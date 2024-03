Recenze mobilu Samsung Galaxy S24+. Když nepotřebujete stylus, plusko stačí

Plusy Špičkový AMOLED displej s dostatečným jasem

Odolnější hliníkový rám, podpora IP68

Povedené fotografie a videa

Plynulost nadstavby One UI 6.1 Minusy Vyšší zahřívání zadního krytu a rámu

Exynos 2400 je výkonově trochu pozadu

Čekání na 1. update trvalo dlouhou

Vysoká pořizovací cena ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Už v loňské recenzi Galaxy S23+ jsem telefonu predikoval to, že by se mohl stát černým koněm řady, a letošní „plusko“ k tomu má ještě blíže. Třeba jen proto, že Galaxy S24+ dohání letošní Ultru, nejen kapacitou baterie, ale, po letech, také rozlišením displeje. Ano, přijdete o titan a displej s nízkou odrazivostí, ale zato získáte telefon „klasičtějšího“ střihnu a s většinou funkcí dříve testované Ultry, ale za nižší pořizovací částku.



Samsung Galaxy S24+ jsme otestovali v šedé barevné variantě Marble Gray

A s telefonem se pojí i jedna kontroverze, a to použití čipsetu Exynos 2400. Dřívější modely procesorů od Samsungu si nevybudovaly nijak pozitivní reputaci, ovšem testování ukázalo překvapivé výsledky. Exynos je na tom ve srovnání se Snapdragonem 8 Gen 3 velmi dobře, stále sice výkonově ztrácí, jihokorejci však Qualcomm pomalu dotahují.

Škoda jen toho, že se telefon při hraní dost výrazně zahřívá, teplo však nezůstává jen na zadní straně ale šíří se z telefonu ven prostřednictvím odolnějšího matného hliníkového šasi. Zpomalení herního výkonu v závislosti na teplotě začíná paradoxně později, než u Galaxy S24 Ultra. Testovaný telefon má navíc jasnější AMOLED displej s vysokým rozlišením, výdrží baterie směle kontruje zmiňované Ultře. A samozřejmostí jsou i všechny funkce umělé inteligence, které stejně dobře fungují i u telefonů s čipsetem Exynos. I tentokrát však s verdiktem umělé inteligence Galaxy AI počkáme, než se do telefonu dostane český jazykový balíček.

Představení telefonů řady Galaxy S24:

Z celé trojice telefonů má Galaxy S24+ mezigeneračně největší míru hardwarových změn a novinek. Náročným uživatelům bude chybět stylus S Pen s podpora Wi-Fi 7, telefon to však dohání nižší cenou. Novinka se však musí připravit na trhu, že, ještě než poputuje do košíku, bude zevrubně srovnávána ze všech stran. A to primárně s loňskými telefony Galaxy S23 Ultra a Galaxy S23+, které běží na Snapdargonu 8 Gen 2, a to rozhodně není srovnání, které by mělo být přitažené za vlasy...

Samsung Galaxy S24+ 256GB katalog rozměry a hmotnost: 159 × 76 × 7,7 mm, 197 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 088, 509 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 900 mAh

procesor: Samsung Exynos 2400 (11× Cortex-X4, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 85 %

vybavenost cena: 28 000 Kč