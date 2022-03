Recenze mobilu Vivo Y01. Povedený základ, který vyhoví nenáročným

rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,3 mm, 178 g displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI sítě: GSM, 3G, LTE konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS paměť: 32 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 GB, baterie: 5 000 mAh procesor: Mediatek MT6765 (Helio P35) (8× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm) operační systém: Google Android 11 - Go edice fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk

Do redakce dorazilo Vivo Y01 , základní telefon nižší třídy, který má i těm méně náročným uživatelům přinést bezproblémové používání, plynulý chod a dlouhou výdrž na baterii. Vzhledem k ceně došlo na mnoho ústupků, ovšem přesto telefon má potenciál ve své kategorii zaujmout.

Spodní strana pak dle očekávání nabízí repráček a mikrofon a překvapivě i 3,5 mm jack pro poslech hudby. Zklamáním pro mnohé však bude zastaralý microUSB konektor. Na druhou stranu je telefon vzhledem k nízké určený pro cílovou skupinu, kde pravděpodobně i předchozí model majitelů nabízel tento starý konektor, takže to uživateli pravděpodobně vadit nebude.

Co se jasu týče, čekejte průměrné hodnoty, přesto i za jasnějšího dne nebudete mít s čitelností problém. Jen ten minimální jas mohl být ještě o něco nižší. Při večerním používání se však rozhodně budou hodit funkce filtru modrého světla pro ochranu zraku či tmavý motiv.

Dostačující „hádéčko”. Telefon se může chlubit 6,51“ IPS displejem, ovšem pouze s HD rozlišením. To ale vzhledem k ceně oželíte. Obraz je totiž při běžném používání dostatečně jemný a pixely spatříte jen při detailnějším zkoumání. Naopak budete rádi za neutrálnější podání barev, které si však můžete libovolně přizpůsobit dle libosti v nastavení.

Samotné nabíjení je ale vzhledem k vysoké kapacitě baterie velmi zdlouhavé. S přibaleným 10W adaptérem se totiž do plného stavu nabíjí cca 2 a půl hodiny, což opět připomíná, že se nacházíme v té nejnižší cenové třídě.

Telefon nabízí základní konektivitu v čele s LTE a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n a samozřejmě Bluetooth 5.0. Co však mnohým bude jistě chybět je NFC pro bezkontaktní platby. Velkým zklamáním je také starší micro-USB konektor. Naopak potěšující je přítomnost sluchátkového 3,5 mm jacku.

Software

Rychlý a odlehčený. Vivo Y01 nabízí předinstalovaný operační systém Android 11 Go s nadstavbou Funtouch OS. Jde tedy o odlehčenou variantu systému, která je přizpůsobená pro plynulý chod i na slabší hardwaru. A nutno podotknout, že se jí to daří. Optimalizace se zde povedla, takže je vše relativně rychlé, nic se neseká a z telefonu rozhodně nemáte pocit, že jde o telefon nejnižší třídy.



Telefon nabízí prostředí FuntouchOS postavené na Androidu 11 Go.

Prostředí je navíc relativně čisté a vychází z čistého Androidu. Až na aplikaci Vivo.com a nástroje pro snazší přenos souborů, iManager pro čištění paměti a zjednodušený režim, který se hodí třeba pro malé děti či seniory. Zbytek jsou už jen aplikace od Googlu, navíc většinou v jednoduché verzi Go, a to včetně Go Assistanta.

Výrobce si také dává záležet na podpoře. Během testování jsme obdrželi bezpečnostní aktualizaci, takže nemusíte mít strach, že byste o to u levného telefonu přišli.