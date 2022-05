Recenze mobilu Redmi Note 11 Pro. Šedý průměr, který těží z dobrého jména řady

Zatím ještě nebudeme předesílat, kterou cestou se vydalo Xiaomi při tvorbě modelu Redmi Note 11 Pro , po přečtení recenze to ovšem bude jasné. Telefon máme v paměťové verzi 6 + 128 GB a v poněkud fádní černé barvě.

K tomu logicky střední třída svádí. Výrobci nemohou použít nejlepší komponenty, aby cena mohla zůstat přijatelná. Musí najít tu správnou rovnováhu. Někteří výrobci se snaží nabídnout něco navíc, třeba po stránce designu nebo dnes populárního rychlého nabíjení. Jindy ale mobil seskládají z co nejlevnějších součástek, aby ušetřili nebo se zbavili starých komponent, které jim zůstaly na skladě.

Záda přístroje jsou podle specifikací skleněná, ale povrch je velmi matný a otisky prstů se na něm příliš viditelně nezachytávají. Povrch by mohl mít více přilnavosti, ale v ruce neklouže a díky nízkému zahřívání telefonu jsem na problém se zpocenou rukou vůbec nenarazil. Dobrý je ovšem dojem, telefon působí lépe než většina plasťáků za osm tisíc korun.

Displej

Nekvalitní OLED. Ve svých recenzích si často stěžuji na některé neřesti méně kvalitních OLED displejů, které se ukazují hlavně u levnějších telefonů. Většinou je řeč o špatné pixelové odezvě a překmitech v tmavých odstínech při nízkém jasu. Tento panel k tomu ovšem přidává ještě velmi silný ghosting typicky zahrnující bílou barvu bez ohledu na jas. Takže černý text na bílém pozadí, červený text, dokonce i obrázky jsou při scrolování rozmazané, nejasné a nechávají za sebou závoj.



Displej se ne úplně povedl

Takto problematický OLED displej jsem neviděl ani u levnějších telefonů. Pokud například rádi projíždíte rychle různé feedy a v rychlosti čtete to nejdůležitější, Redmi vám to znatelně ztíží. S vyšší rychlosti scrolování se problém zhoršuje. Jediným řešením je přepnout obnovovací frekvenci displeje na 120 Hz, ale to zase zhorší výdrž na nabití.

Je možné, že Xiaomi sáhlo po nějaké starší verzi OLED (konkrétně jde o Super AMOLED od Samsungu) displeje nebo zvolilo velmi nekvalitní model kvůli ceně. Dále má displej celkem vysoký minimální jas, takže pro noční práci není telefon zcela vyhovující. V tomto momentu už mohlo Xiaomi klidně sáhnout po IPS displeji, který by nenadělal tolik problémů.

Samozřejmě displej má své kvality jako vysoký maximální jas, nekonečnou černou a nezdá se, že by měl vysoký odběr energie. Pokud nejste citliví na rychlou odezvu a ghosting, možná výše popsané obtíže nezaznamenáte a nebudou vás při používání telefonu rušit. Stejně tak tyto vady mohou vystavit telefonu stopku.