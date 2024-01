Recenze mobilu Samsung Galaxy S24 Ultra. Umělá inteligence v telefonu má smysl i budoucnost

Plusy Špičkový displej s minimálními odlesky

Odolnější AMOLED a titanové tělo

Variabilnější fotoaparáty s „Quad zoomem“

Vestavěná umělá inteligence Galaxy AI Minusy Čekáme na český jazykový balík pro AI

Vyšší zahřívání čipsetu při hraní her

Stále jen 45W nabíjení (Qi2 také chybí)

Nepodporuje plynulejší aktualiace systému ? 9 /10 Hodnocení

redakce

Nejočekávanější telefon letošního roku je zřejmě tady. V redakci jsme otestovali Samsung Galaxy S24 Ultra, který kvůli systémové integraci umělé inteligence (AI) sliboval revoluci v používání telefonu. Jihokorejci dokonce ještě před jeho premiérou hledali speciální název, který by nahradil termín „smartphone“, praxe ukázala, že to až tak horké nebude. Ale nikoliv kvůli tomu, že ne snad, že by AI funkce nestály za to, ale proto, že čekáme na český jazykový balíček.



Samsung Galaxy S24 Ultra jsme otestovali v barevné variantě Titanium Gray

Prakticky všechny speciální funkce smartphonů české uživatele až dosud míjely obloukem. Google Asistent, Bixby ani Siri do dnešních dní nemluví česky. Nikomu se pro naší malou zemičku nechtělo „babrat“ s jazykem, který na světě používá minimum lidí. Samsung to však změní, a to je pro nás skvělá zpráva. Podle zákulisních informací jihokorejci na českém balíčku intenzivně pracují a my bychom se jej měli dočkat již v průběhu první poloviny roku 2024. Bude to pro české uživatele svým způsobem unikát, a těšíme se na to. Budeme si tak moci otestovat i ty funkce, které kvůli absenci češtiny nyní plnohodnotně nevyužijeme.

Ale není to jen o umělé inteligenci. Ultra má špičkový výpočetní výkon, nový teleobjektiv, který má sice menší optický zoom, ale zato větší pixely. Ve finále je kvalita přiblížení do 10× zoomu minimálně stejná, rozhodně není horší. Pochvalu zaslouží i odolnější titanové tělo telefonu, které se nám nepodařilo poškrábat, což se u loňské Ultry podařilo i bez zjevného „zavinění“ za pár dní. A neméně velkou pochvalu zaslouží i displej. Gorilla Glass Armor, který eliminuje většinu odlesků je podle nás nejlepší vlastnost telefonu.

Ultru v současné době trápí trochu vyšší zahřívání a místy nekonzistentní fotoaparáty, které mají při srovnání s loňskou Ultrou občas horší výsledky. Zejména za šera a u zoomů nad 10× bychom asi čekali trochu lepší výsledky. Je však zřejmé, že Samsung bude telefon, stejně jako každý rok, optimalizovat. A velkou změnu přinese už první „prodejní“ update, který však do uzávěrky recenze na telefon ještě nedorazil. Na pravidelné aktualizace si však zvykejte, protože je budete dostávat po dobu sedmi let!

Oproti loňsku však základní pilíře telefonu nemění. Má v sobě zacvaknutý špičkový stylus, který zvládne i bezdotykové a vzdálené ovládání telefonu gesty. Uživatelské prostředí telefonu aktualizované na verzi OneUI 6.1 patří právem k tomu nejlepšímu, co můžete na Androidu najít.

Redakční představení Samsungů řady Galaxy S24:

Galaxy S24 Ultra je skvělé zařízení pro náročné uživatele, v oblasti umělé inteligence a fotoaparátů má velký potenciál, který se bude naplňovat postupně. Ale to rozhodně není důvod, proč telefon nepořizovat. Tedy za předpokladu, že v kapse nemáte loňskou Ultru...