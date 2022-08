Plusy Nízká hmotnost

Kompaktní rozměry

Bezkonkurenční výdrž

Podpora 5G

Zvýšená odolnost Minusy Průměrné foto

Slabé video

Pouze 60Hz displej

Balení bez příslušenství

Vyšší cena ? 6 /10 Hodnocení

redakce

Sony Xperia 10 IV pokračuje v trendech, které nastavil už první model této řady. Můžete se těšit na kompaktní rozměry, nižší hmotnost, protáhlý displej a slušnou výdrž, v mnoha ohledech unikátní mix parametrů, které hledá nemalá skupina potenciálních zájemců. Dokázala se ale poslední varianta vypořádat s problematickými oblastmi svých předchůdců?

Xperia 10 IV představuje pouze evoluční pokračování svých předchůdců. Co fungovalo, zůstalo zachováno, co ne, bohužel také. Nečekejte zde razantní změny, pokud vás předchůdci dokázali oslovit, tento telefon se vám bude líbit. Pokud vás nezaujaly, nejspíš to nezmění ani testovaný model.

Sony Xperia 10 IV katalog rozměry a hmotnost: 153 × 67 × 8,3 mm, 161 g

displej: 6,0", kapacitní OLED, 1 080 × 2 520, 457 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (8× Kryo 660, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 12MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 64 %

vybavenost cena: 12 488 Kč

