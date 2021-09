Vzhledem k odlišnostem se změnila i cenovka a konkurence. Jako první porovnání se nabízí Redmi Note 10 Pro, protože jak si ukážeme později, telefony mají podobné přednosti i slabiny. Parametrově srovnatelným telefonem od konkurence je Xiaomi Mi 11 Lite 5G nebo Vivo Y72 5G , a to vše v cenové relaci pod deset tisíc korun.

Skvělý OLED do střední třídy . Teritorium okolo osmi devíti tisíc korun už jednoznačně patří OLED displejům, které mají nekonečný kontrast, výborný maximální jas a v noci zbytečně nesvítí. Navíc obnovovací frekvence 120 Hz patří k tomu nejlepšímu, co lze v této střední třídě nalézt.

Nemáme tu sice přehršel kovů, skel a jiného luxusu, ale to telefonu vůbec neškodí, a naopak má čím zaujmout. Pokud bychom na designu měli najít nějakou nedokonalost, potom bychom měli zmínit, že telefon tímto velmi mírně vyrostl do tloušťky a je otázkou, jak dlouho vydrží gravírované nápisy na zádech přístroje.

Realme GT Master Edition získal ocenění iF Design Award. Telefon, jehož záda připomínají kufr, navrhl známý japonský průmyslový designér Naoto Fukasawa, který svůj záměr popisuje slovy: „Chtěl jsem navrhnout telefon pro všechny lidi. A zejména ty, kteří jsou pozitivní, aktivní a plní života.“

Co se zvuku týče, telefon nabídne jen jeden hlasitý reproduktor na spodní hraně a neumí fígl se stereoefektem díky zapojení reproduktoru používaném při hovorech. Zvuk má rozumnou kvalitu, i když basy nejsou příliš výrazné a velmi záleží na poloze telefonu a odrazu zvukových vln.

Při pohledu na čísla výdrže a nabíjení, Realme GT ME je na tom lépe než vlajkové GT i přes menší baterii s 4300 mAh a i přes testování se SIM kartou, jež zkracuje výdrž. Obecně zde máme telefon, který při rozumném vytížení zvládne dva dny bez nabíječky, i když jej lze při troše snahy vybít i za jeden den. Skvělé je rychlé nabíjení, po půlhodině je telefon na 100 %, paráda.

Výsledky Antutu tedy nedosahují na Snapdragon 888, ale v praxi kromě nejnáročnějších her není vidět zásadní rozdíl.

Rychlé nabíjení, pomalé vybíjení . Snapdragon 888 se dnes dává do všech hodně výkonných telefonů, ale přináší s sebou i několik podstatných nevýhod jako přehřívání nebo snížená výdrž na jedno nabití. Proto v této oblasti a s ohledem na cenovku můžeme jednoduše prominout jeho absenci a náhradu v podobě Snapdragonu 778G 5G. Ten dostačuje výkonem, ale nabídne i lepší provozní vlastnosti.

Zopakuji, že v rychlém nastavení v notifikační liště zcela chybí přepínač obnovovací frekvence telefonu. To je celkem škoda, protože se dá nastavit pouze celkem hluboko v menu, což nepotěší nikoho, kdo si to rád sám přepíná třeba pro vybalancování spotřeby. Naštěstí lze aspoň nastavit automatické přepínání frekvencí.

Nastavení vychází z Androidu a nadstavba Realme UI v2.0 umožňuje dobré možnosti přizpůsobení od stavové roletky až po always-on displej. Zamrzí pouze stále trochu kostrbatý překlad některých položek v menu, ale to nebrání používání a dost možná to bude v některých dalších aktualizacích opraveno.

Minimum balastu . Jedna z mála věcí vytýkaná vlajkové lodi bylo pár předinstalovaných aplikací, jež se k nám zatoulaly z asijské lokalizace a jež v Evropě v podstatě nejde používat. To už Realme napravilo.

Fotoaparát

Kamenem úrazu je protisvětlo. Zatímco vlajková loď Realme GT 5G byla ohledně focení takovou rozumnou střední třídou, u ME výrobce šetřil a velmi se mu to vymstilo. Jakékoli protisvětlo působí všem foťákům zásadní problémy. A může se jednat o slunce v záběru (či i mírně mimo něj), pouliční lampy či obecně velmi silné zdroje světla a nejhůře na tmavém pozadí. To způsobuje ztrátu kontrastu, odlesky a v nejhorších případech foťáky ani nedokážou zaostřit.

Sestavení fotoaparátů: 64Mpx hlavní foťák, přepočtené ohnisko 25 mm, clona F/1,8

8Mpx širokáč, přepočtené ohnisko 15,7 mm, úhel záběru 119 °, clona F/2,3

2Mpx makro, přepočtené ohnisko 22 mm, úhel záběru 88,8 °, clona F/2,4

32Mpx přední foťák, úhel záběru 78 °, clona F/2,4

Rozhraní aplikace foťáku je zcela standardní, má několik režimů: Noční scéna, Video, Fotografie (výchozí), portrét, 64M a Další obsahující například Ultra Makro, Expert, Ulice nebo Panorama. V prvních třech režimech je možné přepínat mezi širokoúhlým fotoaparátem a hlavním foťákem: bez přiblížení (fotka má 16 Mpx, protože jsou čtyři pixely složeny do jednoho), s 2× bezztrátovým přiblížením a 5× ztrátovým přiblížením.



Prostředí aplikace fotoaparátu

Nejhorší situace s ohledem na problematické protisvětlo je v noci. Pochopitelně bez jakéhokoli světla jsou snímky nepoužitelné, bohužel jsou fotky velmi špatné i se světly v záběru. Je okolo nich mlha a často z nich vycházejí paprsky světla. Největším problémem je, že tímto trpí i hlavní fotoaparát, jehož kvalitu si výrobci většinou ohlídají. Ten je totiž typicky jediný dobře použitelný právě pro zhoršené světelné podmínky, což zde neplatí.



Od nejširokoúhlejšího po nejpřiblíženějšího: v noci jsou výsledky bídné

Ve dne se s mobilem dá fotit, ale problémem je slunce. U širokoúhlého objektivu se mu vyhýbá velmi špatně, u toho hlavního to lze, ale velmi to omezuje kompozici. Oblíbené focení v protisvětle zde v podstatě není možné, resp. nedává vzhledem ke kvalitě výsledku smysl. A v případě širokoúhlého foťáku se občas stane, že celý snímek je zašuměný a velmi nekvalitní; není však patrné, co tento problém způsobuje.



Slunce je problematické

Aby kritiky nebylo málo, makro objektiv je příliš širokoúhlý a dost nekvalitní. Jako u vlajkového Realme GT 5G bych i zde doporučil použít 5× zvětšení hlavního objektivu, jež přinese o třídu lepší, i když ne ideální výsledky.



První snímek z dedikovaného makra, další tři z 5× přiblížení nabídnou lepší zvětšení

Jestli můžeme fotoaparáty za něco pochválit, je to přítomnost možnosti focení do RAWu, což ocení především pokročilejší fotografové. Reálně se ale nedá očekávat, že si fotograf-nadšenec pořídí právě tento telefon, protože ani v postprodukci se výše popsané problémy dokonale nedají opravit.



Srovnání ohnisek

V podmínkách, kdy je obloha zatažená, jsou fotky v rozumné kvalitě. Obdobně se dá hovořit o podmínkách, kdy je slunce v zádech.



Telefon při podmínkách s minimálním protisvětlem

Selfie fotoaparát je možná nejlepším foťákem celého telefonu, má velmi dobré detaily, ale v protisvětle je stejně špatný jako všechny ostatní snímače. Paradoxně má vyšší rozlišení a větší senzorovou plochu než u vlajkového Relme GT, kvalitativně tam rozdíly nejsou, ale obě selfie kamerky jsou velmi dobré.

Video také není nejkvalitnější. Kromě nižšího kontrastu a ne zrovna ideální expozice při švenkování lze vidět podivné artefakty na kontrastních hranách.

Ukázkové video: