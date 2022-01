Plusy Pěkný displej s chytrou obnovovací frekvencí až 90 Hz

Dobře hrající stereo reproduktory

Plnohodnotný dualSIM slot

Spolehlivá čtečka otisků prstů

Zachovaný sluchátkový konektor, podpora FM rádia, infraport

Dobrá výdrž, reverzní kabelové dobíjení, silikonový obal v balení Minusy Telefon se občas zadýchá, na některé úkony si počkáte

Zbytečný snímač pro makro a hloubku záběru

Grafická nadstavba plná předinstalovaných zbytečností a doporučení

Vyšší ulpívání nečistot ve spárách

Podprůměrná kvalita pořizovaného Full HD videa ? 7 /10 Hodnocení

redakce Značka Redmi přidává další telefon do třídy základních smartphonů, které se obecně dají charakterizovat tím, že za svoje peníze dostanete spravedlivou porci muziky. Nebo také tak, že je potřeby se koukat po smartphonu, který z konkurenčního průměru dokáže vytáhnout jednu vlastnost, kterou ostatní nemají a která je zrovna pro vás důležitá. Dnes testované Redmi 10 je zrovna takové a dovolím si tvrdit, že trumfy dokáže z rukávu vytáhnout rovnou dva. Otázkou tedy zůstává, jaký je mix zbylých vlastností a parametrů, a to odpoví dnešní recenze. Redmi 10 lze zakoupit už od částky 4 500 korun třeba u našich operátorů. Spousta prodejců je také dováží, to si ale pak musíte dát pozor, jakou kupujete variantu (a pozor, někteří prodejci označují špatně jako Xiaomi Redmi 10). V trojici barevných provedení Carbon Grey, Pebble White a Sea Blue lze totiž pořídit varianty 4 + 64 GB, 4 + 128 GB a 6 + 128 GB, přičemž nejčastější a i dnes testovaná je varianta 4 + 64 GB. Mezi hlavní taháky telefonu bude jistě patřit dlouhá výdrž se skrytou třešničkou v podobě kabelového reverzního dobíjení, ale také více než slušně hrající stereo reproduktory. Redmi 10 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 76 × 8,9 mm, 181 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G88 (8× Cortex-A75, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 62 %

vybavenost cena: 5 000 Kč Celou recenzi Redmi 10 si přečtěte na následujících listech.

Design Působí jako střízlík. Celoplastová konstrukce Redmi 10 je zpracována opravdu příkladně a v naší černé variantě, i když možná trochu nudně působící, jsme kvitovali matné zpracování zad, které sice hází jenom lehké kovové odlesky, ale zato umě skrývá otisky prstů. Plastový rámeček navozuje dojem subtilního telefonu, což se při vyšších rozměrech i hmotnosti (především díky 5000 mAh baterii) rozhodně povedlo. Rám je totiž hodně zakulacený a teprve potom z něj ještě vystupuje zasazený displej, kterého se při úchopu vůbec nedotýkáte. K rámu mám ale výhradu – je hodně měkký. Sebemenší pád na ostrou hranu a jsou v něm jasně viditelné vrypy.

Se svojí 5000 mAh baterií váží Redmi 10 181 gramů při rozměrech 162 × 76 × 8,92 mm. Vyvýšené zasazení displeje je jedna věc, ale co rámečky okolo něj? Po stranách velmi tenké, na horní hraně sice trochu více, ale stále tenký, jelikož ukrývá potřebné senzory a hovorový reproduktor, na spodní hraně potom hodně tlustý. Osobně budu kvůli jistotě úchopu opět chválit, i když chápu, že pro mnohé to může být jinak. Displej je potom ničím nerušený, selfie kamerka je v průstřelu uprostřed displeje, čtečka otisků je potom umístěná na boku. Čelní strana je tedy čistá jak jen může být. Na fólii z výroby se tentokrát nedostalo, byl jsem ale nemile překvapen, kolik nečistot se především okolo displeje zachytávalo ve spárách.

Na bocích je umístěna spolehlivá čtečka otisků prstů a také plnohodnotný dualSIM slot. Po obvodu už se dějí nějaké ty zajímavosti. Levý bok ukrývá pouze šuplíček na SIM karty, ale jedná se o plnohodnotný dualSIM, tedy dvě nanoSIM lze doplnit ještě paměťovou micro SD kartou. Pravý bok ukrývá dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku, do kterého byla integrována čtečka otisků prstů. Tlačítko je poměrně tenké a o to více překvapí, že čtečka je takřka stoprocentní. Jenom jí to odemykání nějakou dobu trvá, ale to v této cenové relaci není nic výjimečného. Na spodní hraně najdeme USB-C konektor, hovorový mikrofon a také hlasitý reproduktor.

Pohled na osazené stereo reproduktory odhaluje, že při úchopu na šířku si ten uprostřed situovaný budete muset bránit před překrytím. Nejbohatší je horní hrana, kde překvapivě stále najdeme sluchátkový 3,5 mm konektor (sluchátka nejsou obsahem balení), sekundární odrušovací mikrofon a také infraport. Hlavně tu ale najdeme druhý výdech reproduktoru. Nečekejme studiové audio, ale na cenu pod pět tisíc nehrají tyto stereo reproduktory vůbec špatně a ani při maximální hlasitosti jim úplně nedochází dech. Navíc, šachta pro vedení zvuku je na horní hraně propojena s hovorovým sluchátkem, takže zvuk nejde jenom do stran, ale i dopředu. Malou nevýhodou je, že zatímco spodní reproduktor je vyosený, ten horní je uprostřed a při orientaci na šířku hrozí jeho zakrytí rukou.

Na zadní straně zaujmou buď do očí bijící popisky, nebo opravdu hodně vystupující fotomodul. Zadní strana je jak pěst na oko. Doporučuji ihned nasadit v balení dodávaný silikonový obal, protože pod ním alespoň trochu schováte označení značky a recyklační informace, které u naší šedé varianty vzhledem k jasně stříbrnému písmu až zbytečně kontrastují. Zhruba uprostřed zad je uvnitř telefonu umístěna NFC anténa a v levém horním rohu se nachází monstrózní a dobré tři milimetry vystupující fotomodul, který ukrývá čtveřici čoček a jednu výkonnou LED diodu. Už na první pohled spadají dva snímače ze čtyř do kategorie zbytečné, a to i přesto, že výrobce doplnil popisky AI-CAM a Photography system. Hlavní 50 Mpx snímač by ale mohl překvapit, více tedy na listu Fotoaparát.

Displej Chytrá obnovovací frekvence. Zobrazovací panel u Redmi 10 je technologie IPS a má rozlišení 1080 × 2400 obrazových bodů na úhlopříčce 6,5", což znamená jemnost 405 PPI. Displej je kryt odolným sklem Corning Gorilla Glass třetí generace a nabízí zvýšenou obnovovací frekvenci až 90 Hz. Telefon si sám, v případě vyšší volby, umí frekvenci dále chytře regulovat mezi hodnotami 45 Hz (statický obraz), 60 Hz (přehrávání videa) a 90 Hz (scrollování, hry). Vzhledem k technologii displeje černá nikdy nebude zcela černou, ale i tak je zde tmavý režim, který když už nešetří baterii, alespoň je příjemnější pro oči.

Detaily možností nastavení displeje u Redmi 10. Displej je pohledný, bez zkreslení barev nebo nežádoucích odlesků, s perfektním minimálním jasem, ale s trochu nižší hodnotou v opačném extrému. Nechybí Čtecí režim, který filtruje modré světlo a lze volit nejen jeho intenzitu, ale také jeho časování. Barevné podání displeje lze regulovat jak samotným podáním barev v hodnotách Přirozené – Syté – Živé (automatická regulace podle obsahu na displeji), tak také přímo teplotou barev v hodnotách Výchozí – Teplé – Studené – Vlastní nastavení. Dále lze volit ze šesti velikostí písma, vybírat z několika tapet či témat a nechybí základní gesta pro probuzení dvojklikem či pořízení snímku obrazovky. Podrobnější nastavení nebo třeba always on displej bychom v této cenové relaci hledali marně.

Hardware Reverzní dobíjení jako bonus. Musím říct, že mě Redmi 10 mile překvapilo. Po zjištění, že se uvnitř nachází procesor od společnosti MediaTek, jsem byl lehce skeptický, ale jsem rád, že až na občasné dvouvteřinové čekání v prostředí se moje obavy ohledně pádů či nekompatibility aplikací nebo snad kompletního zamrzání telefonu nepotvrdily. Konkrétně zde najdeme osmijádrový MediaTek Helio G88 vyrobený 12nm technologií, kde dvě jádra umí až 2 GHz, zbylých šest potom 1,8 GHz. Tandem doplňuje grafický akcelerátor Mali-G52 a v našem případě 4 GB RAM paměti. Osobně jsem až na výše popsané čekání byl s celkovou zkušeností z telefonu spokojen, i když je důležité říct, že vše je samozřejmě poplatné cenové hladině, ve které se Redmi 10 pohybuje. Výsledky benchmarku AnTuTu v9.2.5: Celkové skóre: 216 526 bodů

CPU: 67 980

GPU: 38 368

MEM: 43 668

UX: 66 520 Kapacita vnitřní paměti je u testované verze 64 GB, přičemž pro uživatele je dostupných lehce přes 40 GB a to není úplně mnoho. Naštěstí lze i při zachování funkce dualSIM vložit paměťová karta, a to až do velikosti 512 GB. Úsměv na tváři ale vykouzlí kapacita akumulátoru, která je zde rovných 5000 mAh. To z telefonu při běžném používání i s rezervou děla dvoudenního parťáka, což mnoho uživatelů jistě ocení. Jako bonus je zde adaptér s 22,5W dobíjením (i když dle výrobce umí telefon max. 18W), který zvládne maraton z nuly na sto za skoro 2 hodiny, ale je nutné si uvědomit, jakou kapacitu je potřeby dobít. Třešničkou na dortu je potom podpora pro 9W reverzní kabelové dobíjení, což v je v této třídě rozhodně nadstandard.

Akumulátor s kapacitou 5000 mAh, to je prostě držák. A kdyby náhodou energie došla, úsporné režimy umí výdrž znatelně prodloužit. Na poli konektivity se u Redmi 10 úplně neočekává, že by mělo něčím překvapit, ale já i tak vypíchnu přítomnost infraportu, ještě stále zachovaný sluchátkový 3,5mm konektor a již výše pochválené stereo reproduktory. Jinak zde najdeme Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth ve verzi 5.1, NFC anténu, podporu pro FM rádio, z geolokačních systémů potom dle webu výrobce GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. Senzorová výbava čítá senzor přiblížení a okolního osvětlení, gyroskop, akcelerometr a elektronický kompas. Na obou SIM kartách je maximem 4G.

Software Méně by bylo více. Redmi 10 aktuálně běží na Androidu 11 s grafickou nadstavbou MIUI ve verzi Global 12.5.9 a aktualizace zabezpečení mají dataci k prvnímu říjnu 2021. Nadstavba MIUI se bohužel ani trochu nezměnila k lepšímu, alespoň z mého pohledu. Mraky předinstalovaných aplikací Google doplňuje hromada nucených zbytečností, kdy jednotlivé složky vám ještě doporučují kvanta dalšího obsahu ke stažení. Nikdo se neprosil, aby zde byl předinstalován Facebook, TikTok, LinkedIn, Amazon Shopping, WPS Office, AliExpress, PUBG či Netflix. A to nezmiňuji fakt, že hromadu aplikací od Google výrobce duplikuje vlastní tvorbou, třeba webový prohlížeč a další.

MIUI ve verzi Global 12.5.9 postavené na Androidu 11. Na rovinu přiznávám, že s MIUI jsme si k sobě cestu prostě nenašli, prostředí je dle mého zbytečně komplikované a často bych řekl, že až přeplácané. Neříkám, že je špatně uživatelům poskytovat různé tipy a premisa, že Redmi 10 je ideální pro někoho, kdo poprvé vlastní smartphone, taky není zcela chybná, ale nízká cena = logicky levný hardware = s takovým množstvím balastu v budoucnu jisté problémy s výkonem. Naštěstí, vše výše zmíněné lze odinstalovat a alespoň některá doporučení se dají vypnout.

Možností přizpůsobení Redmi 10 moc nenabízí, ale od základního smartphonu nemůžeme čekat něco víc. Zbytek systému nenabízí nic jiného, než jakékoliv jiné Xiaomi nebo Redmi. Probudit lze telefon dvojitým poklepáním, zvednutím nebo při přijetí oznámení, odemknout otiskem i obličejem. Lze schovat kamerku do černého pruhu a v notifikační liště zobrazovat jméno operátora, rychlost datových přenosů i procenta baterie. Dále lze volit podobu oznámení a také zapnout nové centrum oznámení, kdy z jednoho rohu stahujete přepínače, z druhého potom pouze notifikace. Samozřejmě lze také volit mezi ikonami na plochách, nebo v menu, a také ovládání systému pomocí tlačítek nebo gest.

Takhle vypadá hromada předinstalovaných aplikací, doporučení a dalších věcí, které prostě v telefonu vidět nechcete. Obzvlášť v tom levném, který výkonem úplně nepřekypuje. Na ploše lze volit matici ikon 4×6 nebo 5×6 a také jejich velikost. Nechybí režim pro ovládání jednou rukou s možností volby, na kolik se má obraz na displeji zmenšit. Chytrých gest tu moc nenajdeme, respektive, na různé kombinace dvojitých stisků tlačítek, poklepání na čtečku otisků nebo kombinace tlačítka a systémového tlačítka na displeji lze nastavovat jen předdefinované akce, jako spuštění fotoaparátu, Google Asistenta, svítilny atd. U podporovaných aplikací lze otevírat notifikace nebo používat aplikaci v plovoucích oknech, což je bonus přímo od výrobce, stejně jako herní režim Game Turbo, kde nastavujete chování telefonu při hraní vybraných her.