Recenze mobilu Sony Xperia 10 III. Kompaktní držák se slušným výkonem

Balení telefonu nabídne opravdu jen to nejnutnější. Samotný přístroj, několik manuálů, USB kabel a 7,5W nabíječku. Ta představuje opravdu jen naprostý základ, leckterý telefon s poloviční cenovkou je bez ohledu na další položky v krabičce vybaven nabíječkou s výrazně lepšími parametry. Pokud jste doposud spoléhali pouze na nabíječky dodávané s telefonem, v tomto případě počítejte s investicí do něčeho svižnějšího (případně se připravte na delší nabíjení).

Konečně bez restartů. Xperia 10 III by mohla bodovat u uživatelů, kteří se vyhýbají velkým plácačkám. Protáhlé tělo s 6“ displejem v poměru stran 21:9 perfektně padne do ruky, matné boky jsou příjemné na dotek, potěší i rozumná hmotnost pod 170 gramů. Sony navíc přidává zvýšenou odolnost (IP 65/68), která stále zůstává výsadou spíše dražších modelů.

Samotný OLED HDR panel má 6“ úhlopříčku s poměrem stran 21:9 (2 520 × 1 080), což společně s výraznějšími rámečky jenom podtrhuje protažený tvar těla. Displej má velmi pěkné podání barev, široké pozorovací úhly, nabídne i bezproblémovou čitelnost na slunci. Zamrzí absence vyšší obnovovací frekvence, která si našla cestu už do výrazně levnějších konkurentů, Xperii by více než slušela.

Čtečka otisků prstů je integrovaná do lehce zapuštěného hlavního vypínače. Zapamatuje si až pět otisků, kromě odemykání telefonu už další funkce nenabídne (např. zamknutí vybraných aplikací). Její chybovost je zanedbatelná, rychlost má také velmi slušnou (telefon potvrdí odemknutí vibrací téměř okamžitě), snad jen zhruba půlsekundová prodleva mezi čtením a skutečným zapnutím displeje by mohla být kratší. Odemykání obličejem budete v nastavení hledat marně.

Solidní hardware bez chyb. Až na nabíječku. Qualcomm Snapdragon 690 ve spojení s 6 GB RAM nabídne víc než slušnou dávku výkonu. Telefon se nezalekne ani náročnějších her, a to obvykle bez nutnosti upravovat nastavení detailů. Intenzivní multitasking mu nečiní potíže a v zátěži se nijak výrazně nezahřívá.

Fotoaparát

Náladové výsledky nejsou pro každého. Segment fotoaparátu v rohu zadní strany nese trojici čoček. Hlavní 12MPx objektiv doplňuje dvojice osmimegapixelových, přičemž vedle širokoúhlého sáhl výrobce po méně obvyklém teleobjektivu.

Sestavení fotoaparátu Sony Xperia 10 III: Hlavní objektiv: 12 MPx, 1/2,8“, F1,8, 27 mm, 75°

12 MPx, 1/2,8“, F1,8, 27 mm, 75° Ultra širokoúhlý objektiv: 8 MPx, 1/4“, F2,2, 16 mm, 120°

8 MPx, 1/4“, F2,2, 16 mm, 120° Teleobjektiv: 8 MPx, 1/4“, F2,4, 54 mm, 45°

Prostředí fotoaparátu nijak nevybočuje z běžně používaných rozložení. Několik rychlých voleb u okraje záběru, další pak v seznamu nastavení, který se mění podle aktuálně zvoleného režimu. Mezi fotkami a videem se přepínáte vodorovným přejetím prstu.



Prostředí fotoaparátu



Nastavení fotoaparátu

Xperia umí udělat velmi solidní fotku. Chce to ale cvik a trochu praxe, než bude podávat dobré výkony s alespoň určitou pravidelností. Tam, kde konkurence dokáže i úplnému laikovi stabilně předvádět vyrovnané výsledky, je Xperia lehce vrtošivá, a ne vždy předvede to nejlepší, co umí. Rozhodně nespoléhejte na to, že s nastavenou automatikou scénu „pokropíte“ a z výsledku vyberete, co se povedlo – někdy je totiž kompletní série zralá na cestu do koše.

Ukázkové fotografie:



Další fotografie pořízené telefonem najdete na posledním listu

Fotky mají syté barvy, u jednotlivých objektivů však počítejte s viditelným barevným posunem. Ostrost je slušná, prokreslení detailů by mohlo být lepší, často budete bojovat s jejich sléváním zejména v tmavších oblastech. Přepaly se fotkám nevyhýbají, spíše naopak. Prostorů k chybě, která se podepíše na kvalitě fotky, je bohužel příliš mnoho.

Ukázkové video (full HD, 30 fps):

Ukázkové video (full HD, 60 fps):

Ukázkové video (4K, 30 fps):

Sony zvládá videa ve full HD ve 30 a 60 fps, nabídne i 4K (pouze 30 FPS). Videa by mohla být ostřejší, s lepším prokreslením detailů i barvami. Kvalitativně jsou slabší než fotky, a i zde platí, že povedený výsledek vyžaduje trochu víc než zamířit a spustit nahrávání.