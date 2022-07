Plusy Kvalitní AMOLED panel

Stereo reprodukce

Konektor sluchátek

Slušný fotoaparát

Solidní výdrž Minusy Hybridní slot

Spíše průměrný výkon

Chybí 5G

Pouze 60Hz displej

Video jen full HD s 30 fps ? 6 /10 Hodnocení

redakce

TCL 30+ míří do obsazené nižší střední třídy, kde se počítá každá specialita, kterou konkurence nemá. Dobrý telefon bez výraznějších přešlapů už dnes nestačí, boduje se podporou 5G, displeji s vyšší obnovovací frekvencí, ale i kvalitními fotkami, videem, slušnou výdrží a i design dokáže zamíchat rozdanými kartami.

Telefon cílí na nenáročné uživatele, kteří s ním budou spokojeni. Lovce parametrů nejspíš neosloví, postrádá výraznější prvky výbavy, kterými by unikl dravější konkurenci. Drobný prostor pro celkové zlepšení konkurenceschopnosti nabízí cena, její výraznější snížení by mohlo kompenzovat chybějící prvky výbavy, které se postupně přesouvají z dražších telefonů i do nižší střední třídy.

TCL 30+ katalog rozměry a hmotnost: 165 × 75 × 7,7 mm, 184 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 5 010 mAh

procesor: Mediatek Helio G37 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 59 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Celou recenzi TCL 30+ si můžete přečíst na následujících listech.