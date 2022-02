Recenze mobilu TCL 20R. Když je 5G jediná výhoda a zbytek spíš pro zlost

Plusy 5G

Výdrž na baterii

Má sluchátkový konektor

Obstojný displej Minusy Mizerné foťáky

Špatná ergonomie

Nepraktičnosti při ovládání

Slabé bezdrátové moduly ? 5 /10 Hodnocení

redakce Levnější telefony jsou jako loterie, někdy za málo peněz dostanete mnoho muziky a jindy je zařízení na hranici použitelnosti a tajně doufáte, že se něco pokazí do té míry, abyste jej vyreklamovali a zbavili se jej navždy. Testované TCL 20R 5G patří blíže k té druhé kategorie, není vyloženě propadák, ale má spoustu nedodělků a nedostatků, které vám budou vadit. Hlavně když to stejně naceněná konkurence umí lépe. Představení telefonu: Třeba Realme 8 5G stojí stejně, tedy 5 500 Kč, a má i totožný čipset, ale dále je ve všem o kousek lepší – má větší baterii, lepší displej nebo lepší fotoaparáty. To samé platí o Vivu Y52 5G, které ještě navíc má 128GB interní úložiště za stejnou cenu. Bez 5G lze sehnat třeba Samsung A12/M12 s displejem o HD+ rozlišení a s trochu jinými vnitřnosti, jako je čipset přímo od Samsungu, to vše za necelých pět tisíc. TCL 20R 5G 4GB/64GB za ceny od 5 249 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 7 obchodůna Porovnat ceny TCL 20R katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 9,0 mm, 186 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 269 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 700 5G (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 61 %

vybavenost cena: 5 249 Kč až 6 015 Kč Celou recenzi TCL 20R 5G si přečtěte na dalších listech.

Design Dá se pokazit design klasického smartphonu? Ano, dá. Někdy se stane, že telefon chytnete do ruky a on se zkrátka nějak divně drží. Tlačítka nejsou na správných místech, čtečku otisků prstů musíte neustále hledat a ani pocit z úchopu není dobrý. To všechno platí i pro TCL. Má středně velká ruka telefon intuitivně sevře tak, že mám palec přesně mezi kolébkou hlasitosti a vypínacím tlačítkem. Oba ovladače jsou po hmatu podobné a je těžké je od sebe rozeznat. Obdobně pro dosáhnutí na čtečku otisků prstů na zádech si musím trochu vykroutit ruku.

Design telefonu je tuctový Modul s fotoaparáty výrazně vystupuje z roviny zad. Běžně si říkám, že čím je více vystouplý, tím by to měl oplácet lepší kvalitou snímků. Lehce předběhnu a řeknu, že zde žádná úměra neplatí, až jsem si pro sebe řekl, že by TCL udělalo lépe, kdyby do telefonu dalo ještě horší foťák, avšak bez výstupku. Někdy dokonce dostanu myšlenku, zdali by nebylo lépe, kdyby telefon žádné foťáky neměl, protože by všechny ušetřil toho utrpení. Až jsem si pro sebe řekl, že by TCL udělalo lépe, kdyby do telefonu dalo ještě horší foťák, avšak bez výstupku. Telefon je jinak laciný z každého úhlu pohledu. Plastová záda chytají otisky prstů, displej nedoléhá ke spodnímu okraji a rámeček se nesnaží ani imitovat kvalitnější materiál. I selfie kamerka je ve výřezu, a ne průstřelu. Telefon oproti trochu dražším konkurentům působí jako by přišel z doby před pěti lety.

Zdířka na SIM a microSD je na levém boku Rozvržení ovládacích prvků je zcela standardní, potěší přítomnost sluchátkového konektoru na horní straně. Slot na SIM a microSD je dole na levé hraně, protože na spodní hraně je imitace druhého reproduktoru.

Displej Solidní základ s IPS. Pokud se něco na telefonu povedlo, je to zřejmě displej. To se vzhledem k zaměření TCL dalo očekávat, sázka na slušný IPS panel vyšla. Nižší rozlišení HD+ není na úhlopříčce 6,5“ problémové a pixely při běžném používání nejsou viditelné. Obnovovací frekvence 90 Hz je v této třídě příjemnou vlastností.

Displej je solidní, ale má své mouchy Displej má nízký minimální a vysoký maximální jas a v tomto ohledu konkuruje dražším modelům. Oproti OLEDům jsou mírně horší pozorovací úhly, hlavně se jedná o ztrátu jasu. Pro běžné používání je tedy displej bezproblémový. Všímavější uživatelé si v tmavém režimu ještě všimnou pomalejší odezvy hlavně bílé barvy při přechodu na odstíny šedé. Nastavení displeje se dá vyladit v Nxtvision, což je zobrazeno na screenshotech níže. Největším problémem displeje je mírně horší doteková odezva. Častěji než u konkurence se mi stávalo, že dotek byl zaznamenán o kousek vedle, než jsem zamýšlel. Není to výrazný problém a neměl by nikoho odradit od koupě, ale třeba pro hráče (kdyby si tento telefon koupili omylem) by to problém nejspíše už byl.

Podivné volby jasu v menu V nastavení displeje mě překvapila jedna položka, a to druhý posuvník pro ovládání jasu; pokud je první posuvník v krajní nejtmavší poloze. Ovládá „Jas v režimu tmavého světla“, takže jednu věc ovládáte dvakrát a ještě kvůli tomu musíte speciálně do menu, protože druhý posuvník není dostupný z vysouvací roletky. Aby toho nebylo málo, druhý posuvník funguje jen někdy, zejména ve tmě, a to ne pokaždé. Kdyby se jas nastavoval v celém rozsahu jen jedním posuvníkem, vše by bylo snazší.

Hardware Pomalé nabíjení, ucházející výkon, solidní výdrž. V telefonu tepe MediaTek Dimensity 700, což je relativně nový čipset na 7nm výrobní technologii s 5G a je oblíbený u levných telefonů. Jeho výkon není špatný, utáhne všechny základní aplikace, prostředí telefonu a solidně zvládne i hry. Největší otázkou tak zůstává, jak bude telefon fungovat po roce používání a nainstalování spousty aplikací. Antutu V9.2.9 Celkové skóre: 289 555 bodů

CPU: 104 971 bodů

GPU: 57 237 bodů

MEM: 55 921 bodů

UX: 71 426 bodů Výsledky v AnTuTu jsou poměrně slabé, ale v této cenové třídě nelze očekávat nic lepšího. Problematičtější budou WiFi a BT či GPS, které se pomaleji chytají a třeba GPS se někdy pod střechou nenajde. To jsou ale opět běžné potíže s levnými telefony. Výdrž v našich standardizovaných testech nevypadá až tak dobře a naznačovala by spíše jednodenní používání. V praxi při menším používání jsem neměl problém vydržet s telefonem tři a téměř čtyři dny; při běžném používání by dva dny telefon na jedno nabití vydržet mohl. Ovšem nabíjení je šíleně pomalé, dvě a tři čtvrtě hodiny z nuly do plna se dá vydržet jen v noci. Pokud byste tento telefon potřebovali dobít přes den, neodejdete od nabíječky. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas, SIM): 11 hodin 51 minut

Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas, 60 Hz, světlý režim, SIM):​ 16 hodin 58 minuty

Doba nabíjení (0 – 100 %): 2 hodiny 43 minut

Doba nabíjení (15 – 90 %): 1 hodina 54 minut Ohledně reprodukce hudby moc nečekejte. Telefon aspoň má sluchátkový konektor, ale výstup z reproduktoru není moc dobrý. Chybí mu téměř vše a na hudbu není vhodný, na mluvené slovo je akceptovatelný. Ač by se mohlo zdát, že jsou na spodní hraně telefonu dva reproduktory, zvuk vychází jen z toho pravého. O stereo efektu s výpomocí hovorového reproduktoru zde ani nemůže být řeč.

Software Zbytečné nedodělky. Až když do ruky dostanete telefon, jako je TCL, uvědomíte si, kolik toho ostatní výrobci dělají dobře. Jsou to často opravdové drobnosti, ale i ty výrazně přispívají k uživatelskému zážitku. Není důvod, aby se TCL se svou nadstavbou neinspirovalo u konkurence nebo se vůbec na vlastní nadstavbu nevykašlalo a používalo čistý Android.

Uživatelské prostředí telefonu Mezi nepovedené detaily patří například ovládání jasu zmíněné dříve, dále výchozí zamykací obrazovka má animaci, která zbytečně o skoro sekundu oddálí zobrazení aktuálního času. Proč? Samozřejmě to lze změnit, ale je to další krok navíc. Čím méně nastavování musí uživatel nového přístroje udělat, tím lépe. Při výchozím nastavení se telefon rozsvěcuje při nabíjení, zřejmě hlásí každé dobité procento baterie. V roletce s nastavením jsou matoucí položky jako vypnutí a zapnutí 5G sítě – ještě jsem se nesetkal s problémem při přechodech mezi sítěmi. Neznám ani nikoho, kdo by chtěl 5G často zapínat a vypínat. Není ani typické, aby to telefony měly v roletce s rychlým nastavením – tipl bych si, že výrobci mají data, že tuto funkci lidé moc nepoužívají. Lze to samozřejmě vyměnit za jinou položku.

Pokročilé možnosti jako plovoucí okno nebo ovládání gesty jsou k dispozici Grafické prostředí telefonu se nesekalo a bylo svižné, nedá se ovšem očekávat, že tento stav vydrží dlouho. Podobně levné telefony přestanou mít dobrou odezvu asi po roce. Nejvýraznější zpomalení nastalo při spouštění aplikace fotoaparátu a samozřejmě je nutné počítat s o něco pomalejším načítání velkých aplikací a her.

Menu Obecně je uživatelské prostředí celkem standardní a TCL přidalo několik menších úprav. Příkladem je položka menu Nxtvision s nastavením vylepšení obrazu (lze rychle vypínat a zapínat v roletce s rychlým nastavením), možnost propojení s účtem TCL nebo drobnosti v ovládání.

Fotoaparát Špatný ve všech ohledech. Je to smutné, když to nejlepší, co o foťáku tohoto telefonu můžete říct, je, že funguje. Pokud něco potřebujete zaznamenat a je dobré světlo, potom budete mít vypovídající obrázek v telefonu. Jakákoli snaha o hezké umělecké či rodinné snímky přijde s tímto mobilem vniveč. Abychom však byli objektivní, foťáky takto levných telefonů prostě jsou mizerné a u konkurence si výrazně nepolepšíte. Sestavení fotoaparátů: 13Mpx hlavní foťák, přepočtené ohnisko 27 mm, clona F/2,2

2Mpx makro, clona F/2,4

2Mpx snímač hloubky ostrosti, clona F/2,4

8Mpx přední foťák, přepočtené ohnisko 26 mm, clona F/2,0 Katastrofa začíná už u aplikace. Ta je pomalá a nestíhá vůbec ukazovat, co foťák snímá. Zpoždění je znatelné a kvalita náhledu je velmi nízká, ale v důsledku odpovídá špatnému výstupu. Chybí pokročilejší možnosti včetně focení do RAWu, což asi nevadí, protože fotograf by si tento telefon vůbec neměl pořizovat.

Prostředí telefonu Hlavní foťák je prostě špatný. Nemá žádné detaily, postrádá dynamický rozsah a jeho nekvalitu podtrhnou ještě automatické úpravy fotek, které zničí poslední zbytky kresby a vše promění v olejomalbu. Aplikace nabízí (digitální) zoom, ale na ten ani nesahejte, protože výrazně zhoršuje kvalitu. V noci je to ještě větší katastrofa, kromě absence kresby celou plochu snímku pokryjí odlesky.

Ukázkové fotky z hlavního foťáku

Srovnání digitálních zoomů Vůbec nechápu, proč se někdo snažil a přidal makro foťák. Ten má problém vyfotit jakkoli ostrou fotku; ani jsem nebyl s to zjistit, v čem konktrétně je problém. Část fotek vypadá rozmazaná pohybově, některé jsou zároveň pohybově rozmazané a přeostřené a jiné vypadají, že by mohly být ostré, ale velkou část plochy snímku je přesto neostrá.

Makro je v podstatě nepoužitelné

I panorama je složené velmi vtipně, i když to je i shodou náhod Selfie foťák vyžaduje perfektní světlo a tehdy snímek silně přeostřuje, takže zvýrazní každý neduh pokožky. I když jsem odpůrcem všech zkrášlovačů, u tohoto telefonu se bez filtru neobejdete. Video je jen v rozlišení Full HD a nemá moc dobrou kvalitu, ovšem poslouží rozumně, pokud něco jen potřebujete zaznamenat a nepotřebujete potom záběry obdivovat po desítky let. Ukázkové video: Celkově se o foťácích dá opravdu jen říct, že fungují. V případě potřeby jej můžete zapnout a něco zaznamenat, neočekávejte však žádnou kvalitu a raději překontrolujte, že je záznam zřetelný. Hlavní foťák ztrácí kvalitu už jen při zatažené obloze, makro kvalitu nemá snad nikdy. Večer a v noci ani neuvažujte, že byste s telefonem chtěli fotit. Pokud máte ambice fotografovat s telefonem, budete si muset připlatit.