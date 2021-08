Sony s modelem Xperia 1 III míří do nejvyšších pater nabídky telefonů. To předznamenává již samotná cenovka téměř 34 tisíc korun, ale i nadupaná výbava, v níž nic nechybí. Chloubou této vlajkové lodi jsou potom fotoaparáty včetně opticky stabilizovaného periskopového, skutečně zoomovacího teleobjektivu a skvěle fotící hlavní foťák.

Design

Ladná fialová. Tato barva lidi láká a do rozjetého vlaku nastoupilo i Sony a osobně musím říct, že velmi decentní tmavě fialové zbarvení, jež by se dalo téměř zaměnit za černou, vypadá velmi elegantně. I na první dojem jde poznat, že telefon patří do nejvyšších tříd, a to nejen onou elegancí, ale i kvalitními materiály v čele s kovovými rámečky a propracovaným modulem fotoaparátu s logem Carl Zeiss.



Fotoaparát je hlavním bodem zájmu

U modulu s fotoaparáty se na moment zastavíme. Jednak je vystouplý o něco více, než by bylo příjemné, a na rovné ploše není položený telefon zcela stabilní a člověk může mít strach, že poškrábe krycí sklo. Se zadním krytem by měl tento problém zmizet. Dále zaujme periskopický teleobjektiv, který vypadá jako velká díra do těla telefonu nebo mnoho malých senzorů v čele s měřičem vzdálenosti.

Jedna z drobností, která přitáhne pozornost každého fotografa, je dvoupolohové dedikované tlačítko spouště. S ním je radost fotit a každý telefon zaměření na focení by jím měl disponovat. Naopak za co si Sony pochvalu nezaslouží, je další dedikované tlačítko pro asistenta Google. Největším problémem je, že se tomuto tlačítku nedá přiřadit jiná funkce a že se nachází kousek pod hlavním vypínacím tlačítkem a lze si je splést.



Telefon se v ruce drží velmi příjemně

Další výbava telefonu je už standardní. Na spodní hraně je USB-C konektor, na pravé hraně se nachází mimo již zmíněná tlačítka i kolébka hlasitosti a je nutno zmínit, že ve vypínacím tlačítku je zabudovaná čtečka otisků prstů. Na horní hraně je audio konektor a sekundární mikrofon a na levém boku je umístěn slot na dvě nanoSIM karty či microSD kartu, nicméně slot se nevysouvá za pomocí tenkého drátku, ale má krytku. Během používání se mi ji nepodařilo otevřít omylem, takže by v tomto ohledu neměl být problém.

Celkově telefon velmi dobře sedne do ruky a se svými 186 gramy hmotnosti je o více než 40 gramů lehčí než větší Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a tato hmotnost je přívětivá pro každodenní používání. To potěší i v kontextu voděodolnosti (IPX5/IPX8) a prachotěsnosti (IP6X).



Příslušenství včetně nabíječky a kabelu USB-C na USB-C