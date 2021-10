Ctrl+C, Ctrl+V. Kdybychom si chtěli ušetřit práci, stačilo by zde zkopírovat celý text z recenze Sony Xperie 1 III a jen přepsat pár parametrů souvisejících s menšími rozměry testovaného telefonu. Ono totiž i Sony vzalo jedničkovou Xperii a jen ji zmenšilo bez výrazných zásahů, přeneslo však i hlavní nedostatky vlajkového modelu a vzhledem k nižší ceně jich i pár přidalo. Takže kdo četl recenzi dražšího modelu, má velmi dobrou představu, co bude na následujících řádcích.

Padne do ruky . Nejenže Sony vsadilo na malý displej, ale k tomu jeho poměr stran činí 21:9 a je širokoúhlejší než konkurence, takže telefon není ani tak široký, jako je vysoký. Díky tomu skvěle padne hlavně do menší ruky a střední ruka již dosáhne na celou plochu displeje. Zvláštností designu Sony je, že pod displejem i nad ním se nachází kousek prostoru. Není nevyužitý, jelikož nahoře je umístěná selfie kamerka, která tedy není zabudovaná v displeji, což někomu může vyhovovat. Displej má tedy téměř dokonalý obdélníkový tvar (rohy jsou velmi decentně zaoblené).

Displej

Jediná vada. Typicky s OLED displeji moc problémů nebývá, když se dobře podchytí jejich vypalování; lze však vypozorovat jeden specifický jev, nejlépe odhalitelný v noci. Některým OLED panelům dělá problém přechod mezi černou a šedou barvou, a to při nízkém jasu. Nejpatrnější to je při tmavém režimu a pohybu v menu či roletce s nastavením. Přechod do šedé trvá dlouho a na pomezí se vytváří modrý lem, přičemž například šedé kolečko mění tvar na šišku. Naštěstí se to děje jen u některých přechodů a za nízkého jasu, takže se s tím příliš často nesetkáte, ale děje se to.



Nastavení displeje

Co do velikosti, displej se pyšní 6,1" úhlopříčkou s Full HD+ rozlišením, které je roztaženo do poměru stran 21:9. Díky absenci průstřelu selfie kamerky dokáže telefon bezproblémově zobrazit velmi širokoúhlý obraz. Na druhou stranu displej zabírá jen 81,4 % plochy telefonu. Obnovovací frekvence činí 120 Hz a ochranou je Corning Gorilla Glass 6.



Netypicky je přední kamerka nad displejem

Při této menší úhlopříčce je nižší rozlišení výhodou, protože jemnost je velmi dobrá, ale čipset není tolik vytěžovaný, což nejen zvyšuje výdrž na jedno nabití, ale u graficky náročných her snižuje i přehřívání. Vizuálně ani prakticky se neliší od displeje s vyšším rozlišením u Xperie 1 III. Díky OLED technologii má skvělou černou, nízký jas pro noc i vysoký pro přímé slunce přes den.