu ještě záda velmi efektně odrážejí světelné paprsky. Osobně mi to při správném naklopení připomíná galaxii s hvězdami okolo středového kotouče černé díry.

Zadní plastový kryt telefonu je zhotoven z několika vrstev, které vytvářejí optické efekty. Polovina zad je modrá, druhá přechází do oranžové. Nejlépe je tento efekt pozorovatelný na přímém slunci, kdy se telefon přebarví kompletně do oranžova, po schování do stínu se zase vrátí ke své převládající modré.



Na fotkách to není vidět, ale na zádech telefonu jsou drobné třpytky

Záda jsou jsou celkem náchylná na otisky prstů, což lehce kazí dojem z efektů popsaných výše. Materiály sice nejsou prémiové, ale telefon díky nápaditému designu a zřejmě kovovému rámečku působí dráže, než kolik udává jeho skutečná cena. K dokonalosti v rámci své třídy by mohlo Realme ještě lépe navrhnout modul s fotoaparáty, má celkem fádní odstín modré a k tomu vyčnívá ze zad a samotné čočky fotoaparátů jsou ještě více vystouplé.

Telefon je jinak standardní. Do střední ruky padne dobře a jedinou, spíše osobní, výtku mám k pozici dvojice tlačítek hlasitosti, jež se nachází na levé hraně přímo naproti vypínacímu tlačítku – někdy se mi při snaze vypnout telefon podaří zároveň zmáčknout i tlačítko pro snížení hlasitosti, což vyfotí screenshot obrazovky. Pokud máte podobný úchop telefonu, občasně se vám to asi také přihodí.



Slot pojme dvě SIM, nebo SIM a paměťovou kartu

Z dalších prvků telefonu zde máme na spodní hraně USB-C konektor a 3,5mm sluchátkový konektor, vedle se nachází i výdech reproduktoru a hlavní mikrofon. Zdířka na SIM a rozšiřitelné úložiště se nachází nahoře na levé hraně.