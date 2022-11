Plusy Lehké kompaktní tělo

Skvělé foťáky

Profesionální AV aplikace

Skvělé audio Minusy Zahřívá se při zátěži

Pomalé nabíjení

Duplicitní aplikace

Krkolomnější nastavování ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Uživatelé dnešních mobilů si již zvykli, že jejich zařízení je poměrně velké, někteří to dokonce vyžadují. I tak stále existuje mnoho lidí, kteří by preferovali telefon s co nejmenšími rozměry, ale rádi by i co nejlepší výbavu. Jednou z možností je pochopitelně Apple a jeho mobily s přídomkem mini, pokud ovšem chcete Android, Sony Xperia 5 IV je jedním z nejlepších řešení.



Tenké tělo, nevystupující fotoaparát, zajímavá zelená barva

Prvně nabídne perfektní design s luxusními materiály a širokoúhlejší obrazovkou, díky níž mobil padne lépe do ruky. Také v sobě má nejmodernější technologie u fotoaparátů, audia či čipsetu. Díky zajímavé zelené nebo bílé barevné variantě je vhodný i pro dámy, které ocení i malé rozměry a nižší hmotnost.

Sony ovšem dlouhodobě trpí na přehřívání, což se projevuje samotnou zvýšenou teplotou, ale i snižováním výkonu čipsetu nebo omezováním nabíjecího výkonu. Už tímto jevem trpěla minulá generace a Sony se bohužel nepoučilo a tento nejvýraznější problém nechalo bez řešení.

Sony Xperia 5 IV katalog rozměry a hmotnost: 156 × 67 × 8,2 mm, 172 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 080 × 2 520, 449 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost cena: 26 990 Kč

Největší konkurencí pro testovaný mobil je Apple a jeho iPhone 13 mini, který je levnější, menší a je na výběr z více zajímavých barevných variant. Další z možností s cenou pod dvacet tisíc korun je Asus Zenfone 9, který má také vysoký výkon a o dvě desetiny palce menší displej. Výrazně levnější možností je Sony Xperia 10 IV, která má 6“ displej a záda pokrývají pastelové barvy, je i výrazně levnější s cenou pod 10 000 Kč.