Recenze mobilu Vivo V29 Lite. Lehkost a styl ve střední třídě, eSIM jako bonus

Plusy Lehké a tenké tělo

120Hz AMOLED displej

Vynikající maximální jas

Základní voděodolnost IP54

Podpora eSIM Minusy Podprůměrný zvuk

Slabá makro kamerka

Nerozšiřitelná paměť

Natáčí jen ve Full HD ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Vivo už pár let kromě své hlavní řady nabízí ve svém portfoliu i lifestylovou řadu V. Ta se nežene za vlajkovou výbavou, ale staví hlavně na designu a pár skvělých parametrech, kterými se snaží nalákat širší a spíše mladší publikum. Dříve to však firma zkoušela spíše s dražšími modely. Tentokrát tak změnila strategii a s novým modelem V29 Lite se vydává do cenové třídy pod 10 tisíc korun.

Na první pohled zde hraje design jasný prim. Telefonem sice už nejde malovat světlem po zádech jako u vyšších modelů, ale barevné odlesky na světle vás budou stále bavit. Nešetřilo se přitom ani na samotné výbavě, která má hned několik lákavých parametrů v čele vynikajícím 120Hz displejem či 64Mpx fotoaparátem nebo podporou eSIM, která u levnějších telefonů nebývá běžná.

Velkou výhodou je také silná 5 000mAh baterie, kterou se výrobci nějakým zázrakem podařilo vměstnat do tenkého elegantního těla. Spoléhat se tak můžete i na slušnou výdrž. Podporováno je i rychlé nabíjení, ale nabíjecími výkony se zde výrobce spíše drží při zemi a šetří si je pro vyšší modely.

Vivo V29 Lite 5G katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 7,9 mm, 177 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 388 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (8× Kryo 660, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 64MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 67 %

vybavenost cena: 8 488 Kč

Celkově je Vivo V29 Lite velice zajímavý telefon, který za cenovku 8 500 Kč má co nabídnout a hlavně působí i prémiovým dojmem, takže byste mu tipovali cenovku klidně o pár tisíc korun vyšší. Škoda jen, že se prodává pouze v jediné paměťové variantě. Pokud vám konfigurace 8/128 GB nebude stačit musíte se poohlédnout jinde.