Recenze mobilu Samsung Galaxy A55. Důležitá střední třída, kterou nezradil procesor

Plusy Kovová konstrukce, odolnější sklo, IP67

Slušný výkon procesoru a grafiky

Slušná kvalita fotografií a videí

Dobře a hlasitě hrající stereo reproduktory Minusy Duhové pruhy na displeji se světlou tapetou

Nespolehlivá čtečka otisků prstů

Málo mezigeneračních změn oproti A54

Vzhledem ke konkurenci vysoká cena ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Střední třída od Samsungu je pro jihokorejskou značkou tou nejdůležitější. Sice ne z pohledu prestiže, ale z pohledu prodejů. Loňská „trojková“ a „pětková“ áčka patřila mezi nejprodávanější telefony na českém trhu, a letos se na podobnou vlnu snaží navázat levnější Galaxy A35 i dražší Galaxy A55, který jsme v redakci mohli otestovat.



Samsung Galaxy A55 jsme otestovali v barevné variantě Awesome Lemon

Mezigenerační změny nejsou nijak extrémní, ale najdou se. V prvé řadě se dostalo na kovové tělo v zajímavých barevných odstínech, v řadě druhé jsme se dočkali i nového čipsetu Exynos 1480. Exynos tradičně nemá nijak vysokou reputaci, konečně se však jedná o 4nm čipset, který vylepšil výkon a má i pár zajímavostí v rukávu. A zatřetí tu máme větší RAM v základu a větší AMOLED displej krytý sklem Victus+. Jenže, na bílých plochách si při bočním pohledu všímáme „duhování“, a to směrem k oranžové a modrozelené. A to není nic, co byste chtěli vidět u telefonu za 12 tisíc. To stejné platí i hodně širokých rámečcích, které prvnímu dojmu moc nepomáhají.

A displej budeme negativně hodnotit i kvůli optické čtečce otisků prstů, která rozpozná prst tak ve třech případech z deseti. Buď není prst rozpoznán vůbec nebo musíte na displej více tlačit. Občas se však stane, že čtečka najednou reaguje zcela bezchybně, a stačí jen načtení poloviny prstu, a už telefon promptně odemyká. Nikdy však nevíte, kdy si čtečka vybere slabší chvilku. Často je to v těch situacích, kdy to nejméně potřebujete. Po 14 dnech používání pak problémy se čtečkou zmizely úplně, takže nevíme, co si o ní máme myslet.

Samotný design v dobém odkazuje na řadu Galaxy S24, samostatně vystouplá trojice fotoaparátů na zádech nedoznala žádných výrazných změn, kvitujeme i použití skla Victus na zádech. Je ale lesklé a telefon na textilních plochách (gauč, ubrus) hodně klouže. Jednoznačným poznávacím znamením je „ostrůvek“ pro boční tlačítka, kterému jsme však na chuť nepřišli. Nenapadá nás jeden důvod k tomu tento designový prvek pochválit. Palec budete muset při ovládání bočních tlačítek zalamovat ještě více, než doposud.

Hardware je jinak slušný, počítat můžete i s eSIM, 5G nebo podporou microSD karet. Telefon má slušnou výdrž na jedno nabití, zvýšenou odolnost IP67. V telefonu běží Android 14 s nadstavbou One UI 6.1, u které se můžete spolehnout až na čtyři nástupnické generace Androidu a na pět let aktualizací zabezpečení. Galaxy A55 je navíc první Samsung, který podporuje zdvojenou partition, která podstatně zrychlí samotné aktualizace. Jednoduše nečekáte, až se systém a aplikace optimalizují, ale jen restartujete telefon.

Podobnosti a rozdíly mezi Galaxy A35 a Galaxy A55:

Nemůžeme se však ubránit dojmu, že několik inovací v konečném důsledku nemusí stačit. Zejména kvůli ceně, která je v základní variantě stále na 12 tisících korunách. Stačí jen nepatrný příplatek a můžete mít „eskový“ Galaxy S23 FE, který je výbavou opravdu někde jinde. A to jsme ještě nezmínili zajímavé konkurenční modely jiných značek...