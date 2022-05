Design

Líbivá hra barev. Vivo V23 je od prvního počátku zamýšlený jako stylovka. Má tedy prémiový design s kovovým rámečkem a skleněná záda. Hodnotnému dojmu přidávají i nablýskané ploché boky a ostré hrany, vše je ale skvěle zpracované, takže nemusíte mít strach, že by vás řezal do ruky. Naopak se díky lehké váze pohodlně drží.



Vivo V23 je na první pohled pěkně zlaté, ale jakmile se dostane na sluneční světlo, začne se měnit do zelených až modrých odstínů.

Nebývá to zvykem, abychom v recenzi řešili barevné varianty, ale zde je to více než na místě. Telefon můžete mít totiž v černé nebo zlaté. Černá se pěkně třpytí a na slunci vrhá zajímavé odlesky, ale jinak jde víceméně o tradiční prémiový telefon. Zlatá varianta však bude pro opravdové fajnšmekry. Díky fluoritovému sklu citlivému na UV světlo, tak na slunci začne měnit barvy.



Telefon má vaničkovitý výřez v displeji do kterého se vešly rovnou dvě selfie kamerky. Nad nima se pak ukrává dvojice blesků.

Stačí jen pár sekund na přímém slunečním světle a telefon se začne měnit ze zlaté do zelené až s původní barvou zůstane pouze vystouplý modul fotoaparátu. To jednak dobře vypadá, ale dá se s tím užít i spousta zábavy. Stačí část zad něčím zakrýt, aby se obarvilo jen to okolo a na telefon můžete doslova malovat světlem. Telefon vás tak rozhodně nudit nebude. Navíc to funguje i přes čiré silikonové pouzdro v balení. Návrat do původního barvy trvá zádům i několik minut.



Telefon má ostré hrany a působí na pohled velmi prémiově.

Když se vrátíme na čelní stranu, zde kromě displeje naleznete také dvojici selfie kamerek ve výřezu obrazovky. V horní části se dokonce ukrývá i dvojice blesků pro pořádný přísvit. Nechybí ani nutné senzory a sluchátko pro volání. Levý bok telefonu je překvapivě prázdný, zatímco na tom pravém budete mít pohodlně po ruce tlačítka pro vypínání a regulaci hlasitosti.



S telefonem v balení získáte bohaté příslušenství.

Ve spodní části na uživatele čeká tradičně nabíjecí konektor USB-C, mikrofon, repráček a překvapivě také šuplíček pro dvojici nano SIM karet. Horní strana nabízí pak pouze samotný sekundární mikrofonek. Pochválit tentokrát musím i samotné balení, kde kromě nabíječky získáte také také ochranný kryt nebo drátová sluchátka.