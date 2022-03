Plusy Povedený AMOLED displej

Pevná konstrukce a odolnost IP 53

Dobrá výdrž a rychlé 33W dobíjení

Kvalitní fotografie z hlavního snímače

Stereo reproduktory, infraport, FM rádio

Silikonový obal v balení, plnohodnotný dualSIM slot Minusy Nepřesvědčivý výkon telefonu

Špatná kvalita natáčeného videa

Prostředí plné zbytečných doporučení a aplikací

Systém zabírající skoro 30 GB vnitřního úložiště

Magnet na otisky po celém těle telefonu

Líná (i když přesná) čtečka otisků prstů ? 6 /10 Hodnocení

redakce I letos nám Redmi servíruje celou paletu modelů řady Note 11, která bude navazovat na loňské modely řady Note 10. Modely výrobce se mnohdy prezentují, a často také jsou, jako ideální poměr ceny a výkonu a o dnes testovaném Redmi Note 11, který s cenovkou pod šest tisíc korun atakuje vstupní brány nižší střední třídy, by to mělo platit obzvláště. Právě tato cenová hladina je totiž počátkem toho, kdy už se s novinkou dá něco vymyslet, v něčem vyniknout, jednoduše poskládat dohromady koktejl bez problémů použitelného, zajímavého a cenově dostupného zařízení. Jak se to tedy povedlo a jak si Redmi Note 11 stojí proti konkurenci, ale i proti svému předchůdci, to napoví dnešní recenze. Jak je u značky Redmi zvykem, odlišit od sebe jednotlivé modely není lehké, je potřeby dávat pozor na každé písmenko, plus také rozlišovat podle hodnot operační paměti a kapacity vnitřního úložiště. Redmi Note 11 se prodává v šedočerné (Graphite Grey), modré (Twilight Blue) a gradientové modro-fialové (Star Blue) barvě za cenu 5 299 korun v případě varianty 4+64 GB, za 5 799 korun potom v případě varianty 4+128 GB. Varianta 6+128 GB se na český trh oficiálně zřejmě nepodívá. Redmi Note 11 4GB/64GB za ceny od 4 890 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 11 obchodůna Porovnat ceny Redmi Note 11 128GB katalog rozměry a hmotnost: 160 × 74 × 8,1 mm, 179 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 409 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 680 (8× Kryo 265, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 63 %

vybavenost cena: 4 890 Kč až 5 799 Kč Celou recenzi Redmi Note 11 si přečtěte na následujících listech.

Design Oboustranný magnet na otisky. Redmi Note 11 je plastový unibody smartphone, který oproti předchůdci trochu více zaostřil hrany, jinak se jedná o veskrze stejný designový jazyk. Na druhou stranu, ono stejně není co nového vymýšlet, takže to rozhodně neberme jako negativum, spíše příslušnost ke značce. Telefon je pevný, nevrže a modré varianty jistě budou zajímavější, než konzervativní černá, na které na obou stranách ulpívají otisky snad jen pouhým pohledem, to se od předchůdce bohužel nezměnilo.

Rozměry Redmi Note 11 jsou 160 × 74 × 8,09 mm při váze 179 gramů. Zcela rovná čelní strana ukrývá displej s úhlopříčkou 6,43" s dostatečně tenkými rámečky po obvodu, zesílen je pouze ten spodní. Jediné narušení krycího skla displeje je selfie kamerka s již klasickým stříbrným orámováním, umístěná v průstřelu uprostřed. Mřížka hovorového reproduktoru a obvyklé senzory se ukrývají v tenkém plastovém orámování displeje, nic jiného nebo neobvyklého už na čelní straně nenajdeme.

Modul fotoaparátu z těla vystupuje asi 2 mm, takže se telefon docela kýve, na druhou stranu, kdo to má dnes jinak? Čtečka otisků je potom velmi spolehlivá, ale také velmi líná. Po obvodu se jedná o klasiku známou už z loňského modelu. Na levém boku je šuplíček na paměťovou microSD kartu (až 1 TB) a dvě nanoSIM, což rozhodně chválíme, pravý bok potom ukrývá dvojkolébku hlasitostí a čtečku otisků prstů spojenou se zamykacím tlačítkem. Je velmi přesná, ale bohužel také náladová, co se rychlosti reakce týče. Spodní hrana ukrývá hovorový mikrofon, systémový USB-C konektor a hlasitý reproduktor. Na horní hraně potom najdeme odrušovací mikrofon, infraport, zachovaný sluchátkový konektor a opět hlasitý reproduktor, takže zde máme stereo.

Na obou protilehlých koncích najdeme reproduktory, stereo v této cenové hladině rozhodně není obvyklé. Také potěší infraport a zachování sluchátkového konektoru. Zadní strana potom jasně vyvedeným stříbrným písmem do světa hlásá příslušnost ke značce, označení modelu a recyklační piktogram. V levém horním rohu najdeme asi 2 mm vystouplý fotomodul, který ve "sporákovém" uspořádání ukrývá trojici snímačů a LED blesk, hlavní snímač má potom svoji "plotnu" ještě výše. Nechybí uvedení rozlišení hlavního snímače, informace o AI na palubě a červená tečka, jejíž přítomnost nám nebyla jasná už loni. Na zadní straně se také nachází NFC anténa, kterou loňský model neměl (ovšem pozor na distribuci, pro některé trhy NFC chybí).

Detail na "sporákový" fotomodul, kde jsou standardně dva snímače úplně zbytečné. Alespoň, že oproti loňsku tu najdeme NFC anténu. Zde se tedy oproti loňskému Redmi Note 10 moc nezměnilo. Díky za navrátivší se NFC anténu, sluchátkový konektor se přesunul nahoru, ale magnet na otisky zůstal, stejně jako nelogické diagonální umístění stereo reproduktorů, takže při úchopu na šířku si vždy jeden budete zakrývat, za což jsme už loni výrobce kritizovali. Zachována by měla být i odolnost certifikace IP 53, i když na oficiálním webu ji výrobce neuvádí. Škoda také, že výrobce neschovává značení modelu a recyklační piktogram třeba na některou z hran, nebo alespoň nepoužívá méně výraznou barvu, jako to umí jiní výrobci. Obzvláště, když na webových stránkách tuto nevzhlednost bez okolků retušuje.

Displej Sázka na AMOLED, sázka na jistotu. Už Note 10 byl osazen AMOLED panelem a co funguje, to není potřeby měnit. Otázkou zůstává, zda je vůbec panel odlišný. Jeho rozlišení je totiž stejných 1080 × 2400 obrazových bodů na úhlopříčce 6,43" (jemnost 409 PPI), stejný je i jas 700 nitů (chvilkově až 1000 nitů), přibyla ale možnost zvýšit obnovovací frekvenci na 90 Hz a frekvence dotykové vrstvy potom poskočila na maximálních 180 Hz. To má ale na svědomí elektronika okolo, takže toto můžeme považovat za zdravou evoluci.

Displej u Redmi Note 11 umožňuje zvolit obnovovací frekvenci mezi 60 a 90 Hz. Jelikož se jedná o AMOLED panel, doporučuji zapnout tmavé schéma. Displej má krásné barvy (podpora standardu DCI-P3), skvělé pozorovací úhly a dobré rozpětí jasu, i na sluníčku si displej skvěle poradí. V nastavení displeje nechybí možnost zapnout čtecí režim pro odfiltrování modrého světla či volit barevné schéma, a to mezi hodnotami Syté, Přirozené nebo Automaticky, což reguluje barvy na základě intenzity okolního osvětlení. Nechybí ani regulace teploty barev volbami Výchozí, Teplé, Studené či Vlastní.

Možnosti úprav displeje a zobrazení obsahu na Redmi Note 11. Najdeme zde také always on displej nazvaný Aktivní displej, kde můžete volit z několika desítek podob nebo vložit i vlastní pozadí. Fajn je, že umí zobrazovat i jiné oznámení, než jen zmeškané hovory a příchozí SMS, ale jen na deset vteřin po ťuknutí na displej nebo přijetí notifikace. Také lze vybírat z několika druhů animací, které se zobrazí při přijetí notifikace. Hodit se může funkce probuzení displeje zvednutím telefonu, nebo možnost dvojitým poklepáním telefon probudit. V nastavení dále najdeme možnost volit velikost písma v celkem šesti krocích a také zapnutí automatického otáčení obrazovky či vynucení režimu celé obrazovky pro zvolené aplikace.

Nastavení always on displeje, který umí být pouze 10 seconds on. Jinou možnost, než 10 sekund, po prokliku zvolit nelze.

Hardware Pozor na přítomnost NFC. Hnacím soukolím Redmi Note 11 je čipset Qualcomm Snapdragon 680 vyrobený 6nm procesem, jehož osm jader má maximální takt 2,4 GHz, spolu s grafickým akcelerátorem Adreno 610 a 4 GB operační LPDDR4X paměti. Vnitřní úložiště typu USF2.2 potom můžete mít v kapacitě 64 nebo 128 GB, pozor ale na systém, který zabírá skoro 30 GB. Loňský model byl poháněn starším čipsetem s označením 678, který byl ale výkonnější. Jak se to projevilo v benchmarku AnTuTu? Loňský model dosáhl výsledku na mnohem vyšších 292 tisíc bodů, avšak v jiné verzi benchmarku. Výsledky benchmarku AnTuTu v9.3.1: Celkové skóre: 237 712 bodů

CPU: 77 638

GPU: 37 974

MEM: 64 786

UX: 57 314 Prostředí s grafickou nadstavbou MIUI 13 má být oproti předchozí verzi více odladěné, což jsme sice nemohli napřímo porovnat, ale je pravda, že k nějakým zásekům či zpomalením při testování nedošlo. To spíše pocitově někdy zdržují různé systémové animace. Vestavěný akumulátor dostal kapacitu stejných 5000 mAh, jako předchůdce, stejně jako možnost nabíjet 33W, které zvládá rovnou přiložený adaptér. Půlku baterie nabijete do půl hodinky a plných 100 % potom za necelou hodinu a půl. Tato čísla určitě vykouzlí úsměv na tváři.

Novější procesor, ale o dost nižší skóre v AnTuTu. A potom nová verze MIUI, která má být odlehčená, zabírá v sekci systém o 3 GB a v sekci ostatní o 6 GB více místa, bravo! Konektivita zahrnuje Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, podporu geolokačních systémů GPS, Galileo, GLONASS a BeiDou, přítomno je i FM rádio, NFC anténa a infraport, konektorová výbava znamená USB-C i zachovaný sluchátkový 3,5 mm Jack. Zabezpečené odemykání je možné obličejem či přes otisk prstu, senzorová výbava potom zahrnuje akcelerometr, gyroskop, senzory přiblížení a okolního osvětlení a elektronický kompas. Osazené stereo reproduktory hrají při uvážení cenovky poměrně dobře, při maximální hlasitosti už jim ale velmi slyšitelně dochází dech a objevují se deformace. Jak již bylo dříve zmíněno, je potřeby si dát pozor na absenci NFC. Výrobce uvádí, že je NFC anténa osazována dle regionu, takže pozor, pokud byste si chtěli pořídit například variantu s 6 GB operační paměti, která se podle aktuálních informací v ČR prodávat nebude. Stejně tak pozor na různé extra výhodné cenovky a prodej z neověřených distribucí.

Software Zrychleno a (údajně) odlehčeno. Redmi Note 11 během našeho testování obdrželo jednu velkou aktualizaci, nyní tedy běží na Androidu 11 s grafickou nadstavbou MIUI ve verzi Global 13.0.5 a bezpečnostními aktualizacemi k 1.1.2022. Nová verze MIUI by podle slov výrobce měla být hlavně odlehčená a rychlejší. Jisté odlehčení tu pozorujeme, protože i když je jich tu hodně, některé aplikace od Google tu určitě předinstalovány nejsou. Co se balastu okolo týče, je tu od výroby Netflix, Amazon, Facebook, TikTok, LinkedIn, Spotify, AliExpress a mobilní PUBG, a k tomu tu opět nechybí tuna doporučení na stažení zcela nepotřebných her a aplikací. Doporučení se dají vypnout, ale je to ukryté tak hluboko, že to běžný uživatel stěží najde.

Ochutnávka MIUI ve verzi 13. Více snímků displeje najdete ve Fotogalerii. Problém spojený s agresivním ukončováním aplikací i přesto, že jim byla udělena výjimka, jsem nezaregistroval. Chytré hodinky a další příslušenství, kde mi u Redmi Note 10 (a MIUI verze 12) přestávala fungovat synchronizace, to vše zde pracuje tak, jak má. Ze systémových nastavení nechybí volba mezi ovládáním standardní trojicí tlačítek, nebo obvyklými gesty, stejně jako volba mezi aplikacemi v menu, nebo rovnou na plochách. Najdeme tu ale i možnost zapnout standardní notifikační centrum, nebo zvolit dělené notifikace a přepínače podle toho, ze kterého rohu potáhnete směrem dolů. Dále jsou tu klasická nastavení, jako je volba zobrazení kapacity baterie, názvu operátora a rychlosti datového přenosu, nebo volba Skrýt notch, což zde logicky znamená skrytí průstřelu selfie kamerky.

Takto podle Redmi vypadá odlehčená nadstavba MIUI 13. Všudypřítomná, otravná a zbytečná doporučení, která ztěžují orientaci v systému. To se pak není čemu divit, že po vybalení z krabičky máte u telefonu s 64 GB vnitřní paměti skoro polovinu obsazenou. Ve volbách pro domovskou obrazovku lze měnit přechodové afekty, mřížku aplikací i velikost samotných ikon, v obrazovce multitaskingu lze zase zapnout zobrazení stavu operační paměti, zobrazit doporučení, rozmazat náhledy spuštěných aplikací a volit jejich svislou nebo vodorovnou posloupnost. Přítomen je i obchod s tapetami a motivy, mimo několika předinstalovaných. Chybět nesmí ani šikovné Funkční zkratky, kde si můžete pro akce jako zapnutí svítilny, snímek obrazovky nebo třeba rozdělenou obrazovku nastavit různé dvojkombinace tlačítek (fyzických i na displeji).

Nastavení chování telefonu u Redmi Note 11. Více snímků displeje opět ve Fotogalerii. Ve finále tu najdeme režim pro jednu ruku, jednotné ovládací tlačítko Quick ball, zajímavou funkci samočištění stereo reproduktorů, herní režim Game Turbo, možnost otevírat oznámení ve speciálních plovoucích oknech a také zapnout zabezpečený Druhý prostor, Zjednodušený režim s velkým textem a mnohem jednodušším prostředím nebo také speciální zámek před spuštěním navolených aplikací.

Fotoaparát Krok zpátky. I Redmi Note 11 je osazeno čtyřmi snímači, z nichž dva o rozlišení 2 Mpx sloužící pro makro a bokeh jsou úplně zbytečné. Stejně tak to bylo u předchůdce a stejně tak to je u drtivé většiny levných smartphonů. Každopádně, hlavní snímač (který je zřejmě jediný jiný) podává na svoji cenovku vyvážené výsledky, ve srovnání s loňským modelem je vidět zlepšení, ale není to nic zásadního, z čeho byste si sedli na zadek. Poměrně dobře také pracuje automatické HDR a umělá inteligence zde, na rozdíl od loňska, opravdu dokáže pomoci, kvalitní a výkonný je také LED blesk.

Vzhled a nastavení fotoaplikace u Redmi Note 11. Parametry snímačů Redmi Note 11: 50 Mpx hlavní snímač, f/1.8, 1/2,76" senzor, 0,64μm velikost pixelu

8 Mpx širokoúhlý snímač, f/2.2, úhel záběru 118°

2 Mpx makro snímač, f/2.4

2 Mpx bokeh snímač, f/2.4

13 Mpx selfie kamerka, f/2.4 Ve výchozím nastavení tvoří Redmi Note 11 fotografie s rozlišením 12 Mpx, i když samozřejmě režim plných 50 Mpx lze taktéž aktivovat. Rychlý přepínač umožňuje fotit s hodnotami 0,6×/1×/2× přiblížení, přičemž poslední zmiňovaná hodnota je tvořena výřezem z hlavního snímače a kvalita je vždy nevalná a hodně zrnitá, i za jasného dne. Hlavní snímač lze chválit za dobrý dynamický rozsah a vcelku věrné barvy. I detaily jsou vcelku prokreslené a ostření telefonu je přesné a bleskové. V horších světelných podmínkách se hlavní snímač také neztratí. Šum na snímcích nastupuje jen pomalu a jak barevně, tak detaily jsou výsledky povedené.

Ukázka přiblížení 0,6×/1×/2×, kde u širokoúhlého snímače je jasně vidět v rozích narůstající hodnota šumu a ztráty detailu, u dvojnásobného přiblížení je potom šum po celé ploše, i za jasného dne. Výřez z hlavního snímače tedy nemá smysl používat. Širokoúhlý snímač, který je dle mého úplně stejný, jako ten loňský, podává rovněž úplně stejné výsledky. Tedy barvy jsou oproti snímači hlavnímu i oproti realitě celkově posunuté, více do šediva. Od krajů také nastupuje vysoká hodnota šumu, deformace a ztráta detailu, i když střed je v tomto ohledu v pořádku. Deformace poměrů mezi vodorovným a svislým směrem už se tu naštěstí neobjevuje, minimálně na softwaru tedy výrobce hodně zapracoval. Ukázkové fotografie:

Více ukázkových fotografií najdete ve Fotogalerii na posledním listu. Novější model, ale horší výsledky. Redmi Note 11 přišlo o možnost natáčet ve 4K, jako uměla loňská desítka, maximem je pouze Full HD při 30 fps, zmizela tedy i dvojnásobná snímkovací frekvence. Pochválit tak lze jen dobře zaostřenou scénu a rychlé přeostřování. U videa telefonu prostě dochází dech, hodně se třese, detaily často chybí a i za takřka dokonalého počasí je ve videu hodně šumu. Často také přeskakuje celkové barevné podání a někdy jsou barvy úplně mimo realitu. Ukázkové video (Full HD, 30 fps):