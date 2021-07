Plusy Bohatý obsah balení, rychlé dobíjení, podpora 5G

Povedený displej s obnovovací frekvencí 120 Hz

Dostatek výkonu, operační paměti i úložiště

Líbivý design a kvalitní zpracování

Výborné fotografie i video, gimbal stabilizace

Odladěné a čisté prostředí, příslib dvou updatů OS Minusy Absence vyšší certifikace odolnosti (pouze IP 52)

Chybí zde stereo reproduktory

Není přítomno bezdrátové dobíjení

Na novou značku na trhu sebevědomá cena

Nelze nijak nastavit rozložení na domovské obrazovce ? 8 /10 Hodnocení

redakce Na českém trhu není značka Vivo moc známá, ale ve skutečnosti se jedná o jednoho z největších výrobců mobilních telefonů. Dnes testované Vivo X60 Pro sice není prvním počinem, který by se u nás dal zakoupit, ale po předchozím opatrném našlapování a zkoumání zájmu je tím prvním, který je po střechu našlapaný moderními a výkonnými komponenty. Také přináší zajímavé technologie na poli fotoaparátu, to díky spolčení se slavným jménem Zeiss, které na poli smartphonů rozhodně není neznámé. Nemohu se zbavit dojmu, že (nejen) Vivo cítí značný útlum prodejů smartphonů Huawei, které díky absenci GMS rychle mizí z vysokých příček oblíbenosti mezi českými zákazníky, a tak se toho snaží využít. Konkurence je rozhodně zdravá, otázka je, zda si Vivo v tuto chvíli může za model X60 Pro říci o 19 990 korun, protože to jsou vody, kde se pohybují top modely ostatních výrobců a kde se rozhodně neodpouští ani maličký krůček vedle. Pojďme se tedy na Vivo X60 Pro, které se prodává v černé (Midnight Black) a modrorůžové (Shimmer Blue) barevné variantě s 12 GB RAM a 256 GB úložiště, podívat v naší recenzi. Vivo X60 Pro za cenu 19 999 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 2 obchodyna Porovnat ceny Vivo X60 Pro katalog rozměry a hmotnost: 159 × 73 × 7,6 mm, 179 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 376, 398 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 870 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 78 %

Celou recenzi Vivo X60 Pro si přečtěte na následujících listech.

Design Pohledná a ostrá žiletka. Není to sice kdovíjaký rekordman, co se tloušťky týče, ale hned při prvním úchopu do ruky poznáte, že držíte v ruce prémiový model. Napomáhá tomu samozřejmě konstrukční zpracování, kdy krycí sklo displeje i sklo zadní strany s černo-šedým gradientem jsou směrem ke krajům výrazně zahnuty, takže kovové šasi telefonu je na bocích poloviční, než jinde. Celkově je ale Vivo X60 Pro designově zajímavé, protože zatímco spodní hrana je celokovová a vydutá, ta horní je zarovnaná a s vloženým páskem plastu, na kterém je bůhví proč vyveden nápis Professional Photography.

Vivo X60 Pro má rozměry 159 × 73 × 7,59 mm a váhu 177 gramů. Unibody tělo je však precizně zpracováno, nikde žádné mezery, pazvuky, vše perfektně lícuje. Krycí sklo na čelní straně je celistvý kus, pouze v horní části s mikroskopickým výřezem na hovorový reproduktor, a je chráněno folií aplikovanou z výroby. Rámečky okolo displeje jsou, až na ten vždy větší u spodní hrany, opravdu příjemně tenké. Toho bylo docíleno i tím, že se standardní uskupení senzoru okolního osvětlení a senzoru přiblížení schovalo pod displej, asi centimetr vpravo od selfie kamerky. Pod displejem najdeme také optickou čtečku otisků prstů, ta je obrovsky rychlá a skoro stoprocentně spolehlivá.

Takto z profilu jde hezky vidět, jaká žiletka Vivo X60 Pro je a také, jak fotomodul nadvakrát vystupuje z těla telefonu. Po obvodu kovového šasi nenajdeme žádné neobvyklosti. Levý bok je holý, pouze se dvěma plastovými předěly kvůli anténám. Dva předěly, spolu se sekundárním mikrofonem, najdeme také na horní hraně. Na té spodní je potom předěl jediný, a k tomu hlasitý reproduktor, USB-C konektor a hovorový mikrofon. Zároveň tu najdeme šuplíček na vložení dvojice nanoSIM karet, paměťovou kartu vložit nelze. Pravý bok s dvojicí předělů potom ukrývá standardně dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku displeje.

Na horní ani spodní hraně nenajdeme žádnou specialtu, stejně tak jako do šuplíčku nevložíme paměťovou microSD kartu, pouze dvojici nanoSIM. Zajímavá (a nebezpečná) je také zadní strana. V levém horním rohu najdeme modul fotoaparátu, který z těla přístroje vystupuje nadvakrát. V nižším výstupku najdeme dvoubarevný LED blesk, v tom vyšším potom trojici snímačů a nálepku Zeiss. Vedle LED blesku je naprosto nenápadným písmem vyvedena informace o parametrech použité optiky a nutno říct, že mě strašně mrzí, že takto nenápadný výrobce nebyl, co se týče označení modelu a recyklačních informací, protože ty jdou vyvedeny tou nejjasnější stříbrnou barvou. Zhruba uprostřed zadní strany je také lokalizována cívka NFC antény. Slovo nebezpečná jsem v úvodu odstavce použil proto, že obě patra fotomodulu mají nesmírně ostré hrany, které v případě nešikovného úchopu umí rozříznout prst.

Pozornost je upřena k fotoaparátům na zadní straně, kvůli osazení stabilizace gimbalem. Vzhledem k tomu, že Vivo X60 Pro atakuje hranici 20 tisíc korun, mrzí mě některé věci. Ano, telefon vypadá prémiově, má výborné parametry, ale v této cenové hladině jenom toto nestačí. Zaprvé, telefon nemá stereo reproduktory. Dále tu chybí ani ne tak reverzní, ale alespoň bezdrátové dobíjení a v neposlední řadě je tu certifikace odolnosti pouze IP 52. Tedy částečná odolnost proti vniknutí prachu a pouze ochrana proti kapající vodě (v normovaném testu).

Displej Až 240 Hz na dotyk. Vivo X60 pro dostalo do vínku velmi povedený AMOLED panel, který nabídne rozlišení 1080 × 2376 obrazových bodů na úhlopříčce 6,56", což znamená výslednou jemnost 398 PPI. Displej je opravdu velmi pěkný na pokoukání, včetně bezchybné regulace jasu s příkladnou minimální i maximální hodnotou. Skvěle se na něj dívá ze všech úhlů a i na sluníčku není viditelnost žádný problém. Při dané cenovce může zamrzet použití jen Full HD+ displeje, pravdou však je, že díky tomu bylo jednodušší osadit displej automatickým či manuálním přepínáním obnovovací frekvence mezi 60 a 120 Hz. Kapacitní vrstva potom snímá dotyk až při 240 Hz, což má za výsledek velmi plynulé scrollování.

Jednotlivé položky nastavení displeje, kde tmavý režim je takřka povinností. Potěší i z výroby aplikovaná ochranná folie na displeji nebo velmi slušná hodnota 92,7 %, které zabírá displej z celkové plochy čelní strany. V nastavení displeje lze potom volit mezi světlým a tmavým motivem (ten je opravdu černý, ne šedý), zapnout ochranu zraku pro odfiltrování modrého světla, volit velikost písma ve čtyřech krocích, dále odfiltrovat blikání obrazovky při nízkém jasu, nastavit zobrazení rychlosti sítě a procent baterie ve stavovém řádku, nebo také nastavovat barevnou teplotu a volit mezi standardním, profesionálním a jasným barevným režimem.

Nastavit podobu animace si u Vivo X60 Pro můžete u lecčeho. Nechybí zde v displeji zabudovaná čtečka otisků prstů, která, jak již bylo zmíněno dříve, je neskutečně rychlá a spolehlivá. Takovou chválu už ale nemůžeme pět na always on režim zde nazvaný vždy na displeji, protože ten si sice můžete vzhledově konfigurovat, ale umí zobrazit pouze datum, čas, procenta baterie a zmeškané hovory a SMS, nic dalšího. Situaci nezachrání ani možnost vybírat si z desítky animací pro odemčení otiskem, obličejem, pro zapojení nabíjení, zhasínání displeje atd. Naštěstí alespoň nechybí dnes už běžná gesta, jako poklepáním probudit či uspat, trojicí prstů rozdělit obrazovku či pořídit screenshot, nebo gestem od strany zapnout režim ovládání jednou rukou.

Hardware Výkonnost sama, ale není to bez much. Co se výkonu týče, má Vivo X60 Pro sil na rozdávání. I když ho nepohání zcela aktuální chipset, Qualcomm Snapdragon 870 – 7 nm technologie, osm jader s taktem až 3,2 GHz – spolu s grafickým akcelerátorem Adreno 650 jsou stále velmi výkonnou dvojicí, což potvrzují i výsledky AnTuTu benchmarku. K tomu nesmíme zapomenout na 12 GB paměti RAM, kterou umí telefon ještě rozšířit o další 3 GB z vnitřního úložiště. Diskutovat tu o výkonu nebo co vše telefon zvládá, to nemá smysl, důležité je však poznamenat, že prostředí je odladěno a optimalizováno na výbornou. Výsledky benchmarku AnTuTu v9.0.12: celkové skóre: 719 551 bodů

CPU: 197 053

GPU: 241 934

MEM: 129 754

UX: 150 819 Vnitřní paměť zde činí 256 GB, které nelze rozšířit paměťovými kartami a ze kterých je po startu dostupných zhruba 230 GB. Zmínit se musíme i o baterii, která má kapacitu 4200 mAh a vydrží jeden standardní náročný pracovní den a ještě trocha zbude. Pokud se budete snažit, přidáte ještě půl den, na dva dny ale Vivo X60 Pro nedosáhne. Potěší v balení přibalený 33W adaptér, který telefon z nuly na plnou kapacitu dobije za lehce přes hodinu, na 70 % to ale zvládne za 35 minut. Znovu zmíním absenci alespoň bezdrátového dobíjení, které je dle mého u telefonu za dvacet tisíc korun závažným nedostatkem.

Výkonu má Vivo X60 Pro na rozdávání, úložiště taky. Baterie nemá kdovíjakou hodnotu, ale dokáže podržet, to spíše zamrzí absence bezdrátového dobíjení. Na poli konektivity lze vytknout maximálně chybějící FM rádio, infraport a sluchátkový konektor. Sluchátka však standardně připojíte přes USB-C (nebo využijete přibalenou redukci) a ta v balení nevypadají ani nehrají vůbec špatně. Zamrzet však mohou chybějící stereo reproduktory. Jinak zde najdeme Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, podporu 5G sítí na obou SIM kartách, nechybí tu NFC a plejáda podporovaných geolokačních služeb zahrnuje GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS a NAVIC. Senzorová výbava potom čítá akcelerometr, gyroskop, senzor osvětlení a přiblížení a bohužel jen elektronický kompas.

Software Garance dvou velkých updatů. Vivo X60 Pro přichází s Androidem 11 na palubě a jen minimum změn oproti čistému systému potom dodává grafická nadstavba Funtouch OS 11.1 Global. Bezpečností aktualizace mají dataci k 1. květnu 2021, což je v době testování jen dva měsíce pozpátku, tedy v pořádku. Co se mi tu opravdu líbí, je skutečnost, že nemusíte mít telefon s čistým operačním systémem a zároveň mít nainstalováno vše, co kdy Google stvořil. Kromě předinstalovaného Facebooku a Netflixu je tu od Google nějakých 15 aplikací, což je polovina toho, co vidíme u jiných smartphonů. Vivo samotné dodalo aplikaci vivo.com, což jsou jen webové stránky s podporou, a iManager, což je aplikace k optimalizaci chodu zařízení.

Android 11 a grafická nadstavba Funtouch OS u Vivo X60 Pro. Garance dvou nových verzí operačního systému Android je pěkná, i když nikoliv neobvyklá, obzvlášť v této cenové kategorii. Potěší spíše možnosti gest a zkratek, které lze v systému používat. Mimo věci uvedené v kapitole Displej jako příklady uveďme možnost spustit svítilnu zatřesením nebo namapovat spuštění konkrétní aplikace na dlouhý stisk tlačítka snížení hlasitosti. Také je tu sekce ultra herní režim, v rámci kterého můžete nastavit herní zkratky, blokovat příchozí oznámení atd. Výtku mám naopak k nemožnosti jakéhokoliv přizpůsobení ploch, kdy například chybí možnost upravit mřížku ikon. Zbytek nejlépe napoví přiložené screenshoty.

Chytrá gesta, která vám u Vivo X60 Pro mohou zjednodušit život.

Fotoaparát Magické slovo gimbal a punc značky Zeiss. Jméno Zeiss není ve světě smartphonů žádnou novinkou, vždyť toto jméno bylo dlouhé roky spojeno se značkou Nokia. U značky Vivo potom spolupráce přináší nejen kvalitní optiku, ale také stabilizaci gimbalem a portrétní režim se spoustou funkcí a propracovaným softwarem pro dokonalý bokeh. Tleskám výrobci také za to, že se vystříhal honbě za počtem fotoaparátů a použil pouze snímače s kvalitními hodnotami, nikoliv zbytečné dvou nebo pěti Mpx snímače s mizernou světelností, však se podívejte sami. Parametry snímačů Vivo X60 Pro: 48 Mpx hlavní snímač, f/1.48, senzor 1/2", pixel 0,8 μm, PDAF, gimbal stabilizace

13 Mpx širokoúhlý snímač, f/2.2, senzor 1/3", pixel 1,12 μm, 120° záběru, PDAF

13 Mpx teleobjektiv, f/2.46, senzor 1/3", pixel 1,12 μm, PDAF

32 Mpx selfie kamerka, f/2.45, senzor 1/2,8", pixel 0,8 μm, fixní ostření Na výbornou je také zpracována fotoaplikace, je vidět, že si výrobce dal záležet. Vše je přehledné, logické, není zde zbytečně mnoho nastavení, zato zde najdeme možná až moc režimů, filtrů, softwarových zlepšováků apod. Je ale vidět, že fotografické ústrojí bylo pro Vivo důležité a tak si dalo záležet, aby zde bylo opravdu vše. Třeba takový histogram v Pro režimu, což u drtivé většiny ostatních top modelů nenajdeme. Skvěle tu funguje automatické HDR i AI, která přednastavuje jednotlivé parametry dle rozpoznané scény. A to včetně režimu makro, pro který tu naštěstí není nekvalitní dedikovaný snímač, takže jsou fotky hodně povedené.

Prostředí fotoaplikace u Vivo X60 Pro. V podstatě o všech snímačích lze říci, že předvádí velmi slušné výsledky. Jak barevným podáním, tak úrovní detailů, tak ostrostí přesně kopírují zabíranou scénu. Přítomnost šumu je minimální a různé deformace se zde objevují jen ve velmi malé míře. Samozřejmě, hlavní snímač díky fantastické hodnotě světelnosti vyniká, a v porovnání s ním bude u širokoúhlého a teleobjektivu vždy více šumu, lehké zabarvení do jiných odstínů či méně detailů, a za zhoršených světelných podmínek bude rozdíl ještě větší, ale ve srovnání s většinou jiných doplňkových snímačů jsou ty u X60 Pro značně nadprůměrné. Ukázkové fotografie:

Ukázkové fotografie z hlavního snímače, další najdete ve Fotogalerii.

Ukázka focení v přiblížení 0,6×/1×/2×. Více ukázek najdete ve Fotogalerii. Video je také kapitola sama pro sebe. Maximem je 60 fps ve 4K rozlišení, kde je dostupná elektronická stabilizace obrazu a už toto video je velmi povedené, barevně věrné, bez neustálého přeostřování, jakéhokoliv trhání nebo skokového měnění světelnosti scény. Ale to, co dokáže předvést gimbal stabilizace maximálně při Full HD a 60 fps, to je opravdu unikát a speciálně při nočních záběrech bude rozdíl v obou úrovních stabilizace ještě znatelnější. Na videu níže jsem opravdu hodně rychle běžel a až na minimalizované otřesy při došlapu je video hezky plavné, to ale byl úmyslně extrémní test. Při běžném natáčení z ruky, při rychlých pohybech telefonem nebo chůzi bude video naprosto stabilní. Ukázkové video (4K, 60 fps): Ukázkové video (stabilizace gimbal, Full HD, 60 fps):

Fotogalerie Tiskové fotografie: Redakční fotografie: Snímky prostředí: Snímky z fotoaparátu: Snímky z fotoaparátu (0,6×/1×/2×):