Plusy Rychlý systém

Zajímavá fototechnika

Povedený design

Kvalitní displej 21:9

Dostatek výkonu Minusy Vyšší cena

Výrazné zahřívání

Horší teleobjektiv

Velmi chudé balení

Slabší výdrž ? 8 /10 Hodnocení

Už na první pohled je jasné, že jde o telefon od Sony: displej ve formátu 21:9 a stále bez průstřelu. Také povedený ostře řezaný design si Japonci nechávají už čtvrtou generaci. Sony šlo vždy jinou cestou než konkurence, drží se svého designu a dopřává zákazníkům funkce, které ostatní výrobci z telefonů vypouštějí. Na tomto místě zmíním třeba 3,5mm jack. Při povrchním nálepkování se tento přístup může jevit zpátečnický, leč v Sony to vidí jinak. Takže zásadní změny se odehrávají uvnitř telefonu. Sony také nemění svou cenovou politiku, takže si za Xperii 1 IV řekne vysokou částku 34 990 Kč. Člověka to až vede k zamyšlení, jestli si v Sony náhodou nedělají telefony jen pro sebe. Roky se spekuluje, že Sony telefony zabalí, že toho prodávají málo. A stejně je každá vrcholná Xperia drahá a dělá si to všechno po svém. Přiznám se, že se mi ten přístup líbí, že mám pro Sony slabost, a že jsem moc rád, že to Sony prostě dělá jinak a zcela po svém. Celou recenzi Sony Xperia 1 IV si přečtěte na následujících listech.

Design Ostře řezaná. Mezi dvě rovná skla je vsazený přiznaný kovový rám s výraznou plochou, která umocňuje dojem kvádru. Líbí se mi decentní frézované hrany v místě, kde se rám napojuje na sklo. Díky tomu se telefon skvěle drží a také skvěle vypadá. Je dobře, že Sony neustupuje nejen v designu, ale také ve výbavě, takže i tento telefon má certifikaci IP68.

Hranatý design a formát 21:9, tohle je prostě Xperia jak má být. Zadní sklo má matnou povrchovou úpravu s jemným broušením a nejsou na něm vidět otisky prstů ani mastnota. Ze zpocených rukou ale může klouzat. Uprostřed zad je špatně viditelné lesklé logo výrobce. Nejvýraznějším prvkem je pochopitelně fototechnika, která je soustředěna v samostatném orámování a vizuálně velmi připomíná Xperii 1 III. Pozorný čtenář najdete také NFC tag, který má Sony snad na každém telefonu.

Fototechnika vypadá prakticky stejně jako u Xperie 1 III. Také nevyčnívá nijak výrazně nad úroveň zad, ale na houpání telefonu na stole to stačí. Ve spodní části je USB-C a šuplík na nanoSIM a microSD kartu, ten je možné vytáhnout jen nehtem, jak to má Sony ve zvyku. Nahoře pak najdete sluchátkový jack. Všechna ovládací tlačítka jsou na v pravém boku: zapínací tlačítko se skvělou čtečkou otisků prstů a nad ním regulace hlasitosti. O něco níže je klasicky dvoupolohová spoušť foťáku. Telefon pochopitelně disponuje bezdrátovým i reverzním bezdrátovým nabíjením.

Čtečka otisků je integrovaná v zapínacím tlačítku a funguje bezproblémově. Škoda ale, že v Sony ignorují možnost odemknout telefon obličejem. V ruce působí telefon velmi kompaktně, byť má rozměry 165 × 71 × 8,2 mm. Může za to do jisté míry i poměr stran 6,5" displeje, kdy telefon není tak velký na šířku. Výrobci se povedlo uhlídat i hmotnost, která činí jen 185 g, to je velmi příjemná zpráva, protože telefony v poslední době bez problémů atakuji 200 g.

Jen samotný telefon a nezbytná literatura, víc toho v balení nenajdete. Sony také po vzoru Applu a Samsungu podstatně zmenšilo balení. Takže ve velmi útlé krabičce najdete jen samotný telefon a nezbytnou literaturu, dokonce ani kabel nedostanete. Nabíječku a případně i obal si tedy musíte dokoupit zvlášť.

Displej Poměr stran 21:9. Sony znovu použilo svůj 6,5“ OLED panel s rozlišením 3 840 × 1 644 px, finální jemnost pak činí 643 ppi. Nicméně z důvodu úspory se ale používá „jen“ 2 560 × 1 096 px. Plné rozlišení přichází ke slovu třeba při prohlížení fotek a videa. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/591 cd/m 2 (nitů)

2/591 cd/m (nitů) gamma: 2,53

2,53 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 3,55/5,70 Naměřené barevné odchylky jsou docela vysoké, byť jsem pro měření použil věrnější barevný profil. Tady má Sony ještě co zlepšovat. Xperia 1 III na tom byla ale velmi podobně. Panel se chlubí podporou HDR BT.2020 a 120Hz obnovovací frekvencí. Nicméně v základu jede panel fixně na 60 Hz, žádná chytrá automatika tu bohužel není, takže druhá možnost znamená trvale zapnout 120 Hz a zkrátit výdrž baterie. Stejně tak je v základu vypnutý barevný prostor BT.2020 a používá se spíš líbivé ladění barev. Věrnější nastavení se aktivuje automaticky například při přehrávání filmu, nebo při fotografování, ale můžete si nastavit i vlastní aplikace. Režim Autora, jak Sony tento profil nazývá, je ale možno vynutit a získat tak o něco věrnější barvy trvale. Optická sonda nicméně ukázala, že stran barevné věrností je stále co zlepšovat. Velkou pochvalu si výrobce ale zaslouží za maximální jas, který proti minulé generaci vyrostl skoro dvojnásobně.

Nastavení displeje je u Sony klasicky královské. V základu je zapnutá automatika, která řeší primárně líbivé podání barev. Rámečky po stranách jsou hezky tenké, zato ten horní a spodní je o něco širší. Může to trochu klamat, ale jsou stejně veliké. Sony sem schovalo hlasité reproduktory, přičemž na horní straně je ještě selfie kamera, notifikační vícebarevná LED a nezbytná čidla. Po stránce zvuku nemám výhrad, projev je hezky prokreslený a muzikální.

Hardware Hřeje ruce a to docela hodně. O chod telefonu se nestará nic jiného než procesor Snapdragon 8 Gen 1, který je známý tím, že hřeje. V Sony očividně chlazení a rozvod tepla podcenili, což se projevuje tím, že vás telefon hodně často hřeje do ruky. Při zahřátí začne procesor snižovat svůj výkon, což se ale naštěstí projevuje hlavně v AnTuTu benchmarku, kde smartphone nedosahuje takových výkonů jako konkurence. Reálně má až o pětinu horší skóre. Při běžném používání mobilu snížení výkonu spíše nepoznáte. Výkon – AnTuTu 9.4.0 Celkové skóre: 852 173 bodů CPU: 214 723 bodů GPU: 358 656 bodů MEM: 141 403 bodů UX: 137 391 bodů

Procesoru asistuje 12 GB RAM a pro svá data máte k dispozici 256GB úložiště. Zbytek výbavy je pochopitelně špičkový a nebudete postrádat nic důležitého. Překvapivě zde chybí FM rádio, které je u telefonů s jackem skoro standard. Z technických záležitostí mě však oslovila přepracovaná haptická odezva, která je prostě skvělá. Zejména jemná upozornění při stisku nějakého tlačítka jsou bezvadná. Velmi příjemná a důležitá inovace. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 16:17 h

16:17 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 13:02 h Baterie s kapacitou 5 000 mAh vystačí telefonu nanejvýš na jeden a půl dne, pokud zapnete 120Hz obnovovací frekvenci, je večerní nabíjení víceméně jisté. Telefon si poradí maximálně s 30W adaptérem, takže nahánění procent docela trvá a i přesto telefon docela hřeje.

Software Využijte dvě aplikace nad sebou. Operační systém Android 12 má decentní grafický kabát od Sony, ovládá se podobně jako čistý Android a chválím také docela střídmou softwarovou výbavu, která neobsahuje nic vyloženě zbytečného, či snad otravného. Byť přeinstalovaný Amazon, Netflix a Tidal tu vážně nemusel být. Někdo možná ocení aplikaci PlayStation nebo agregátor zpráv přímo od Sony.

Android 12 má jen střídmý grafický kabát od Sony, takže ovládání a veškerá logika je velmi podobná čistému systému Znovu musím upozornit na velice praktickou utilitu jménem Boční snímač, přes niž můžete rychle spouštět oblíbené aplikace, a to buď klasicky nebo ve formě plovoucího okna. Vzhledem k formátu displeje je možná ještě zajímavější spouštění dvou aplikací nad sebou, což také zajistí tato utilita, a navíc vám umožní si oblíbené dvojice i uložit. Vyvoláte ji poklepáním na drobný obdélník u hrany displeje a můžete si vybrat, jestli bude vlevo nebo vpravo, jak bude vysoko atd.

Utilita Boční snímač vám dovolí rychlý přístup k oblíbeným aplikacím, ale můžete přes něj pouštět i dvě aplikace nad sebou, čímž naplno využijete displej 21:9. Ve výbavě nechybí aplikace Vylepšení her, kde můžete mít schovanou celou knihovnu vašich titulů, aplikace dovoluje nahrávat záznam z hraní, omezit notifikace při hraní, případně omezit výkon, aby se telefon příliš nezahříval a baterie vám nemizela před očima. V rámci úspory baterie můžete využít také známý režim STAMINA, který omezí komunikaci přes mobilní sítě při vypnutém displeji, omezí vylepšení obrazu atd.

Pro Nastavení použilo Sony jen černobílé ikony, čímž se grafika krásně zjednodušil a zpřehlednila. K systému Xperie vlastně nemám co špatného říct, funguje krásně svižně a stabilně. Některé aplikace tu sice nemusely být, ale jinak je výbava smysluplná. Líbí se mi, že nadstavba je spíše decentní, což systému prospívá.

Fotoaparát Opravdový optický zoom. Ohledně foťáků se toho oproti minulé generaci moc nezměnilo: 12Mpx ultraširoký a 12Mpx hlavní snímač zůstávají bez změny. Pokrok se však nevyhnul teleobjektivu, který nabízí skutečný optický zoom v rozsahu 85 až 125 mm (3,5 až 5,2×). Cokoli před a cokoli za už je digitální přiblížení. Předchozí teleobjektiv se mi však líbil více. Jakkoli je kvalita toho nového, vzhledem velikosti ohnisek, super, nezřídka jsem pořídil rozmazanou fotku, což by se na plnou automatiku nemělo stávat. Sestavení fotoaparátů Sony Xperia 1 IV: primární fotoaparát: 12Mpx, F1.7, 24mm, OIS

12Mpx, F1.7, 24mm, OIS fotoaparát s teleobjektivem: 12Mpx, F2.3, 85mm až F2.8, 125mm, OIS

12Mpx, F2.3, 85mm až F2.8, 125mm, OIS ultraširoký fotoaparát : 12Mpx, F2.2, 16mm +

: 12Mpx, F2.2, 16mm + hloubka scény: 0,3Mpx, ToF 3D

0,3Mpx, ToF 3D selfie fotoaparát: 12Mpx, F2.0, 24mm Beze změny jsou také aplikace, které používá Sony pro focení a natáčení. Základem je aplikace Photo Pro, kde máte v základu zapnout režim Basic, tedy plnou automatiku pro focení a natáčení, kde vlastně jen měníte ohnisko a mačkáte spoušť. Další režimu už jsou pak určeny je pro focení, je tu režim Auto, kdy můžete měnit ostřicí bod, měření světla, poměr stran fotky, případně fotit do RAW. Dále pak následují P jako programová automatika, S jako priorita času, M jako manuál a přizpůsobitelný režim MR. Pokud fotíte s klasickým digitálem, nebudou pro vás tyto režimy ničím novým. Sony prostě chce, abyste nefotili jen hloupě na automatiku a zkusili do procesu zasáhnout.

V telefonu najdete celkem tři aplikace na focení a natáčení. Běžného uživatele to může trochu vyděsit, fajnšmekr bude téct blahem. Na natáčení videí můžete využit dvě aplikace Video Pro a Cinema Pro. Rozdíl mezi nimi není zase tak zásadní, aby to nemohla řešit jediná aplikace, ale budiž. Video Pro se zaměřuje na technickou stránku videa, takže máte pod kontrolou celou expozici, Cinema Pro řeší spíše vzhled videa, takže můžete simulovat použití různých filmů (filtrů) a už neřešíte tolik expozici. Jisté je to, že v obou přídech si aplikace žádají uživatele, který ví, co chce. Naprostá většina uživatelů je dle mého používat nebude.

Ukázkové snímky Jinak se u fotek a videí drží Sony svého předchozího receptu: automatika nedělá zázraky, umělá inteligence si nevymyslí detaily v místech, kde je úplná tma, a když vyfotíte expoziční blbost, budete mít na fotce expoziční blbost. V tomto ohledu se Xperia chová jako digitální foťák. Sony zkrátka chce, aby byla fotka ve vašich rukou, abyste vypnuli automatiku a dělali fotky, které jsou vaše, a ne umělé inteligence. Mně se tento přístup zamlouvá, ale chápu, že většinový zákazník si přeje při každém cvaknutí pořídit úžasnou fotku. Tuhle hru však japonský výrobce nehraje a patrně ani hrát nebude. Ukázkové video (den, 1080p, 30 fps): Ukázkové video (noc, 1080p, 30 fps):