Recenze mobilu Vivo V40 SE. Levně, ale přitom ve velkém stylu

Značka Vivo opět ukazuje, že umí vyrábět zajímavé a hlavně stylové smartphony se zaměřením na design a lifestyle, a to i u levných modelů. Vivo V40 SE je telefon nižší střední třídy, který ale klame tělem a dokonce konkurenci vypálil rybník použitím koženky, kterou u levných smartphonů vídáme jen zřídka.

Co se čelní strany týče, je naprosto standardní s dominujícím displeje s integrovanou čtečkou otisků prstů a průstřelem pro čelní kamerku. Nechybí ani nutné senzory a sluchátko pro volání. Stále se ale nacházíme ve střední třídě, takže počítejte s trochu širšími rámečky kolem displeje, zejména ve spodní části, ale na to si rychle zvyknete.

Na zádech je pak umělá kůže, která je velice příjemná na dotek. Pokud ale myslíte, že koženka nebude pro vás, telefon se nabízí i ve variantách se plastovými zády, kde ale počítejte s tím, že půjde o magnet na otisky prstů. Chválím také to, že fotoaparáty příliš nevystupují nad povrch telefonu, takže se na stole moc nekýve.

Koženka a styl. Vivo už se delší dobu u některých modelů profiluje jako stylová značka. To potvrzuje i u cenově dostupného modelu Vivo V40 SE, a to zejména v námi testované fialové variantě, která velmi povedeně kombinuje kov a umělou kůži. Telefon má kovový rámeček s plochými boky, díky kterému se přístroj jistě drží v ruce, a navíc je velmi bytelný a nikde se nic neohýbá ani nevrže. Navíc s váhou jen 191 gramů působí velmi lehce.

Líbilo se mi také věrné barevné podání, které si navíc můžete libovolně přizpůsobit. Nechybí ani podpora tmavého režimu či mód pro ochranu zraku, který zbarví displej do teplých tónů. Do displeje je integrovaná také čtečka otisků prstů, která je poměrně rychlá, jen je podle mě umístěna zbytečně nízko, ale na to si rychle zvyknete.

Trochu překvapením pro mne byly stereo repráčky, které u levných telefonů také nevídáme vždycky. Kvantita ale vždy neznamená kvalitu. Přestože se repráčky skvěle hodí pro sledování filmů či hraní her, pro hudbu bych je úplně nedoporučil. Zvuk působí trochu plastově, výšky lehce tahají za uši a basy byste zde hledali marně. Ve své cenové kategorii ale stále patří spíše k nadprůměru.

Co se konektivity týče, Vivo V40 SE nabízí 5G připojení, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 a samozřejmě NFC pro bezkontaktní platby. Velkou pochvalu ale Vivo zaslouží za podporu eSIM, která v této cenové kategorii rozhodně nebývá samozřejmostí. Z drátové konektivity si zde musíte vystačit pouze s USB-C.

Naopak to telefon dohání bohatou porcí paměti. K dispozici je zde štědré 256GB úložiště, které navíc lze ještě dále rozšířit paměťovou kartou. Hodit se bude i 8 GB operační paměti, přičemž telefon umí tuto hodnotu rozšířit o dalších 8 GB pomocí virtuální RAM, které si vypůjčí z hlavního úložiště.

Výkon jako hlavní limit. Rezervy má telefon po stránce výbavy. Pohání jej totiž procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, který spadá spíše do nižší třídy, což je znát i na výkonu přístroje. Telefon bez problému zvládá multitasking a samozřejmě rozjede i náročné hry, ale chvílemi můžete pozorovat krátká zaváhání při spouštění či přepínání aplikací a celkově reakce nejsou tak bleskové jako dražších modelů. Stále ale zůstává dostatečně rychlý a nebude vás příliš omezovat.

Vivo častokrát kritizujeme za velké množství předinstalovaných aplikací. V tomto případě se ale počet výrazně zmírnil, ač některé přebytečné aplikace zde stále najdete. Naopak se zde objevil také jednoduchý režim pro seniory, který dovolí systém přepnout do rozhraní s dlaždicemi a velkými prvky pro snazší ovládání.

Ukázková je také softwarová podpora. Během testování jsem obdržel hned několik aktualizací systému. Líbit se vám bude i grafické podání systému, které už není tak exotické jako v minulosti, ale působí dospěle a bere si to nejlepší ze samotného androidu. Osobně se mi hodně líbily originální systémové widgety s velmi povedenou grafikou. V této verzi systém nabízí také přizpůsobení zamykací obrazovky včetně fontů písma.

Exotika, která myslí i na starší uživatele. Vivo V40 SE už tak trochu tradičně nabízí předinstalovaný systém FunTouch OS, tentokrát ve verzi 14, jelikož je postavený na nejnovějším Androidu 14. Pochválit u něj musím skvělou optimalizaci. Načítání aplikací, procházení prostředím nebo efekty systému, to vše se načítá rychle, i z ohledem na slabší hardware telefonu, což chválím.

Fotoaparát

Jeden dobrý a dva do počtu. Vivo V40 SE nabízí trojitý fotoaparát, s velmi rozdílnými rozlišeními. Hlavní fotoaparát nabízí 50 MPx a slušnou světelnost f/1.8, ovšem zbylé kamerky už jsou výrazně horší. Najdeme zde 8Mpx ultraširokáč a 2Mpx makro kamerku, která je zde vyloženě do počtu. Zpět ale k hlavnímu fotoaparátu. Ten jak už bývá zvykem spojuje více pixelů do jednoho a výsledné snímky tak mají 12Mpx rozlišení.



Ukázkové fotografie z hlavního fotoaparátu.

Pochválit je můžu hlavně za ostrost, která je skvělá, líbilo se mi také barevné podání. Na zbytku je ale znát, že jde o levnější telefon. Přístroj pomaleji ostří, což občas způsobí lehce rozmáznutý obraz, a to i ve dne. Vivo také bojuje s velkým dynamickým rozsahem a nepomáhá ani režim HDR. Někdy se tak setkáte se zbytečnými přepaly a nebo naopak nezvykle tmavými objekty, kde se úplně ztrácí jejich kresba.



Srovnání hlavního objektivu a ultraširokáče

V noci se situace ještě o trochu zhorší. Zde už musíte opravdu dávat pozor na pohyblivé objekty, které vám kvůli delší expozici způsobí rozmazané čmouhy na fotce. I při statické scéně pak počítejte poměrně s výrazným šumem a horšími detaily.



Prostřed aplikace je přehledné a komplexní, bohužel vám díky limitům čipu dovolí natáčet maximálně ve Full HD rozlišení pouze při 30 fps.

Ultraširokoúhlý objektiv je pak velkým zklamáním. Jednak jej limituje nízké rozlišení, ale snímky jsou i podivně přesaturované, což vás bouchne do očí zejména při pořízení stejné scény primárním objektivem. Horší je to i s detaily a kresbou. Zmínit musím samozřejmě i třetí makro objektiv, který je zde ale vyloženě jen do počtu. Sice s ním dokážete zaostřit velmi zblízka, ale kvalita je velmi nízká a častokrát lépe dopadnete s digitálním zoomem z hlavního objektivu.



Kvalita makroobjektivu je velmi limitována nízkým rozlišením, patrný je i šum.

Telefon nabízí také 16Mpx čelní kamerku. Na snímcích je však hned patrné, že jim chybí ostrost a telefon se snaží obraz zbytečně moc vyhlazovat, což vypadá nepřirozeně a ne vždy zrovna dobře. Na druhou stranu si ale kamerka poměrně dobře poradí s protisvětlem a velkým dynamickým rozsahem. Na občasné pochlubení na sociálních sítích či na videohovor tak rozhodně postačí.



Ukázková selfie jsou spíš nadprůměrná.

Vivo V40 SE zvládá natáčet také video, ale zde hodně zamrzí limit v podobě Full HD rozlišení, který je pro telefon maximem, a co hůř, pouze při 30 fps, což je velká škoda. Viník je zde jasný - použitý čip Snapdragon 4 Gen 2. Na druhou stranu je video překvapivě plynulé a se slušnou stabilizací.

Ukázkové video (1080p, 30 fps):