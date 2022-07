Recenze mobilu Vivo X80 Pro. Premiant, který zatopí té nejvyšší konkurenci

Plusy Kvalitní fotoaparát

redakce Vivo na českém trhu nepůsobí necelé dva roky a první měsíce to zkoušelo nenápadně s levnými modely. Nakonec ještě loni napodzim tak trochu s křížkem po funuse přišlo na trh s vlajkovým modelem X60 i když v zahraničí přicházel jeho nástupce. Letos se do toho ale firma vrhla s plnou parádou a novinka X80 Pro už dorazila včas a jde o téměř nekompromisní telefon se vším všudy. Vivo X80 Pro láká zejména svým fotoaparátem vyvinutým ve spolupráci s firmou Zeiss. Kromě něj ale nabízí vynikající výkon i výbavu a rozhodně vás překvapí blesková čtečka otisků prstů s rychlostí, velikostí a hlavně praktickým využitím. Když připočteme i odladěný systém se třemi roky aktualizací, bude jen otázkou, zda budou zákazníci ochotni u stále nové značky na našem trhu zaplatit cenu 27 tisíc korun. VIVO X80 Pro 12GB/256GB nabízí 9 obchodů za ceny od 26 989 Kč Srovnat ceny na Živě Vivo X80 Pro katalog rozměry a hmotnost: 165 × 75 × 9,1 mm, 219 g

displej: 6,8", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 200, 518 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 82 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Vivo X80 Pro si přečtěte na následujících listech.

Design Stylově konzervativní. Vivo X80 Pro je od svého počátku koncipovaný jako fotomobil a to se projevilo i na vzhledu zařízení. První co vás na něm upoutá je tak obří vyvýšený modul fotoaparátu na zádech, který na nich zabírá zhruba třetinu celé plochy. Modul je navíc z lesklé keramiky, takže je odolný proti poškrábání a také dobře vypadá. Ovšem jen do chvíle, než se na něm objeví první otisky prstů, které přitahuje jako magnet.

Vivo X80 Pro už na první pohled ukazuje, co je pro něj priorita - fotoaparát. Samotná záda jsou z mléčného skla s matnou úpravou, příjemnou na dotyk. Ač to není hned patrné, na přímém světle se jeho úprava lehce třpytí. Jen opatrně, protože s ní má telefon docela tendence vyklouzávat z ruky. Čelní strana má výrazně zaoblené kraje a samotné krycí sklíčko zde pozvolna přechází do boků telefonu, což působí velmi efektně, ale na někoho už to může být trochu moc.

Modul fotoaparátu Vivo X80 Pro je obrovský a zabírá cca třetinu plochy zad. Obrazovka zde zabírá téměř celou čelní plochu, přesto zbyly velmi tenoučké okraje při horní straně, kam se vměstnaly senzory a sluchátko. Pro selfie fotoaparát výrobce využil průstřel v displeji, který je ale překvapivě malý a nenápadný V displeji pak nechybí ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Tak trochu překvapivým prvkem je infračervený port pro ovládání chytré domácnosti, který se nachází na horní straně. Boky telefonu jsou díky zmíněnému zaoblení velmi tenké a na tom levém dokonce výrobce nic nepoužil. Pravý bok je pak vyhrazený pro tlačítka regulace hlasitosti a vypínání. Horní strana nabízí mikrofonek a překvapivě i infračervený port, ta spodní pak další mikrofon, repráček a hlavně USB-C pro nabíjení a drátovou konektivitu.

Balení telefonu je nezvykle štědré. Najdete v něm smartphone, nabíječku, kožený kryt i drátová sluchátka. Celkově telefon vypadá prémiově i konzervativně zároveň a hlavně působí bytelným dojmem díky hliníkovému rámu. Bát se nemusíte ani vody a prachu vzhledem k certifikaci IP68. Pochválit musím také přibalený ochranný kryt z umělé kůže, ve kterém telefon působí překvapivě stylově. Vivo u něj ale moc nedomyslelo ochranu a téměř splývá s tělem telefonu. Pokud vám telefon v krytu nešťasťa spadne na čelní stranu, nemuselo by to dopadnout dobře.

Displej Věrný, plynulý a zakřivený. Vivo X80 Pro nabízí velký 6,78“ AMOLED LTPO displej s jemným 2K rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů. To se hodí například pro sledování videa a jiné činnosti, nicméně pro úsporu energie je možné rozlišení snížit i na FullHD+. Pochválit musím také vysokou obnovovací frekvenci 120 Hz pro plynulý obraz. Vzorkovací dotyková frekvence je zde dokonce 300 Hz, což ocení zejména hráči.

Nastavení displeje telefonu. Telefon má ve výchozím stavu věrné podání barev, což potvrdilo i naše měření optickou sondou. Navíc si barvy v nastavení můžete široce přizpůsobit od kontrastu až po teplotu barev. Co se jasu týče, telefon slibuje maximální jas až 1000 nitů, ovšem to je pouze v extrémních situacích například při sledování HDR videa. Při běžném používání jsou hodnoty o něco nižší, nicméně stále jde o dostatečný jas pro pohodlné použití i na přímém slunečním světle. Potěší vás ale naopak v noci, kde je vynikající minimální jas 2 nity zárukou pohodlného obrazu. Navíc k můžete využít i tmavý režim displeje, se kterým možná ušetříte i trochu baterie. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/497 cd/m 2 (nitů)

2/497 cd/m (nitů) gamma: 2,04

2,04 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,41/3,55 Naměřené barevné odchylky ukazují, že jde rozhodně o nadprůměrný panel s poměrně přesnými barvami odpovídající nejvyšší třídě telefonů. Minimální jas je skvělý, ten maximální je většinou kolem 500 nitů po celé ploše, krátkodobě však z něj vytáhnete i vyšší hodnoty a v jednotlivých bodech zvládá i dvojnásobek, což jsou skvělé hodnoty.

Hardware Čtečka otisků, kterou si zamilujete. Po stránce výbavy u Vivo X80 Pro hledejte jen to nejlepší. O výkon se zde stará špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 doplněný o 12 GB RAM a 256 GB vnitřní úložiště. Jako podpora pro rychlejší načítání aplikací je zde i funkce tzv. dynamické operační paměti, kdy telefon umí využít 4 GB z vnitřní paměti jako operační paměť. Telefon je tak připraven i na ty nejnáročnější úlohy. Výkon – Antutu 9.3.9 Celkové skóre: 990 001 bodů CPU: 231 519 bodů GPU: 444 263 bodů MEM: 146 891 bodů UX: 167 328 bodů

Stran konektivity zde nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ale samozřejmě ani mobilní sítě 5G. Počítat můžete také s NFC nebo USB-C, malým překvapením je také infračervený port pro ovládání domácí elektroniky. To nejzajímavější ale přichází pod displejem - ultrazvuková čtečka otisků prstů. Ta je totiž nejen extrémně rychlá, že telefon odemčený ve zlomku vteřiny, ale navíc je i nezvykle velká, takže máte mnohem větší plochu, kam telefon můžete přiložit. Větší plocha přináší i úplně nové možnosti. To jsou například zkratky. Do pole čtečky si totiž kromě samotného odemykání můžete dát i ikonky aplikace. Ze zamykací obrazovky pak na ně stačí přiložit prst a s odemčením se rovnou automaticky spustí, což se bude hodit na vaše nejpoužívanější aplikace.

Nastavení čtečky otisků prstů s rychlými akcemi Čtečku jde tradičně využívat i k zamykání některých aplikací. To samo o sobě není nic nového, ovšem díky velké čtečce tuto funkci Vivo opět posunulo. Aplikace je totiž možné zabezpečit dvěma otisky prstu naráz. Pro přístup do aplikace je pak nutné do vyznačeného pole čtečky přiložit souběžně oba prsty, což ještě znásobuje bezpečnost. Výdrž (při autom. frekvenci displeje): Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 15 hodin 57 minut

15 hodin 57 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 13 hodin a 49 minut

​ 13 hodin a 49 minut Nabíjení z 0 na 100%: 38 minut

38 minut Nabíjení z 15 na 90%: 26 minut Co se výdrže týče, je zde připravena silná baterie s kapacitou 4 700 mAh, která zvládne celý náročný den i při vyšší obnovovací frekvenci displeje či vyšším rozlišení. Ve výdrži jsem ale při testování zaznamenal podivné výkyvy a na dva dny bych si s ním rozhodně netroufnul. Telefon pak díky 80W dobíjení nabijete za cca půl hodiny. Nechybí zde ani 50W bezdrátové dobíjení či reverzní dobíjení pro sdílení energie s jinými zařízeními. Smartphone se může chlubit stereo reproduktory, které se mohou chlubit čistým zvukem a hudebními ambicemi. Repráčky mají vyvážené středy a docela ostré výšky. Basy jsou sice méně výrazné, ale stále budete při hraní, sledování videí více než spokojeni. Pro poslech hudby k telefonu můžete připojit drátová sluchátka, která získáte spolu s balením.

Software Skvělá optimalizace i podpora. Operačním systémem telefonu je Funtouch OS 12 postavený na Androidu 12. Ten za poslední roky hodně dospěl a už nepůsobí tak exoticky, ale ne každému se musí líbit. Jakmile mu ale přijdete na chuť určitě si zamilujete například povedenou grafiku widgetů. Firma se také stará o aktuálnost systému. Zákazníci se tak u Vivo X80 Pro mohou těšit v budoucnu rovnou na tři velké aktualizace. To by znamenalo v budoucnu podporu Androidu 13, 14 i 15, což je velké plus. Kromě toho na telefon chodí i pravidelné bezpečnostní záplaty a drobné opravy.

Prostředí FunTouch OS 12 Jedna z posledních během testování konečně opravila některé nepovedené překlady češtiny, které Vivu už v recenzích vyčítám dlouhé měsíce. Některé jazykové přešlapy ale stále zůstaly, ale dle výrobce by se časem také měly opravit. Jinak musím pochválit konečně i dobrou optimalizaci, kdy se vše bleskově načítá a i animace systému jsou plynulé.

Předinstalované aplikace telefonu Výhoda pro mnohé bude také čistota systému. Firma se zaměřila na minimalizaci zbytečných aplikací a od základu zde dostanete jen to co opravdu potřebujete. Vše jsou přitom užitečné utility od Vivo nebo od Googlu. Zde mě překvapilo, že i nabídka aplikací od Googlu se zde lehce omezila a některé méně používané jako například Google Disk na telefonu už také předinstalovaný nebyl.

Fotoaparát Partnerství s Zeiss nese ovoce. Fotoaparát je u Vivo X80 Pro tím hlavním, na co se vás bude snažit od první chvíle nalákat. Ještě aby ne, když na něm spolupracoval s firmou Zeiss, která mu pomohla se softwarem, ale hlavně dodala i vlastní optiku, včetně antireflexní vrstvy T*, která pomáhá zmírnit zpětné odlesky mezi čočkami při focení, hlavně v protisvětle.

Ukázkové fotografie Telefon nabízí rovnou čtveřici objektivů, kde je hlavní hvězdou primární 50MPx snímač s vynikající clonou f/1.57. Po ruce mu bude 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který Vivo mimo široké snímky používá také pro makro. Překvapení přináší 12Mpx portrétní objektiv, který tentokrát dostal gimbalovou stabilizaci, zatímco ten primární si tentokrát musel vystačit jen s tou klasickou. Čtveřici pak uzavírá 8Mpx teleobjektiv, který telefonu poskytuje až 5× optický zoom. Telefon mě překvapil svou ostrostí a kvalitou detailů, která je na jedničku. Přístroj navíc rychle ostří, dobře si poradí s dynamickým rozsahem a bavit vás bude i barevné podání fotek. U něj máte dokonce na výběr. Buď budete fotit na výchozí, lehce živější režim od Vivo, který možná o něco lépe vypadá, nebo vsadíte na věrné barvy s režimem Zeiss, kde naopak zase více vyniknou některé detaily. Jedničku ode mě Vivo dostane i za to, že si dalo práci i se sladěním barev mezi všemi objektivy.

Srovnání objektivů Skvěle si telefon vede také v noci, kde dokáže zachytit dostatek světla pro zachycení velmi působivých detailů. Samozřejmě je zde trochu patrný i šum, ale v rozumné míře. Když navíc aktivujete noční režim s delší dobou závěrky, dokážete doslova změnit noc v den. Kde už je ovšem situace horší jsou další objektivy, které v noci už tolik neexcelují.

Srovnání výchozího barevného režimu a režimu Zeiss (vpravo) Vynikající práci odvádí také po stránce videa, které zvládá natáčet až v 8K při 30 FPS nebo 4K při 60 FPS a samozřejmě i nižším rozlišení. Zde potěší detaily, ale i barevné podání. Velkou pochvalu Vivo dostane také za plynulé přepínání mezi objektivy při natáčení a poklonu zde skládám také za precizní stabilizaci, která udrží obraz stabilní i při velkých otřesech. Přepnutím na vodorovnou stabilizaci telefon udrží obraz stabilní dokonce i když s ním otáčíte vzhůru nohama. Toho je docíleno gimbalovou stabilizací, ovšem jak bylo řečeno v takovém režimu k natáčení využívá portrétní objektiv. Stran natáčení jsou zde i nové režimy. Hlavním má být Zeiss Cinematic Bokeh, který v reálném čase zaostří hlavní objekty na scéně, zatímco zbytek rozmaže, tak aby ještě více vynikl. Ukázkové video (4K, 30 fps): Ukázka Zeiss Cinematic bokeh videa: V ideálních podmínkách to vypadá působivě, ovšem stačí, aby se objekt nějak více hýbal a začne to dělat potíže a přeostřování začne trochu haprovat. Pro ukázku a demonstraci zajímavé, ale troufnu si tvrdit, že většina uživatelů, to nikdy nepoužije.

Ukázková selfie Pro selfíčka je v čelním výřezu připravena 32Mpx čelní kamerka, která dokáže pořizovat ostré snímky, ovšem ve výchozím stavu až trochu nerealisticky vyhlazuje obličej. Navíc má trochu problémy s dynamickým rozsahem, takže častokrát hodně přeexponovala pozadí. Jedná se tak spíše o jednu z nejslabších stránek jinak velmi působivé fotografické výbavy telefonu.

vybavenost cena: ještě se neprodává Xiaomi 12 Pro katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,2 mm, 205 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 200, 521 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1600|1800 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 83 %

vybavenost cena: 27 988 Kč OnePlus 10 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 74 × 8,6 mm, 201 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 216, 526 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (2000|316 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 85 %

vybavenost cena: 23 490 Kč Google Pixel 6 Pro 256GB katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,9 mm, 210 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO OLED, 1 440 × 3 120, 513 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 003 mAh

procesor: Google Tensor (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 79 %

vybavenost cena: 29 991 Kč Verdikt: Vivo X80 Pro je špičkový fotomobil s vynikající výbavou i fotoaparátem. Radost udělá jeho blesková čtečka i nabíjení. Výrobce by ale měl vzhledem k ceně dopilovat české překlady, které kazí dojem z jinak skvěle odladěného prostředí. VIVO X80 Pro 12GB/256GB nabízí 9 obchodů za ceny od 26 989 Kč Srovnat ceny na Živě Plusy: Povedený fotoaparát Zeiss

Fantastická čtečka otisků prstů s nevídanými funkcemi

Skvěle odladěný, čistý systém

3 roky systémových aktualizací

Vynikající stabilizace videa

Voděodolnost dle IP68 Minusy:​ Místy špatné překlady v systému

Gimbalová stabilizace jen u portrétní kamerky

Zakřivení displeje může být někdy nepříjemné kvůli odleskům