Se sportovně skloněným fontem na prodejním balení a s bílými závodními pruhy na modrém podkladu přichází i na český trh novinka se zajímavým prvenstvím. Nejedná se o další přírůstek s emblémem ST automobilky Ford (i když dle výrobce se jedná o odkaz na „epické soupeření dvou automobilek v jednom z nejstarších vytrvalostních závodů během 60. let minulého století“), ale o novinku značky Realme stojící na samém vrcholu vyšší třídy a nenápadně pokukující, kolik ještě zbývá do společnosti vlajkových lodí. Dnes testovaný smartphone Realme GT Neo 3 si s sebou nese unikát v podobě 150W dobíjení. Na kolik si dokáže obhájit svoji cenovku bez mála 17 tisíc korun a zda dokáže náročného zákazníka uspokojit i v jiných oblastech, to napoví dnešní recenze.

Design

Závodník na první pohled. Zepředu smartphone, jako každý jiný, po otočení na záda si ho ale s nikým nespletete. Čelní stranu kryje ochranné sklo Gorilla Glass páté generace, navíc z výroby obohacené o ochrannou fólii. Sklo není nikde narušeno, hovorový reproduktor se ukrývá ve štěrbině nad displejem a selfie kamerka formou průstřelu je ukryta pod sklem přímo uprostřed u horní hrany. Rámečky okolo displeje jsou pak hodně minimalistické, ty po stranách tenčí než zbylá dvojice. Přítomna je také poddisplejová optická čtečka otisků prstů, která je velmi rychlá i přesná, na můj vkus ale umístěná příliš nízko. Senzor přiblížení sousedí s pravou stranou hovorového reproduktoru, senzor okolního osvětlení je potom asi o 5 mm níže, přímo pod displejem.



Realme GT Neo 3 váží 188 gramů při rozměrech 163 × 76 × 8,2 mm.

Rámeček po obvodu přístroje je plastový, avšak celková pevnost telefonu je velmi dobrá. Nikde nic nevrže a telefon nemá tendence se jakkoliv kroutit. Rozhodně kvituji umístění tlačítek, kdy tlačítko zámku se nachází na pravém boku a separátní ovladače hlasitosti na straně pravé. Oboje je na ne zcela malém telefonu velmi dobře dostupné i pro menší ruce. Na horní hraně najdeme sekundární mikrofon a druhý reproduktor hrající ve stereo tandemu, zatímco na hraně spodní se nachází hovorový mikrofon, hlavní hlasitý reproduktor, USB-C konektor a šuplíček na dvojici nanoSIM karet.



Veškeré otvory na těle přístroje se ukryly na horní a spodní hranu. Potěší zejména stereo reproduktory, které nehrají vůbec špatně, jelikož jeden z nich není pouze přebuzené hovorové sluchátko.

Zadní strana je potom vyrobena z mléčného skla a v naší modré variantě takřka nelze vidět ulpívání otisků. Co naopak vidět lze, to je dvojice bílých pruhů evokující rychlost (minimálně nabíjení), ale také jasně bíle svítící logo Realme, slogan Dare to leap a veškeré další recyklační informace, které neuvěřitelně kazí dojem z jinak parádní zadní strany. V levém horním rohu potom vystupuje fotomodul, který obsahuje velkou a ještě trochu více vystupující čočku hlavního fotoaparátu, dále dvě menší čočky a také dvojbarevný LED blesk, v neposlední řadě potom informace o rozlišení hlavního snímače a přítomnosti optické stabilizace i umělé inteligence na palubě.



Tlačítka na bocích přístroje jsou posazena dobře nízko, takže na ně pohodlně dosáhne každý. Škoda ale chybějící odolnosti, přesto, že na šuplíčku na SIM najdeme těsnící gumičku, výrobce tuto vlastnost nikde neuvádí.

Zajímavostí u Realme GT Neo 3 je takzvané 360° NFC, kdy díky přítomnosti více NFC antén po těle je možno telefon přikládat jakoukoliv stranou. Potěšila také přítomnost stereo reproduktorů, které mimochodem nehrají vůbec špatně, s rostoucí hlasitostí se dostavuje jen minimální deformace a oba dva mají rovnocenný projev (plus podporu Dolby Atmos a Hi-Res Audio). Co naopak zamrzí, je absence bezdrátového dobíjení. Respektive, může zamrzet, protože lze-li telefon z nuly na sto procent dobít do patnácti minut, diskomfort v podobě zapojování kabelu asi rádi oželíme. Co už ale oželet nechceme, to je absence jakkoliv zvýšené odolnosti. I když například na šuplíčku pro vložení SIM karet je viditelná těsnící gumička, která by mohla značit nějaký stupeň certifikace odolnosti IP XX, výrobce tuto vlastnost nikde neuvádí.



Detail zadní strany ukazuje, jak na telefonu neuvádět údaje o recyklaci, modelu a výrobci. Proč to tady musí křičet do světa a kazit jinak perfektní dojem, když jiní výrobci to umí udělat nenápadně?