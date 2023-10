Recenze mobilu Vivo V29. Elegán září barevnou aurou i foťákem

Plusy Skvělý displej

Voděodolnost dle IP68

Podpora eSIM

Velká porce paměti

Přísvitové světlo pro portrét Minusy Nemá bezdrátové dobíjení

Průměrná selfie kamerka

Ostatní kamerky spíše do počtu

Horší audio ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Není tomu tak dlouho, co jste u nás mohli vidět recenzi modelu Vivo V29 Lite, nyní dorazila i jeho plnohodnotná verze Vivo V29, která se mu v mnohém podobá, ale přináší některá vylepšení, a to zejména z hlediska fotoaparátu. Co se ale nezměnilo, že telefon na první pohled působí tenkým a elegantním dojmem.

Vše hlavní se ale točí kolem fotoaparátu a jeho hlavním prvkem, kterým je přísvit Aura, který telefonu přináší neobvyklé možnosti nasvícení scény, což se dá využít hlavně u portrétních fotografií. Nebývá totiž zvykem, aby telefon kromě blesku měl nějaký další přísvit, navíc s možností změny barev světla.

Celkově ale telefon zaujme i svým povedeným displejem s vysokým rozlišením i obnovovací frekvencí. V dané cenové kategorii překvapí i voděodolnost v rámci certifikace IP68 nebo podpora eSIM, která ještě stále u telefonů není samozřejmostí.

Vivo V29 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 7,5 mm, 186 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 260 × 2 800, 453 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 778G (8× Cortex-A78, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Vivo V29 se prodává za cenu 12 000 Kč, což odpovídá vyšší střední třídě, kam telefon beze sporu patří. Přesto jsou přednosti jako skvělý displej, fotoaparát, a hlavně přísvitový prstenec zvaný Aura příjemným bonusem. Pokud rádi fotíte, a to především portréty, je telefon skoro jasnou volbou, v opačném případě, to ale bude mít v boji s konkurencí těžké.