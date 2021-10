Plusy Příjemné tenký smartphone

Čistý Android s minimem "balastu"

Bohatá základní krabice

Podpora 5G sítí

Příslib tříleté SW podpory Minusy Méně kvalitní displej

Záď se upatlává

Grafická nadstavba vypadá "prázdně"

Videa jen ve Full HD

Nízká kvalita fotografií ? 5 /10 Hodnocení

redakce Vivo před několika týdny uvedlo do Česka modely Y52 5G a Y72 5G, do redakce nám zavítal až druhý zmiňovaný. Při pohledu na tabulkové parametry máme před sebou šikovný telefon střední třídy pro mladé uživatele, se všemi bonusy a funkcemi, které by aktuální mladá generace mohla využít. Progresivní značka do telefonu integrovala i podporu 5G, a telefon doporučuje i k mobilnímu hraní, byť výkonově, a samozřejmě také cenově, je Y72 5G od top modelů stále dost vzdálen. Vivo Y72 5G je slušný model, který nás však zklamal s ohledem na použitý displej a fotoaparát. Navíc je prakticky jen podpora 5G sítí, které v Česku většina uživatelů zřejmě ještě nemá ve své lokalitě dostupné. Vivu ublížil pozdní nástup telefonu na trh a také absence jakékoliv funkce, kterou bychom mohli vyzdvihnout. Konkurenční modely za podobnou cenu jsou na tom o něco lépe. Vivo Y72 5G katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,5 mm, 193 g

displej: 6,6", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 408, 401 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 700 5G (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: 6 490 Kč až 7 499 Kč Celou recenzi Vivo Y72 5G si přečtěte na následujících listech.

Design Příjemně tenký, škoda otisků prstů. Vivo Y72 5G je smartphonem střední třídy větších rozměrů (164 × 75 × 8,5 mm), který se však díky slušné tloušťce, mírně zakřiveným zádům a vyprofilovaným bokům pohodlně drží v dlani. Z pohledu materiálového zpracování se žádné překvapení nekoná, máme tu čest s bytelným plastem, který je však na zadní straně lesklý. Pokud si záď vyleštíte, vypadá nádherně.

Vivo Y72 5G nám do redakce dorazilo v barevné variantě Graphite Black, která má odlesky až směrem k modro-šedé Jenže stačí pár dotyků při běžném používání telefonu, a budou zadní kryt hyzdit nevzhledné otisky prstů. Můžeme však mluvit jen za barevnou variantu Graphite Black (černá), alternativně je telefon ještě k mání duhové. Pokud se však na svých cestách „vyzbrojíte“ čistícím hadříkem, rozhodně neuděláte chybu. To platí i o nasazení přibaleného krytu, protože záda jsou dost kluzká. Stačí chvilka nepozornosti, a telefon by vám mohl vypadnout z ruky... ​

Pohled na pravý bok, spodní a horní hranu telefonu Dominantou zad je lehce vystouplý fotomodul se třemi objektivy, telefon se na rovném stole kolébá jen nepatrně. Hlavní 64Mpx snímač doplňuje 8Mpx širokáč a 2Mpx makro, v jehož těsně blízkosti najdete přisvětlovací LED diodu.

Trojitý fotomodul na zadní straně lehce vystupuje nad okolní povrch Levý bok telefonu je zcela prázdný, napravo hledejte tenké regulátory hlasitosti, které by mohly být alespoň trochu zdrsněné. Prst po nich totiž docela dost klouže. Pro níže umístěnou zamykací klávesu platí to stejné. Je navíc sloučená se čtečkou otisků prstů a také zapuštěná, takže její nahmatání bude alespoň zpočátku problematické. Výrobce si však alespoň pomohl vyčnívajícím rámem, takže můžete tlačítko vcelku obstojně nahmatat i poslepu. A naštěstí čtečka funguje víceméně spolehlivě už na první přiložení prstu.

Záda mají povedené odlesky, ovšem jen do té doby, než vezmete telefon do ruky. Poté se jich prakticky nezbavíte... Na spodní hraně najdeme hlavní reproduktor, mikrofon, nabíjecí USB-C a také sluchátkový jack. Díky výraznějšímu vykrojení si při držení telefonu jednoruč neucpete výduch reproduktoru. Jenže na maximální hlasitost (200% Audio Boost) zní hodně plechově a bolí z toho uši, takže si jej prostě musíte ztlumit. Sekundární mikrofony hledejte na horní hraně, a to poblíž šuplíčku, do nějž vložíte dvě nanoSIM karty, nebo k jedné přidáte paměťovku. Nenechte se zmást gumovým těsněním okolo šuplíčku, telefon nepodporuje žádnou formu zvýšené odolnosti. Konstrukce telefonu je bytelná, nikde nic nevrže.

Bohatý obsah základní krabičky se vám bude líbit. Mimo síťového adaptéru, sluchátek a USB-C kabelu můžete počítat i s přibaleným silikonovým krytem Pokud něco u telefonu opravdu nadměrně vítáme, tak je to obsah základní krabice. V době, kdy spousta výrobců přestává přibalovat sluchátka či nabíječky, je Vivo Y72 5G jako z jiného světa. V krabičce jsou k dispozici pecková sluchátka, USB-C kabel, 18W síťový adaptér, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku, základní manuály a také průhledný silikonový kryt. Tímto postojem k základní krabičce by se měli inspirovat i další výrobci.

Displej Základní panel s výraznými odlesky. Vivo u telefonu vsadilo na 6,58" IPS LCD displej s rozlišením 2 408 × 1 080 pix, což značí obrazovou jemnost 401 ppi. Na papíře vypadá panel průměrně, a to se také potvrdilo v praxi. V displeji se ve velké míře odrážejí okolní objekty, což je „charakteristický znak“ levnějších displejů. Displej je navíc poměrně tmavý, takže ve velmi slunečných dnech můžete mít problém na panelu vůbec něco přečíst. Barvy displeje někdy vypadají trochu vybledle, pozorovací úhly jsou však velmi dobré.

Vivo vsadilo na 6,58" IPS LCD displej s protaženým rozlišením Full HD Jas displeje si telefon hlídá automaticky, popř. můžete jeho jas ručně upravit v horní liště. Ať chcete nebo ne, venku musí být jas vždy na úplném maximu. Jas panelu však není jednotný, střed září suverénně nejvíce, kraje jsou na tom hůře a část u výřezu je pak prosvětlena dost nerovnoměrně (tzv. IPS bleeding). Je třeba brát v potaz, že v podobné cenové relaci už výrobci do telefonů instalují AMOLEDy, které mají grafickou kvalitu trochu někde jinde. Použitý displej je pro nás tedy spíše zklamáním. I IPSka už dnes mohou být dostatečně kvalitní, ovšem Vivo vsadilo na panel starší koncepce.

Základní úpravy zobrazení A to je vidět i ve velké bradě pod displejem či v displejovém výřezu, který nevypadá dvakrát moderně. Obnovovací frekvence displeje je 60 Hz, tmavý režim baterce nepomůže a navíc si jím ještě zvýrazníte odrazy okolních objektů. Vivo můžeme pochválit alespoň za filtr modrého světla nebo za tři displejové režimy, u nichž si můžete vyladit teplotu barev. Na displeji je od výroby nalepena základní ochranná fólie, přechod mezi ní a displejem je na bocích vcelku ostrý, takže na to pozor.

Hardware 5G a slušný výkon k tomu. Vivo Y72 dostalo do výbavy slušný procesor Mediatek Dimensity 700, který v Antutu získal 354 tisíc bodů. Připočíst k tomu můžeme 8GB RAM typu LPDDR4 a rychlé paměti UFS 2.1, testovaný model měl konkrétně 128GB úložiště, přičemž po vybalení z krabice bylo volných cca 108 GB. Navíc si ještě můžete pomoci microSD kartami

Anttu, CPU-Z a informace o tom, že Fortnite s telefonem (resp. s jeho čipsetem) není kompatibilní Při hraní s telefonem jsme nenarazili na žádné výrazné limity, pokud si nastavíte rozumnou grafickou kvalitu, budete při hraní spokojeni. Už po patnácti minutách hraní se záď telefonu zahřívá, není to však nic dramatického. Maximum bylo okolo 41 stupňů. U některých her padá framerate ve velmi graficky náročných scénách na 17 fps, hratelnost to však nijak neovlivnilo. A pokud ano, jen si stáhnete dolů grafický výkon. Pro někoho může být stěžejní fakt, že Fortnite není podporován a nelze nainstalovat. Jako částečná náhrada slouží PUBG s výbornou hratelností. Virtuální RAM jako nová funkce smartphonů. Užitečná věc, nebo jen marketing? Součástí čipsetu Mediatek Dimensity 700 je i integrovaný 5G modem. A i když „lovení“ signálu datově nejrychlejší sítě v Česku spíše připomíná hon za vzácným motýlem, vyzkoušeli jsme si rychlost alespoň na Praze 1. V sítí T-Mobile měl telefon download přes 170 Mbps (pro srovnání S21 Ultra měl se stejnou SIM rychlost stahování jen nepatrně větší), takže můžeme být spokojeni. A i když je pro majitele telefonu v současné době důležitější výkon čipsetu nežli podpora 5G, už za pár let může být všechno jinak...

Rychlost 5G na Praze 1 a upozornění na novou softwarovou aktualizaci Lokální bezdrátovou konektivitu zahrnuje Wi-Fi 5 či Bluetooth 5.1. Nechybí samozřejmě kombinovaný čip GPS/GLONASS/Baidou, v telefonu můžete počítat i s bezkontaktními platby přes Google Pay, protože NFC ve výbavě nechybí. Biometrický přístup zajišťuje tenká přesto spolehlivá čtečka otisků na pravém boku, alternativně využijete skener obličeje se základní ochranou.

Správce telefonu - aplikace iManager, ve které si můžete aktivovat i virtuální RAM Hlavní reproduktor nás příliš nepřesvědčil. Klade větší důraz na výšky, středy jsou příjemně slyšet, zatímco basy téměř úplně chybí. Pozor také na funkci Audio Boost, která při maximální úrovni zvedá hlasitost na 200 %, a z té vás už zřejmě budou bolet uši. Mnohem lépe uděláte, když si hudbu poslechnete přes sluchátka, i když ta dodávaná k telefonu mi moc dobře nedržela v uších. FM rádio v nabídce telefonu chybí.

Nastavení zvuků včetně prostorového audia 5 000mAh baterie nám v rámci testů vydržela jeden a půl až dva dny na jedno nabití. Papírově se to zdá jako lehký nadprůměr, ale pokud budete výkon mačkat na maximum, telefon se nemusí „dožít“ večera. Jinými slovy, baterie nijak nevyčnívá, a nijak výrazně si nepomůžete ani 18W dobíjením. Z nuly na sto telefon dobije za hodinu a 35 minut. S bezdrátovým dobíjením se u Vivo Y72 5G nepočítá.

Software Skoro čistý Android a příslib tříleté podpory. Prostředí Funtouch OS 11.1. má dost blízko čistému Androidu 11, byť se Vivo nevyvarovalo vlastních služeb a aplikací. Poznáte je snadno při prvním spuštění, kdy musíte odsouhlasit podmínky používání a často můžete nevědomky zakliknout i sběr uživatelských dat. Stačí však dávat pozor, a můžete vše nepotřebné zamítnout. Oproti našim zahraničním kolegům je třeba přiznat, že v Česku prodávané telefony v aplikacích od Viva nezobrazují reklamy. I když, pokud zakliknete druhou obrazovku týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů, možná si tím i časem nevědomky aktivujete reklamy... Vyzkoušeno to ale nemáme.

Každá aplikace od Viva potřebuje vaše schválení uživatelských podmínek. U každé aplikace se však po schválení otevírá i druhé okno, ve kterém často potvrzujete sběr uživatelských dat... Grafická nadstavba Funtouch OS vypadá velmi jednoduše, a všímáme si v něm i dost zajímavých překladů, které jsou občas doslovné, a vůbec nedávají smysl. Lauchner není nijak výrazně upravitelný, změníte si prakticky jen tapety a velikost ikon.

Domovská obrazovka, hlavní nabídka, horní výsuvná lišta, zamykací obrazovka a nastavení Hlavní nabídku vysouváte ze spodní části displeje, horní lišta nabídne typickou skladbu zástupců rychlého spuštění. Položek je celá spousta, mj. nechybí práce ve dvou aplikačních oknech najednou, jednoruční režim, herní režim nebo duplikace komunikátorů, do nichž se můžete přihlásit novým účtem (např. Facebook). Ve srovnání s nadstavbami Samsungu nebo Xiaomi však Funtouch OS trochu strádá. Někdy vypadá prázdně, až „vybydleně“.

Jednoruční režim, snadný režim s velkými ikonami, píšeme textovku, Google Mapy, obrazovka Google Now a prohlížeč Chrome Zatímco prostředí není nijak extra zvláštní a co vám bude chybět, co si stáhnete z Google Play, líbí se nám slibovaná tříletá softwarová podpora. To by znamenalo, že telefon dostane až Android 14. Jenže, bavíme se o modelu střední třídy, u něhož se mohu plány výhledově změnit. Pokud Vivo dodrží, co slíbilo, bude to pro uživatele vítaný bonus navíc

Fotoaparát Tři základní foťáky, videa jen ve Full HD. Vivo vsadilo na tři základní fotoaparáty. Nejvíce se čeká od hlavního 64Mpx foťáku se světelností F1.8 a PDAF ostření. Papírově menší očekávání jsou od 8Mpx širokáče (F2.2) a dvomegapixelové makro (F2.4) bychom snad ani neměli brát v potaz. Je na zádech vyloženě jen do počtu.

Základní uživatelské rozhraní fotoaparátu, umělá inteligence rozeznává scény bez větších problémů, reálný přínos je však u výsledné fotografie spíše diskutabilní Aplikace fotoaparát vypadá vcelku logicky, mezi fotorežimy přepínáte v pravé části displeje, samostatně máte k dispozici rychlé volby na levé straně či spoušť, přetočení fotoaparátů a náhled do galerie na pravé straně. K dalším objektivům se dostanete titěrným tlačítkem v pravém horním rohu hledáčku, pokud už daný objektiv nechcete využít, musíte ve stejném místě stisknout drobný křížek. A to se ne vždy podaří. K dispozici je také 2× in-sensor (tj. digitální) zoom nepříliš valné kvality. A to ostatně platí i pro pořízené ukázkové fotografie.

Další nastavení fotoaparátu I při ideálních světelných podmínkách jsou fotografie často spíše průměrné. Fotografie mají nevalný kontrast, barevná věrnost pokulhává, HDR se sice snaží seč může, ale ve finálně působí snímky dost uměle. Navíc nám na fotkách chybí potřebné detaily a nelíbí se nám ani častá neostrost, která se objevuje u krajů snímků. A asi si dokážete představit, jak to bude s kvalitou fotky, když bude venku mlhavo, zataženo nebo předvečerní šero...

Pořízené fotografie a videa se v telefonu otevírají v aplikacích od Googlu i od Viva Ultraširokoúhlý objektiv má sklony k přepalům, výrobce se nijak výrazně nesnaží eliminovat efekt rybího oka, čímž trpí kompozice celé fotografie. A makro je na tom ještě hůře. I přes dokonalé světelné podmínky můžete pořídit detail, který na displeji vypadá dost povedeně. Jenže až v počítači zjistíte, že je fotografie jen nepoužitelnou mazanicí. U Vivo Y72 5G nás hlavní foťák zklamal, a doplňkové objektivy reputaci nijak nevylepší. To ostatní platí i o selfíčkách s fixním ostřením. Telefon pro mladé by mohl fotoaparát v žebříčku důležitosti přeci jen stavět o něco výše. Ukázkové fotografie: ​

Základní a ultraširokoúhlá fotografie

Další fotografie za slunečného počasí

Ukázka 2× in-sensor zoomu

Ukázkové portrétové snímky



Ukázkové fotografie z interiéru

Fotografie za šera ve tmě

Ukázkové makrosnímky

Ukázková selfíčka Ani u videí to není žádná sláva, maximálně můžete natáčet Full HD videa s 60 fps (u širokáče max 30 fps), ovšem absence stabilizace mluví sama za sebe. Videa jsou dost roztřesená, zvuk občas trochu pokulhává, a při horších světelných podmínkách jde díky výraznému šumu kvalita videozáznamů rychle dolů. Líbit se vám bude snad jen dobré barevné podání v případě slušného denního světla a obstojně rychle přeostřování. V kontextu dříve zmiňovaných parametrů videí však celkový dojem příliš nevylepší. Ukázková videa:

Tiskové fotografie: Další fotografie telefonu: Další screenshoty prostředí: Další ukázkové fotografie: