Recenze mobilu Tecno Camon 18 Premier. Exotika pouze pro odvážné

Teď už ale vážně, na první pohled jde o docela hezký telefon. Skleněná záda nesou matnou povrchovou úpravu a ve světle modré, která reaguje na dopadající světlo různými odlesky, to telefonu opravdu sluší. Škoda jen, že záda jsou docela kluzká. Nejvýraznějším prvkem je fototechnika, která vystupuje v samostatném orámování, nad něž jednotlivé čočky ještě vyčnívají. Překvapilo mě, jak ostré hrany čočky mají; to je na jednu stranu skvělé, protože díky tomu telefon neklouže po stole, ale zase kolem nich zůstává usazen prach a jiné nečistoty. Kvůli značně vystupující fototechnice posunul výrobce úroveň houpání telefonu na stole na zcela novou úroveň, tak neposedný telefon jsem snad ještě netestoval.

Baterie s kapacitou 4 750 mAh vydrží fungovat asi den a půl, s trochou snahy to mohou být i dva. V balení najdete 33W nabíječku, takže případné nahánění procent netrvá věčnost. Škoda chybějícího bezdrátového nabíjení, které by telefonu hodně slušelo.

Výkonu má dost a 5G zase tak nechybí. O chod telefonu se stará procesor MediaTek Helio G96 a 8 GB RAM, což je zajímavá kombinace, která sice neumí 5G, ale poskytuje dostatek výkonu na denní práci i hraní, což mě příjemně překvapilo. U her ale musím brzdit vaše představy, zapomeňte na bleskurychlé načítání úrovní a hromadu detailů. Stran výkonu dosahuje telefon asi třetinu toho, co nejlepší mobily současnosti.

Software

Ach ten překlad. Tecno se rozhodlo udělat si vlastní nadstavbu nad Androidem, kterou nazývají HiOS. S trochou fantazie může připomínat OxygenOS od OnePlus nebo ColorOS od Realme. Systém je postavený na Androidu 11 a první setkání s ním bylo doslova šokující. Systém měl hodně mizerný překlad do češtiny, obsahoval plno zbytečného softwaru, který navíc obtěžoval notifikacemi. Je neskutečná drzost něco takového pustit na trh. Nicméně těsně před koncem testování dorazil update systému, který špatný překlad do češtiny do značné míry řeší, ale i přesto zde zůstávají místa, která by si ještě trochu péče zasloužila.



Na první pohled nevypadá systém nijak divně, po chvilce používání ale dojdete na to, že by potřeboval ještě hodně péče.

Otravného softwaru také ubylo, ale stále tu je: například zbytečný obchod s aplikacemi Palm Store, program AR malování, aplikace, která doporučuje a následně otravuje s nějakými hrami, utilita na klonování telefonů, překladač, aplikace na změnu motivů… V případě aplikací tohoto charakteru platí, že méně je někdy více. A třeba „utilita“ na hlídání telefonu, ve které je reklama, neustále vyrušuje notifikacemi na instalaci něčeho, to už je vyloženě špatný vtip.



Podivného softwaru, které je zbytečný, otravný nebo zaplevelený reklamou najdete v telefonu stále dost, byť po updatu se situace značně vylepšila.

Za co si telefon naopak zaslouží pochvalu, jsou rychlost a stabilita, které jsou bezproblémové. Grafická stránka je sice trochu svérázná, ale líbí se mi, že je docela konzistentní napříč systémem a dá se na ni zvyknout. Každopádně i po update má software obrovské rezervy a vnímám jej jako největší slabinu telefonu. Výrobce slibuje, že by se se do konce roku měl dostavit upgrade na Android 12. Zbývá tedy jen doufat, že postupnými updaty se software telefonu umoudří.



