Plusy 12GB RAM je nadstandard

slušná výdrž na jedno nabití

Blesková čtečka otisků prstů

Povedený 50Mpx snímač fotí i v maximálním rozlišení

Bohatý obsah základní krabice Minusy Lesklé kryty

Průměrný 60Hz displej

Čipset by mohl být výkonnější

Ve výbavě chybí FM rádio

Konkurence je vybavena o něco lépe ? 5 /10 Hodnocení

redakce Vivo je na českém trhu stále mladou značkou, to však nijak nebrání výrazné expanzi smartphonů této čínské značky na trh. Vivo cílí spíše na segment méně náročných uživatelů či mileniálů, kteří mají aktivní styl života, ale na druhou stranu si nechtějí pořizovat telefon za 20 tisíc. Kompromisem mezi výkonem, výbavou a cenou má být Vivo Y33s, které zakotvilo v cenových patrech okolo šesti tisíc korun, kde panuje doslova obří konkurence. Bude mít telefon dostatečně ostré lokty, aby se na trhu prosadil? Konkurence je neúprosná, a po testování jsme nabyli dojmu, že too Vivo Y33s rozhodně nebude mít lehké. Líbí se nám slušná výdrž na jedno nabití, obří RAM, spolehlivá čtečka otisků prstů, 50Mpx hlavní foťák i NFC. Velké plus zaslouží i doslova nabitá základní krabička. Telefon však sráží méně výkonný čipset a hlavně průměrný displej. Vzato kolem a kolem, má konkurence (Xiaomi, Readmi či Realme) v cenové hladině šesti tisíc přeci jen o něco vybavenější telefony. I když, někdy není na škodu jít trochu proti proudu... Vivo Y33s katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,0 mm, 182 g

displej: 6,6", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 408, 401 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G80 (8× Cortex-A75, 12nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 57 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Vivo Y33s si přečtěte na následujících listech.

Design Rovná záda a nepraktický lesk. Vivo Y33s se na trhu prodává v matném a lesklém provedení. Nám do redakce dorazila druhá zmiňovaná varianta, která sice vypadá „exkluzivněji“, ale zaplatíte za to otisky prstů na zadním krytu, kterých se prakticky nezbavíte. Telefon si po vybalení z krabice prohlížejte jen několik málo vteřin, a poté jej okamžitě vložte do přibaleného silikonového krytu. Pokud zvolíte matně modrou barevnou variantu, tento krok se vás samozřejmě netýká.

Vivo Y33s jsme otestovali v lesklé barevné variantě Mirror Black Telefon je samozřejmě celoplastový, boky jsou příjemně zaoblené, boční rám se snaží navodit iluzi kovu. A to je v cenové relaci šesti tisíc korun akceptovatelné. Na spodní hraně čeká nabíjecí USB-C, hlavní reproduktor, který by mohl být o něco hlasitější a kvalitnější, a také sluchátkový jack. S ohledem na mizející 3,5mm konektory je jeho zachování velmi výrazným bonusem, který se zákazníkům bude líbit. Ještě, když k tomu připočtete jednoduchá pecková sluchátka přímo v základní krabici.

Pohled na spodní hranu a na záda s vystouplým fotomodulem, která jsou doslova magnetem pro otisky prstů Pravý bok je vyhrazen pro zapuštěnou zamykací klávesu, jejíž součástí je slušně fungující čtečka otisků prstů. Regulátory hlasitostí mají vcelku hlasitý stisk, ovládají se však přesně a prst na nich neklouže. Levý bok je kompletně prázdný, na horní hraně stojí za zmínku dlouhý šuplíček, do něhož vložíte dvě nanoSIM karty společně s microSD kartou (samostatný slot).

Na pravém boku čekají regulátory hlasitosti a svižná čtečka otisků prstů, protější bok je prázdný Záda telefonu je přísně rovná, takže, i přesto, že telefon působí lehce zastaralým dojmem, drží se v ruce poměrně jistě a neklouže. Dominantním prvkem zadního krytu je fotomodul se třemi fotoaparáty, z nichž však stojí za zmínku jen hlavní 50Mpx snímač se světelností 1.8. V základu slučuje čtyři pixely do jednoho, ale můžete fotit i v maximálním rozlišení. Zcela zbytečné jsou pak dva 2Mpx foťáky pro makro a rozmazání pozadí. V prvním případě fotky stejně nejsou ostré, v případě druhém si umí s portrétovými snímky už srovnatelně (možná i o něco lépe) poradit i umělá inteligence. ​

V základní krabici najdete i tento obal, který zajistí základní ochranu Mimo telefonu najdete v základní krabici silikonový kryt, 18W nabíječku, USB-C kabel, základní pecková sluchátka a špendlík pro vytažení bočního šuplíčku. Na displeji je navíc přímo od výroby nalepena základní ochranná fólie. A to je výbava, na dnešní dobu, dost nadstandardní.

Displej Displej je jen šedý průměr. Ani v oblasti displeje testovaný smartphone nijak neexceluje. Máme tu čest se 6,71" IPS LCD panelem spíše průměrné kvality. Jemnost displeje je při protáhlém rozlišení Full HD+ sice dostatečná, na přímém slunci si toho však z obrazovky mnoho neužijete. Je vidět, že výrobce na displeji dost šetřil, navíc v cenovém segmentu okolo šesti tisíc se už, tu a tam, objevují AMOLED displeje, které jsou zobrazovací kvalitou trochu někde jinde, nebo alespoň kvalitnější IPSka.

Součástí 6,71" IPS panelu je spodní lišta s ovladači i výřez pro selfie kamerku Displej má zaoblené rohy a výřez pro 16Mpx selfie, poblíž které je vidět výrazný „ghosting“, zvláště pak u bílého systémového podbarvení. V nastavení si sice můžete přepnout na tmavý systémový režim, černá však u IPS displeje stále svítí a nijak vám nepošetří baterii. Režim ochrany zraku dokáže pošetřit oči při noční práci, můžete si zvolit úroveň „žlutého přelivu“, či časový rámec, kdy se má filtr modrého světla aktivovat automaticky. Pozici zpětné šipky ve spodní liště s ovladači (standardně vlevo) si můžete přesunout na pravý kraj.

Nastavení zobrazení, úprava barev, volba dvou schémat, fontu a tapet. Nastavení ovladačů ve spodní liště Displej má poměrně slabé pozorovací úhly, navíc se v něm, zejména na světlých plochách, výrazně odrážejí okolní objekty. S barvami displeje si můžete softwarově trochu „pohrát“ , plusem je také to, že přímo na displeji je od výroby umístěna základní ochranná fólie. I přesto to všechno je však panel spíše průměrný, a místo aby vylepšoval pozici telefonu na trhu, spíše mu kazí reputaci. Nemusíme se rovnou bavit o AMOLEDech, ale IPS displeje lze vyrobit podstatně kvalitnější...

Hardware Výkon zajistí průměrný Mediatek. Vivo u telefonu vsadilo na „profláknutý“ čipset Mediatek Helio G80, který je vyráběn 12nm technologií. Jedná se tedy o starší čipset, který je však v dnešní době stále nasazován u levnějších zařízení, která nemají 5G ambice. Herní výkon je tedy slušný, nečekejte však žádné zázraky. U některých her budete muset slevit ze svých grafických nároků, což nám ukázaly již testované hry Asphalt 9 a Titan Quest.

Skóre v Antutu je spíše průměrné, což platí i o Geekbench 5, detailu procesoru v CPU-Z Asphalt 9 je na maximální detaily velmi dobře hratelný, musíte jen počítat s občasnými záseky (cca 3x během jedné trati). U Titan Questu padá v exponovaných scénách v podzemí framerate až na 11 fps, což už znamená dost trhaný obraz. Při hraní se záď telefonu zahřívá jen nepatrně, musíte jen počítat se vcelku zdlouhavým načítáním. A to zřejmě, vzhledem k ceně telefonu, překousnete.

Asphalt 8 se zubatějšími texturami a Titan Quest, jehož fps dostává pořádně zabrat U čeho si naopak stěžovat nemůžeme, je operační paměť. Telefon má 8GB fyzickou RAM a 4GB virtuální, která se „ukusuje“ z interního 128GB úložiště. To si ještě můžete rozšířit microSD kartami v samostatném slotu, takže paměť rozhodně není žádný problém. Systémové zdroje spravuje utilita RAM a úložiště, při běžném používání telefonu je zabrána zhruba 3,5GB RAM. A pokud virtuální RAM nebudete chtít využívat (např. pro dočasné ukládání aplikací a jejich rychlejší start), můžete ji jednoduše vypnout. Ostatní výrobci vám virtuální RAM zapnout defaultně bez možnosti deaktivace.

128GB úložiště rozšíříte microSD kartami, RAM je dost velkorysá. K 8GB fyzické operační paměti připočtěte ještě 4 GB virtuální RAM Osobně bych však virtuální RAM vyměnil za výkonnější čipset. Virtuální RAMka má přeci jen smysl u telefonů se 4 či 6GB RAM, 8 giga je pro potřeby telefonu naprosto dostačující. U čipsetu však už vidíme rezervy, 251 tisíc bodů v Antutu je toho zdárným důkazem.

Nastavení konektivity, správce SIM a NFC. Aplikacím můžete pevně nastavit, zda mají využívat jen mobilní data nebo Wi-Fi Reproduktor je na těle telefonu jen jeden, a rozhodně by mohl být kvalitnější. Možná i o trochu hlasitější, ovšem už i při stávajících vyšších úrovní hlasitosti je jeho zvuková reprodukce spíše průměrná. Naštěstí zůstal u telefonu zachován 3,5mm jack, do něhož můžete zapojit přibalená sluchátka. A v nich je poslech řádově kvalitnější, jenže třeba tak základní věc, jako ekvalizér, v softwarové výbavě chybí!

Dynamické efekty jsou zbytečné, při používání telefonu spíše zdržují Čtečka otisků prstů funguje bleskově a velmi přesně. Zadávání otisků sice chvíli potrvá, ovšem odemykání telefonu je bezproblémové. Jen si nezapomeňte deaktivovat zcela zbytečnou odemykací animaci, která vás bude jinak dost zdržovat.

Přidáváme otisk prstu a sken obličeje, nastavení režimu USB Alternativou je pak odemykání pomocí obličeje. Systém má také vibrační odezvu, která reaguje na stisk ovladačů klávesnice. Vibrace jsou však dost „hrubé“ a nijak si je uživatelsky neupravíte. Telefonu by rozhodně slušel modernější vibrační motorek. Konektor není jen pro nabíječku. 8 tipů, jak na Androidu co nejlépe využít režim USB OTG K počítači Vivo Y33s připojíte přes přibalený USB-C konektor, jenže pokud si režim USB nezvolíte v nastavení, musíte při každém zapojení kabelu ručně aktivovat mód pro přenos souborů. V PC se telefon tváří jako zařízení „V2109“. Přepínačem si pak můžete aktivovat i režim USB OTG.

Optimalizaci systému zajišťuje aplikace iManager Bezdrátová konektivita zahrnuje Wi-Fi, Bluetooth 5.0 či GPS. NFC využijete pro mobilní placení, ve správci SIM si můžete navolit, která ze dvou vložených karet bude určena pro volání, a která zase pro přístup k datové síti. S 5G nepočítejte, maximem jsou sítě čtvrté generace. Ve výbavě poměrně překvapivě chybí FM rádio, byť u telefonů s podobným čipsetem jej najdete často. Skoro to vypadá, že Vivo do výbavy telefonu zapomnělo „přibalit“ aplikaci pro poslech rádia, a „FM rádia“ z Google Play vám zase jen naservírují online přenos.

Správce baterie Součástí smartphonu je 5 000mAh baterie, která je jedním z největších taháků telefonu. Bývá pravidlem, že i po náročnějším pracovním dni máte druhý den ráno ještě téměř polovinu kapacitu baterie. A přitom telefon eviduje čas zapnutého displeje v rozmezí čtyř až pěti hodin! Vivo Y33s je „držák“, který zvládne i dva dny náročnějšího používání. Nebýt „žravého“ 12nm procesoru, bylo by to ještě lepší. O rychlonabíjení se stará přibalený 18W adaptér. S bezdrátovým dobíjením se nepočítá, to však v této cenové relaci není žádným překvapením.

Software Na první pohled téměř čistý Android. V telefonu s Androidem 11 běží grafická nadstavba Funtouch OS 11, která se na první pohled tváří téměř jako čistý Android. Do systému se dostalo minimum „balastu“ a zbytečných aplikací, co potřebujete, to si prostě stáhnete z Google Play. Pokud jste však zvyklí na komplexní platformy s obrovskými možnostmi nastavení a personalizace (např. od Realme, Xiaomi nebo Samsungu), musíme vás zklamat. Prostředí je spíše jednodušší. Jistě, doplňky v podobě režimů, animací a gest tu samozřejmě jsou, cílem však bylo nadstavbu co nejvíce zjednodušit, aby zbytečně nezatěžovala procesor.

Notifikační lišta, víceuživatelský režim, hlavní nabídka, hustota ikon plochy a jednoduchý režim launcheru Jistě, najdou se zde i součástí, které běžně vídáte spíše u tabletů (víceuživatelský režim), v praxi si však většina uživatelů určitě vystačí se základem. V něm je opravdu navíc Ultra herní režim, který omezí volání a příchozí textovky. Je zde také jednoduchý režim s obrovskými ikonami, správce zabezpečení či varianta na zabezpečenou složku, v rámci které můžete vybrané aplikace šifrovat a nastavit u nich dobu, jak dlouho bude aplikace „k dispozici“ po uzamknutí displeje. Naopak Herní prostorový zvuk podporovaný jednou hrou (navíc s nesmyslně označeným režimem NFC) vás ze židle určitě nezvedne...

Vcelku přehledné nastavení s integrovaným hledáním ...a to platí i o překladech do češtiny, které nejsou stoprocentní. Místo „Použít“ se v systému používá označení „Aplikace“, v systému najdete „Klonování telefonu“ a docela zdržují i obrazovky s uživatelskými podmínkami a podmínkami pro ochranu soukromí, které vyskakují při prvním spuštění jakékoliv aplikace od Viva. Těch naštěstí není mnoho, protože valnou většinu aplikací zastupují položky od Googlu. Nastavení je tentokrát trochu nepřehledné, naštěstí funguje integrované vyhledávání. Položky se vám však nefiltrují průběžně při psaní, ale až poté co potvrdíte hledaný výraz.

Výběr z bonusových funkcí a režimů, nechybí jednoruční mód ani „klonování“ telefonu, tedy přenos dat z jednoho do druhého Svižnost prostředí je dostatečná, a běžnému uživateli by měla nadstavba vyhovovat bez větších nedostatků. Možnosti úprav sice nejsou tak výrazné jako u konkurence (např. chybí schémata ke stažení, máte k dispozici jen dvě základní), ale jsou alespoň zachovány užitečné rychlé přístupy v horní liště. Pro větší produktivitu se může hodit režim rozdělené obrazovky, v rámci nějž máte zobrazeny dvě aplikace najednou. Tento režim však nepodporují úplně všechny aplikace, spíše jen hrstka těch předinstalovaných.