Realme umí udělat telefon, který je celkem levný, a přitom do něj dá velmi výkonné komponenty jako Snapdragon 870, který jen velmi mírně zaostává za vlajkovým Snapdragonem 888. A to není jediný světlý moment – Realme tím ukazuje, že již telefony okolo 10 000 Kč jsou pro náročnější uživatele a není nutné kupovat vlajkovou loď za dvojnásobek nebo trojnásobek ceny.

Vypínací tlačítko je osamocené na pravé hraně, je více vystouplé a má vroubkovaný povrch, takže je velmi těžké jej nenahmatat, možná by mohlo být více zapuštěné do těla, aby se telefon nezapínal, když jej uživatel postaví na pravou hranu. Na levé hrané jsou dvě tlačítka ovládající hlasitost a dole se nachází průduch reproduktoru, USB-C konektor a slot na SIM karty. Audio výstup byste hledali marně.

Trošku však zamrzí, že i přes větší rozměry telefonu není fotomodul schován v těle, ale vystupuje z něj. Dokonce výrazněji než z některých 6mm telefonů a mírně se kýve na rovném povrchu. Z modulu vystupují dvě čočky, jež okolo sebe mají drobný vyvýšený rámeček, který by je měl ochránit od poškrábání, což zase může být bráno jako plus.

Těžítko? Když člověku projde rukou mnoho telefonů, lehce si zvykne na ty, které mají okolo 150 gramů a 6 mm v pase. Když potom přijde k testu Realme GT Neo2 s 200 gramy a devíti milimetry v pase, pocitově to není ono. Telefonu to samozřejmě nelze vyloženě vyčítat, protože 5000mAh baterie se někam dát musela a lidé toužící po dobré výdrži tento kompromis naopak ocení.

Zopakuji, že v rychlém nastavení v notifikační liště zcela chybí přepínač obnovovací frekvence telefonu. To je celkem škoda, protože se dá nastavit pouze celkem hluboko v menu, což nepotěší nikoho, kdo si to rád sám přepíná třeba pro vybalancování spotřeby. Naštěstí lze aspoň nastavit automatické přepínání frekvencí.

Fotoaparát

Propadák. Co Realme s těmi foťáky dělá? Zdá se, jako by recyklovalo staré a ne příliš dobré senzory a dávalo je do všech svých telefonů. Už potřetí za poslední dobu tu máme nekvalitní 2Mpx makro a 8Mpx velmi nekvalitní širokáč, s hlavním snímačem to Realme také úplně nezachraňuje. Složení fotoaparátů totiž vypadá parametrově totožně jako Realme GT, které nebylo až tak špatné (i když vyloženě dobré také ne), nicméně výsledné fotky se spíše blíží GT Master Edition a to nebylo dobré už vůbec.

Sestavení fotoaparátů: 64Mpx hlavní foťák, přepočtené ohnisko 26 mm, úhel záběru 78.6 °, clona F/1,8

8Mpx širokáč, přepočtené ohnisko 15,7 mm, úhel záběru 119 °, clona F/2,3

2Mpx makro, přepočtené ohnisko 22 mm, úhel záběru 88,8 °, clona F/2,4

16Mpx přední foťák, úhel záběru 78 °, clona F/2,5

Rozhraní aplikace foťáku je zcela standardní, má několik režimů: Noční scéna, Video, Fotografie (výchozí), portrét, 64M a Další obsahující například Ultra Makro, Expert nebo Panorama. V prvních třech režimech je možné přepínat mezi širokoúhlým fotoaparátem a hlavním foťákem: bez přiblížení (fotka má 16 Mpx, protože jsou čtyři pixely složeny do jednoho), s 2× bezztrátovým přiblížením a 5× ztrátovým přiblížením.



Prostředí aplikace fotoaparátu

Noční režim skládá několik fotek do jedné a často dokáže vykouzlit hodně z mála, i když je potřeba velmi pevného postoje či dobře zapřených rukou při focení kvůli delším časům expozice. Někdy jsou však fotky rozmazané. Režim Expert nabídne pokročilé možnosti jako ukládání do RAWu a ukazuje expoziční parametry.



Podrobné nastavení je poměrně strohé

Hlavní foťák má ve dne akceptovatelnou kvalitu, dvojnásobné přiblížení ještě lze při dobrém světle používat, ale to pětinásobné je na hranici koukatelnosti i bez zvětšení výsledné fotky. Foťák trpí na silné softwarové úpravy zapříčiněné nejspíše nekvalitním senzorem, dynamický rozsah i kresba nejsou ideální a při použití digitálního zoomu se problémy ještě zhoršují. Odlesky jsou neustálým problémem. V noci bych telefon na focení téměř nevytahoval, snad jen noční režim situaci trochu zachrání, ale ani on neumí zázraky.



Ukázkové snímky z hlavního foťáku



Porovnání: širokáč a různě přiblížený hlavní objektiv



Porovnání: širokáč a různě přiblížený hlavní objektiv

Širokáč je prostě špatný, zkušenému oku neunikne špatné rohová kresba, a dokonce i chromatická aberace na monitoru bez jakéhokoli přiblížení fotky. Někdy se kresba brutálně rozpadne i na celkem nízké ISO. V noci ho vůbec nepoužívejte, kresba je mizerná, odlesky a lokální ztráta kontrastu okolo světel je všudypřítomná. Snad jako plus můžeme aspoň hodnotit, že na rozdíl od Realme GT Master Edition v noci vůbec zaostří.



Ukázkové snímky ze širokáče

Makro má rozlišení 2 Mpx, ale ani to není ten největší problém, snímač je velmi špatný a fotky působí rozmazaným dojmem – zkoušel jsem náhodně fotit do listí, zdali někde objevím kresbu, ale nenašel jsem ji. Až při velmi konkrétní scéně jako ovládání foťáku je kresba rozumná, nicméně foťák není ideální třeba na květy nebo brouky.



Makro fotky

Selfie kamerka je možná nejlepším foťákem na telefonu, ale ani ona není dokonalá, protože jí dělá problém protisvětlo. Pokud jste však běžně náročný selfíčkař nebo selfíčkařka, kvalita je dostatečná. Video je obrazově kvalitní i plynulé, nicméně vzhledem k nestabilizovaným snímačům je mírně roztřepané a navíc zanechává v noci umělecký dojem kvůli brutálním odleskům.

Ukázkové video z telefonu: