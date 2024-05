Recenze mobilu Samsung Galaxy A35. Volba většiny, ale trochu předražená

Plusy 120Hz AMOLED displej

Spolehlivá čtečka otisků prstů

DualSIM, microSD, eSIM a odolnost IP67

Android 14 a špičková softwarová podpora Minusy Kluzké kryty

Pouze 6GB operační paměť v základu

Výkonnostní limity použitého čipsetu

Nadsazená cena oproti konkurenci ? 7 /10 Hodnocení

redakce

„Áčkové“ telefony jsou pro Samsung ty nejdůležitější modely, protože se bavíme o telefonech s nižší pořizovací cenou, které jsou v očích zákazníků atraktivnější, než modely, které se šplhají ke třiceti tisícům. Není proti divu, že „trojková“ a „pětková“ áčka patří k něm nejprodávanějším modelům jihokorejského výrobce, takže po dražším Galaxy A55 jsme měli možnost otestovat i cenově „lákavější“ Galaxy A35, u něhož u základní verze ušetříte až dva a půl tisíce.



Samsung Galaxy A35 jsme otestovali v černé barevné variantě

Základní podoba obou telefonů je však stejná. 120Hz AMOLED displej má stejné zobrazovací kvality, na zádech je opět lesklé sklo. Největším rozdílem je návrat k plastové konstrukci, která však není nic proti ničemu. Odolnost IP67 zůstává, a bohužel to platí i o „ostrůvku“ pro boční tlačítka, který nemá žádné smysluplné využití. Vizuální stránku bohužel hatí i samotný displej, který má opravdu široké rámečky, které už vyšly z módy.

Telefon jsme otestovali zřejmě v nejméně atraktivní černé barevné variantě, u které se v plné nahotě odhalují odlesky okolních objektů, což platí, jak pro displej, tak pro zadní skleněný kryt. Na obou plochách jdou v černé vidět i drobná smítka prachu, takže budete telefon prakticky neustále leštit a čistit. Alternativně můžete zvolit podstatně povedenější odstíny, a nebo si na záda telefonu dokoupit ochranný kryt. Samostatně vystouplé fotoaparáty ničím výrazně nepřekvapí. Makro je zde zbytečné, další dva snímače ale fotí slušně. To stejné platí i pro selfie

Výkon telefonu se nese v podobné rovině. Použitý čipset, který byl už v loňském Galaxy A54, má určité výkonové limity. Pokud se jimi ale budete řídit a adekvátně snížíte grafiku, nebudete mít s hraním žádný zásadní problém. Teplotně je na tom telefon (i při ohledu na starší modely s Exynosem) překvapivě dobře. Navíc celek doplňuje Android 14, moderní softwarová nadstavba One UI 6.1 a špičková softwarová podpora. Mix hardwaru a funkcí se povedl, ale marně hledáme něco, v čem by telefon vyloženě exceloval. Spíše se bavíme o modelu, který umí od všeho něco a nelze říci, že by v něčem výrazně propadl.

Podobnosti a rozdíly mezi Galaxy A35 a Galaxy A55:

To však, na druhou stranu, mnohým uživatelům bohatě stačí ke spokojenosti. Jenže je tu i otázka ceny, jejíž skokové navýšení oproti Galaxy A15 a Galaxy A25 je poměrně výrazné. A nespí ani konkurence. Téměř deset tisíc za základní paměťovou konfiguraci znamená, že na trhu najdete i řadu alternativ.